search
ΠΕΜΠΤΗ 18.06.2026 23:24
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.06.2026 23:00

Ο όμιλος Volkswagen θα καταργήσει 50.000 θέσεις εργασίας ως το 2030

18.06.2026 23:00
B2026CW00206

Η γιγάντια γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Volkswagen πρόκειται να καταργήσει 50.000 θέσεις εργασίας ως το 2030, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Όλιβερ Μπλούμε κατά την ετήσια γενική συνέλευση της εταιρείας.

Ο Μπλούμε δήλωσε στους μετόχους στη συνέλευση, που πραγματοποιήθηκε online, ότι η κατάσταση της Volkswagen είναι «τεταμένη και απαιτητική», υπογραμμίζοντας ότι οι συνθήκες στην αυτοκινητοβιομηχανία επιδεινώθηκαν περαιτέρω κατά το 2026.

«Το επιχειρηματικό μοντέλο μας, το οποίο ήταν για δεκαετίες επιτυχημένο, δεν λειτουργεί πλέον σήμερα. Πρέπει να το αναπτύξουμε περαιτέρω», δήλωσε.

Ο διευθύνων σύμβουλος παρουσίασε σημαντικά σημεία της νέας στρατηγικής της εταιρείας για το 2030, η οποία είχε δημοσιοποιηθεί το Μάιο.

Ο στόχος της Volkswagen είναι να γίνει μέχρι το τέλος αυτής της δεκαετίας «ο πιο ελκυστικός κατασκευαστής αυτοκινήτων στον κόσμο», δήλωσε.

Νέα μοντέλα, όπως το ηλεκτρικό ID.Polo, που αποκαλύφθηκε πρόσφατα, δείχνουν πως η εταιρεία βρίσκεται στο σωστό δρόμο και «μπροστά από τον ανταγωνισμό και πάλι», υποστήριξε ο Μπλούμε.

«Εντούτοις δεν κερδίζουμε αρκετά χρήματα από αυτά», συνέχισε.

Μόνο στη μάρκα VW του ομίλου, 35.000 θέσεις εργασίας θα καταργηθούν μέχρι το 2030. Το εργατικό δυναμικό θα έχει ήδη συρρικωνθεί κατά 19.000 μέχρι το τέλος του 2026, δήλωσε ο Μπλούμε, εξηγώντας ότι περίπου 28.000 εθελούσιες αποχωρήσεις έχουν ήδη συμφωνηθεί.

Διαβάστε επίσης:

Supermini με εγγύηση 5 χρόνια και τιμή κάτω από 16.000 ευρώ – Το λατρεύει η αγορά

Το τεράστιο οικογενειακό SUV της Toyota με πορτμπαγκάζ 669 λίτρα πάτησε Ελλάδα – Τιμή

Τα 10 φθηνότερα diesel αυτοκίνητα της ελληνικής αγοράς – Τιμές

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
luna-park_xalkidiki_0612_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Λούνα παρκ Χαλκιδικής: Πρόταση για δίμηνη αργία στον δήμαρχο Κασσάνδρας για το δυστύχημα με τον 19χρονο

trump-macron
ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: Ο πόλεμος με το Ιράν μπορεί να μην έχει τελειώσει – Μήνυμα σε Νετανιάχου για Γάζα και Λίβανο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεραμέως: Η ελληνική Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας αναδεικνύεται ως καλή πρακτική για όλη την Ευρώπη

B2026CW00206
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ο όμιλος Volkswagen θα καταργήσει 50.000 θέσεις εργασίας ως το 2030

dsa
ΕΛΛΑΔΑ

ΔΣΑ υπέρ δανειοληπτών: Η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους τόκους δεν επιδέχεται ούτε ερμηνειών, ούτε παρερμηνειών

Δείτε όλες τις ειδήσεις
evrokoinovoulio
ΚΟΣΜΟΣ

«Τι δουλειά έχει μία αυταρχική χώρα στην ΕΕ;»: Το Ευρωκοινοβούλιο ρίχνει πόρτα στην Τουρκία

patata_airfryer2
CUCINA POVERA

Ψητή πατάτα, στον φούρνο ή στη φριτέζα αέρα

doukas – androulakis – diamantopoulou 1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ σε νευρικό σοκ: Γιατί η Διαμαντοπούλου επιτέθηκε στον Δούκα και αποθέωσε ΝΔ – Η απάντηση του δημάρχου, το σχόλιο της Χαριλάου  

dendias- famellos – zoi- anastasiadis – new
ΚΑΛΧΑΣ

Η μάχη της ακρίβειας, τα drones του Δένδια, ο Φάμελλος ως support και οι μισθολάγνοι βουλευτές, η διαφορά Τσίπρα – Ζωής και τα ευτράπελα με τον Αναστασιάδη

TSIPRAS LIAKOS 2 NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΑΣ: Φουρτούνες με τις εξαγγελίες Τσίπρα για δωρεάν εισιτήρια στα ΜΜΜ και κατάργηση των πανελλαδικών - «Τορπίλη» από Λιάκο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 18.06.2026 23:19
luna-park_xalkidiki_0612_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Λούνα παρκ Χαλκιδικής: Πρόταση για δίμηνη αργία στον δήμαρχο Κασσάνδρας για το δυστύχημα με τον 19χρονο

trump-macron
ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: Ο πόλεμος με το Ιράν μπορεί να μην έχει τελειώσει – Μήνυμα σε Νετανιάχου για Γάζα και Λίβανο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεραμέως: Η ελληνική Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας αναδεικνύεται ως καλή πρακτική για όλη την Ευρώπη

1 / 3