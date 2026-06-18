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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

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18.06.2026 12:44

Supermini με εγγύηση 5 χρόνια και τιμή κάτω από 16.000 ευρώ – Το λατρεύει η αγορά

18.06.2026 12:44
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Σε μια εποχή που ακόμα και τα μικρά αυτοκίνητα έχουν αρχίσει να κοστίζουν όσο κόστιζαν κάποτε οικογενειακά μοντέλα, η ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου supermini με τιμή κάτω από τις 16.000 ευρώ αποκτά ξεχωριστή σημασία.

Όχι γιατί η χαμηλή τιμή από μόνη της αρκεί, αλλά γιατί η αγορά δείχνει πλέον να εκτιμά περισσότερο από ποτέ τα αυτοκίνητα που προσφέρουν ουσία, χώρους, χαμηλό κόστος χρήσης και λογική απόκτηση

Το Dacia Sandero, στην απλή έκδοση αμαξώματος (και όχι ως Stepway), είναι ακριβώς αυτό το αυτοκίνητο. Ξεκινά από 15.990 ευρώ, συνοδεύεται από 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση ή 100.000 χλμ. και φτάνει έως τους 100 ίππους στην έκδοση Eco-G διπλού καυσίμου. Με λίγα λόγια, παραμένει ένα από τα πιο τίμια και πρακτικά μοντέλα της κατηγορίας, χωρίς να προσπαθεί να δείξει πιο ακριβό από όσο είναι.

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