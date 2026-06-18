Τα 10 φθηνότερα diesel αυτοκίνητα της ελληνικής αγοράς – Τιμές

Η αγορά των diesel έχει μικρύνει αισθητά σε σχέση με το παρελθόν, όμως δεν έχει εξαφανιστεί.

Αντίθετα, για όσους γράφουν πολλά χιλιόμετρα, ταξιδεύουν συχνά ή θέλουν χαμηλή κατανάλωση χωρίς να μπλέξουν με φόρτιση, ένα σύγχρονο diesel αυτοκίνητο εξακολουθεί να έχει νόημα. Και πλέον, επειδή οι επιλογές είναι λιγότερες, κάθε διαθέσιμο μοντέλο αποκτά μεγαλύτερη σημασία.

Στην ελληνική αγορά, τα φθηνότερα diesel μοντέλα ξεκινούν από τα 27.580 ευρώ και φτάνουν έως τα 43.990 ευρώ για τη δέκατη επιλογή της λίστας. Η εικόνα έχει ενδιαφέρον, γιατί μέσα στην ίδια δεκάδα συναντάμε μικρομεσαία hatchback, οικογενειακά SUV, premium μοντέλα, station wagon προτάσεις, ακόμα και ένα αυθεντικό pickup. Με άλλα λόγια, το diesel δεν είναι πια παντού, αλλά εκεί που παραμένει, συνεχίζει να καλύπτει πραγματικές ανάγκες.

10. Volkswagen Tiguan 2.0 TDI από 43.990 ευρώ

Το Volkswagen Tiguan είναι το ακριβότερο μοντέλο αυτής της δεκάδας, αλλά και ένα από τα πιο ολοκληρωμένα οικογενειακά SUV που εξακολουθούν να προσφέρονται με diesel κινητήρα. Η βασική πετρελαιοκίνητη έκδοση είναι η 2.0 TDI 150PS DSG Life, με τιμή 43.990 ευρώ, αυτόματο κιβώτιο DSG και εκπομπές CO2 στα 140 γρ./χλμ.. Για όσους θέλουν τετρακίνηση και περισσότερη ισχύ, υπάρχει και η έκδοση 2.0 TDI 4MOTION 193PS DSG R-Line, με τιμή 54.790 ευρώ.

Η αξία του Tiguan βρίσκεται κυρίως στον οικογενειακό του χαρακτήρα. Είναι ένα SUV με χώρους, ποιότητα κύλισης, σωστή θέση οδήγησης και εικόνα που παραμένει αρκετά premium χωρίς να μπαίνει τυπικά στην premium κατηγορία. Ο diesel κινητήρας των 150 ίππων του ταιριάζει ιδιαίτερα, γιατί υποστηρίζει ταξίδια, φορτωμένες μετακινήσεις και καθημερινή χρήση με χαμηλότερη κατανάλωση από έναν αντίστοιχο βενζινοκινητήρα. Δεν είναι η φθηνή επιλογή της λίστας, είναι όμως η πιο «μεγάλη» επιλογή πριν περάσουμε σε ακόμα ακριβότερες κατηγορίες.

9. BMW 220d Gran Coupé από 41.800 ευρώ

Η BMW 220d Gran Coupé είναι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες diesel επιλογές για όποιον θέλει premium εικόνα, χαμηλή κατανάλωση και πιο ιδιαίτερο αμάξωμα από ένα κλασικό hatchback. Η έκδοση 220d χρησιμοποιεί δίλιτρο diesel κινητήρα 1.995 κ.εκ., με ισχύ 163 ίππων και ήπια υβριδική υποβοήθηση, ενώ η τιμή της διαμορφώνεται στα 41.800 ευρώ. Οι εκπομπές CO2 είναι μόλις 110 γρ./χλμ., στοιχείο που δείχνει πόσο αποδοτικό παραμένει το συγκεκριμένο σύνολο.

Σε σχέση με μια απλή οικογενειακή diesel επιλογή, η 220d Gran Coupé πατάει περισσότερο στο στιλ. Έχει πιο χαμηλή σιλουέτα, πιο δυναμική εικόνα και χαρακτήρα που ταιριάζει σε οδηγό που δεν θέλει απλώς ένα οικονομικό αυτοκίνητο ταξιδιού, αλλά και κάτι με πιο έντονη προσωπικότητα. Το diesel μηχανικό σύνολο της BMW δίνει τη ροπή που χρειάζεται για άνετες προσπεράσεις, ενώ η χαμηλή κατανάλωση κρατά τον χαρακτήρα της έκδοσης απόλυτα ρεαλιστικό για καθημερινή χρήση.

