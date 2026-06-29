Η Volkswagen ετοιμάζεται να καταργήσει ως και 100.000 θέσεις εργασίας και σταματά την συνεργασία της με την Bosch

Εν μέσω πληροφοριών σχετικά με τον σχεδιασμό κατάργησης έως και 100.000 θέσεων εργασίας και το μεσοπρόθεσμο κλείσιμο τεσσάρων εργοστασίων στη Γερμανία, η Volkswagen τερματίζει τη συνεργασία της με την Bosch για την ανάπτυξη συστημάτων αυτόνομης οδήγησης.

Ο αντίκτυπος φαίνεται ήδη στο χρηματιστήριο, με τη μετοχή της VW να καταγράφει απώλειες ύψους 1,7%.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της BILD, παρά την επένδυση 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, η Volkswagen ακύρωσε ένα από τα πιο σημαντικά μελλοντικά σχέδιά της, την Συμμαχία Αυτοματοποιημένης Οδήγησης με την Bosch, η οποία είχε αρχικά θεωρηθεί ως η αντεπίθεση της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας στην Tesla και στην κινεζική παραγωγή. Από το 2022, περισσότεροι από 1.000 ειδικοί επρόκειτο να συνεργαστούν με την Cariad, θυγατρική εταιρία λογισμικού της VW, ωστόσο τα τελευταία χρόνια οι εργασίες χαρακτηρίζονται από καθυστερήσεις και συνεχείς τροποποιήσεις.

Η εφημερίδα αναφέρει ακόμη ότι η Volkswagen σχεδιάζει να αγοράσει και να αναπτύξει περαιτέρω υλικό και λογισμικό στα μελλοντικά συστήματα Επιπέδου 2++ με νέο συνεργάτη, αντί να τα κατασκευάζει εσωτερικά με την Bosch. Ο νέος συνεργάτης βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο στάδιο της επιλογής, ενώ η συμφωνία συνεργασίας αναμένεται να οριστικοποιηθεί τον Σεπτέμβριο.

Κλείνει 4 εργοστάσια στην Γερμανία

Όπως ανέφερε το Σαββατοκύριακο το περιοδικό Manager Magazine, ο διευθύνων σύμβουλος της Volkswagen Όλιβερ Μπλούμε σχεδιάζει ριζική αναδιάρθρωση της λειτουργίας του Ομίλου, με στόχο τη μείωση του κόστους.

Σύμφωνα με το περιοδικό, το σχέδιο προβλέπει την κατάργηση έως και 100.000 θέσεων εργασίας, οι οποίες αντιστοιχούν στο 15% του εργατικού δυναμικού του παγκοσμίως. Επιπλέον, σχεδιάζεται το μεσοπρόθεσμο κλείσιμο τεσσάρων μεγάλων εργοστασίων στη Γερμανία: στο Ανόβερο, στο Τσβικάου, στο Έμντεν και στο Νέκαρσλουμ, όπου λειτουργεί γραμμή παραγωγής της Audi.

Στα συγκεκριμένα εργοστάσια απασχολούνται σήμερα 40.000 άτομα, με παραγωγική ικανότητα 750.000 οχημάτων ετησίως. Το ενδεχόμενο κλείσιμο των εργοστασίων σχεδιάζεται πάντως σε κάθε περίπτωση για μετά την κατάργηση της παραγωγής των σημερινών μοντέλων, κάτι το οποίο δεν θα συμβεί πριν από το 2030.

Το Manager Magazine γράφει επίσης ότι ο Όλιβερ Μπλούμε παρουσίασε ήδη το σχέδιό του στο διοικητικό συμβούλιο, ενώ το εποπτικό συμβούλιο θα τα συζητήσει στις 9 Ιουλίου. Το συμβούλιο των εργαζομένων του Ομίλου αντέδρασε ήδη στη διαρροή της πληροφορίας: «Τα νέα δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης δικαίως αναστατώνουν το εργατικό δυναμικό μας και τις εγκαταστάσεις παραγωγής μας. Ωστόσο, οι επιθέσεις κατά του νόμου VW κατά των απολύσεων, της υποχρέωσης για συναπόφαση και των εργοστασίων μας, αποτελούν ανεύθυνες απειλές. Σε περίπτωση που τέτοια σχέδια υλοποιηθούν, θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να τα αποτρέψουμε», δήλωσαν οι εκπρόσωποί του, ζητώντας από την ηγεσία της εταιρίας «αντί να εμπλέκεται σε τυφλό ακτιβισμό, να κάνει επιτέλους τη δουλειά του και να επικεντρωθεί στις βασικές του αρμοδιότητες: ανταγωνιστικά προϊόντα, τεχνολογίες, εταιρικές δομές και συνέργειες, και έτσι να εξασφαλίσει και απασχόληση».

Θέλει μείωση εξόδων κατά 11 δισεκατομμύρια ως το 2030

Το σχέδιο του Όλιβερ Μπλούμε προβλέπει ακόμη μείωση των γενικών εξόδων κατά 11 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2030, ενώ έως και 5.500 διευθυντές από τους συνολικά 20.000 θα μπορούσαν να βρεθούν εκτός εργασίας. Συνολικά, τα νέα σχέδια διπλασιάζουν τις περικοπές θέσεων εργασίας από τις 50.000 που είχε συμφωνήσει ο Όμιλος με τους εργαζόμενους το 2024. Ενδεικτικό του ριζικού χαρακτήρα της σχεδιαζόμενης αναδιάρθρωσης είναι και το ενδεχόμενο η βασική εταιρία του Ομίλου, η Volkswagen, να αποσχιστεί από τη σημερινή δομή, υπονομεύοντας, όπως επισημαίνει το περιοδικό, τους μηχανισμούς προστασίας των εργαζομένων.

Η αναστάτωση γύρω από τον Όμιλο προκαλεί σήμερα μεγάλες απώλειες στην προνομιούχα μετοχή της VW. Στις συναλλαγές στο XETRA η μετοχή υποχώρησε κατά 1,7% στα 73,00 ευρώ.

Διαβάστε επίσης

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη οδηγός που έτρεχε με 149 χλμ. στον Περιφερειακό υπό την επήρεια αλκοόλ

Η Gen Z δεν βιάζεται να πάρει δίπλωμα: Η πρώτη γενιά που δεν ονειρεύεται αυτοκίνητο

Διπλώματα οδήγησης: «Φρένο» στη διαφθορά με κάμερες και μικρόφωνα στις εξετάσεις