8. MINI Countryman D από 39.900 ευρώ

Το MINI Countryman D μπαίνει στην τρίτη θέση από πλευράς τιμής μέσα σε αυτή τη δεκάδα, καθώς η πετρελαιοκίνητη έκδοση του βρετανικού SUV κοστίζει 39.900 ευρώ. Κάτω από το καπό βρίσκεται ένας δίλιτρος diesel κινητήρας 1.995 κ.εκ., με απόδοση 163 ίππων και ήπια υβριδική υποβοήθηση 19 ίππων, ενώ οι εκπομπές CO2 διαμορφώνονται στα 120 γρ./χλμ.. Με αυτά τα δεδομένα, το Countryman D τοποθετείται ανάμεσα στη BMW 220d Gran Coupé και τη BMW Σειρά 1 120d.

Η προσέγγιση του Countryman D είναι διαφορετική από των πιο κλασικών diesel επιλογών της λίστας. Δεν είναι απλώς ένα οικογενειακό SUV που κοιτάζει την οικονομία, αλλά ένα μοντέλο με πιο έντονη προσωπικότητα, premium εικόνα και σαφή lifestyle χαρακτήρα. Ο diesel κινητήρας του δίνει ροπή, χαμηλή κατανάλωση και άνεση στο ταξίδι, ενώ η καμπίνα και η σχεδίαση κρατούν την ιδιαίτερη ταυτότητα της MINI. Δεν είναι το φθηνότερο diesel SUV της αγοράς, όμως είναι μία από τις λίγες επιλογές που συνδυάζουν πετρελαιοκίνηση, πρακτικότητα και ξεχωριστό στιλ σε αυτό το επίπεδο τιμής.

7. BMW Σειρά 1 120d από 36.900 ευρώ

Η BMW Σειρά 1 παραμένει η πιο προσιτή είσοδος στον κόσμο της BMW και η έκδοση 120d είναι η diesel επιλογή για όσους θέλουν οικονομία χωρίς να χάσουν την premium αίσθηση. Εφοδιάζεται με δίλιτρο diesel κινητήρα 1.995 κ.εκ., αποδίδει 163 ίππους και συνοδεύεται από ήπια υβριδική υποβοήθηση, με την τιμή της να ξεκινά από 36.900 ευρώ. Οι εκπομπές CO2 περιορίζονται στα 112 γρ./χλμ., στοιχείο που επιβεβαιώνει τον αποδοτικό της χαρακτήρα.

Σε επίπεδο χρήσης, η 120d είναι από τις πιο ισορροπημένες προτάσεις της δεκάδας. Δεν έχει το οικογενειακό μέγεθος ενός SUV, ούτε τον επαγγελματικό χαρακτήρα ενός pickup, αλλά προσφέρει ένα πολύ δυνατό μείγμα από ποιότητα, απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. Είναι η επιλογή για εκείνον που κάνει αρκετά χιλιόμετρα, θέλει premium περιβάλλον και προτιμά ένα compact αμάξωμα που παραμένει εύχρηστο στην πόλη, αλλά δεν κουράζεται στον αυτοκινητόδρομο.

6. Skoda Octavia 2.0 TDI από 32.950 ευρώ

Η Skoda Octavia είναι ένα από τα ελάχιστα μοντέλα που κρατούν ζωντανή την κλασική σχολή του μεγάλου οικογενειακού diesel. Η έκδοση Octavia Grand Coupe Essence 2.0 TDI 116PS κοστίζει 32.950 ευρώ, με δίλιτρο diesel κινητήρα, ισχύ 116 ίππων, κατανάλωση 4,3 λτ./100 χλμ. και εκπομπές CO2 στα 113 γρ./χλμ.. Πιο πάνω βρίσκεται η 2.0 TDI 150PS DSG7, με τιμή 36.950 ευρώ, αυτόματο κιβώτιο και κατανάλωση 4,5 λτ./100 χλμ.

Η Octavia κερδίζει γιατί παραμένει ένα εξαιρετικά λογικό αυτοκίνητο. Έχει μεγάλους χώρους, τεράστιο πορτμπαγκάζ, ταξιδιάρικο χαρακτήρα και diesel κινητήρες που ταιριάζουν απόλυτα στη φιλοσοφία της. Δεν προσπαθεί να γίνει SUV, ούτε να πουλήσει περιττή εικόνα. Είναι ένα εργαλείο οικογενειακής μετακίνησης με πολύ χαμηλό κόστος χρήσης, ειδικά στην έκδοση των 116 ίππων, ενώ η DSG έκδοση των 150 ίππων απευθύνεται σε όσους θέλουν περισσότερη άνεση και καλύτερες επιδόσεις.

5. Kia Sportage 1.6D 136 Hybrid από 31.690 ευρώ

Το Kia Sportage συνεχίζει να προσφέρεται με diesel επιλογή, κάτι που πλέον δεν είναι καθόλου αυτονόητο στην κατηγορία των οικογενειακών SUV. Η βασική έκδοση diesel είναι η 1.6D 136 6MT 2WD LX Platinum Hybrid, με τιμή 31.690 ευρώ. Πάνω από αυτή υπάρχουν η EX Titanium Hybrid στα 34.190 ευρώ, καθώς και οι αυτόματες εκδόσεις 7DCT, με τιμές από 33.690 ευρώ έως 36.190 ευρώ.

Το δυνατό σημείο του Sportage είναι ότι συνδυάζει σύγχρονη SUV εικόνα με diesel λογική. Ο κινητήρας 1.6D των 136 ίππων απευθύνεται σε όσους θέλουν οικονομία σε ταξίδι και καθημερινή χρήση, ενώ η γκάμα δίνει επιλογή ανάμεσα σε χειροκίνητο κιβώτιο και 7DCT. Η βασική diesel έκδοση κρατά την τιμή κοντά στις 31.000 ευρώ, κάτι που έχει ιδιαίτερη σημασία όταν αρκετά βενζινοκίνητα και υβριδικά C-SUV έχουν πλέον ανέβει αισθητά οικονομικά.

4. Hyundai Tucson 1.6D 48V από 30.940 ευρώ

Το Hyundai Tucson είναι η παρόμοια, αλλά όχι ίδια, πρόταση απέναντι στο Sportage και μπαίνει στη λίστα με ακόμα χαμηλότερη τιμή εκκίνησης. Η βασική diesel έκδοση είναι η 1.6D 48V 136ps 6MT 2WD Premium, με τιμή 30.940 ευρώ. Η γκάμα περιλαμβάνει επίσης εκδόσεις Distinctive, Limited και N Line, ενώ υπάρχει και επιλογή 7DCT, με την αυτόματη 2WD Premium να ξεκινά από 33.240 ευρώ.

Ο diesel κινητήρας του Tucson αποδίδει 136 ίππους και συνοδεύεται από σύστημα 48V, στοιχείο που βοηθά στην κατανάλωση και στη συνολική αποδοτικότητα. Το μεγάλο του πλεονέκτημα είναι ότι προσφέρει οικογενειακό SUV μέγεθος σε τιμή που βρίσκεται μόλις πάνω από τις 30.000 ευρώ, με δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε χειροκίνητο κιβώτιο, αυτόματο κιβώτιο και τετρακίνητες εκδόσεις. Για κάποιον που θέλει diesel SUV και δεν θέλει να πλησιάσει τις 40.000 ευρώ, το Tucson είναι μία από τις πιο δυνατές προτάσεις.

3. KGM Musso από 29.990 ευρώ

Το KGM Musso είναι η πιο ιδιαίτερη παρουσία της λίστας, γιατί δεν είναι ένα συνηθισμένο επιβατικό μοντέλο, αλλά ένα αυθεντικό diesel pickup. Με τιμή από 29.990 ευρώ στην έκδοση PRO, μπαίνει ανάμεσα στα φθηνότερα diesel της ελληνικής αγοράς και προσφέρει κάτι που κανένα hatchback ή SUV δεν μπορεί να προσφέρει: καρότσα, σκληροτράχηλη κατασκευή και επαγγελματική χρηστικότητα. Ο εξοπλισμός της έκδοσης PRO περιλαμβάνει μεταξύ άλλων οθόνη LCD 12,3 ιντσών στον πίνακα οργάνων, σύστημα πλοήγησης 12,3 ιντσών, Apple CarPlay και Android Auto, αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω, πίσω κάμερα και φώτα ημέρας LED.

Κάτω από το καπό βρίσκεται ο 2.2lt DTR Turbo Diesel κινητήρας της KGM, με απόδοση 202 ίππων και ροπή που φτάνει τα 400 Nm με μηχανικό κιβώτιο ή τα 441 Nm με αυτόματο. Η βασική έκδοση συνδυάζεται με μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων, ενώ ανάλογα με την έκδοση υπάρχει και τετρακίνηση. Το Musso δεν είναι η επιλογή του οδηγού που ψάχνει αστική ευκολία. Είναι όμως μια πολύ οικονομική είσοδος σε πραγματικό pickup, με diesel δύναμη, αντοχή και χρηστικότητα που απευθύνονται σε επαγγελματίες αλλά και σε όσους έχουν ανάγκη από ένα πιο σκληρό εργαλείο.

2. SEAT Leon 2.0 TDI από 28.590 ευρώ

Το SEAT Leon είναι το δεύτερο φθηνότερο diesel μοντέλο της λίστας και ταυτόχρονα μία από τις πιο ενδιαφέρουσες προτάσεις για όποιον θέλει μικρομεσαίο hatchback με δυνατό κινητήρα πετρελαίου. Η έκδοση Leon 5D 2.0 TDI 150HP Style DSG κοστίζει 28.590 ευρώ, με δίλιτρο diesel κινητήρα, ισχύ 150 ίππων, αυτόματο κιβώτιο DSG και εκπομπές CO2 στα 127 γρ./χλμ.. Υπάρχει επίσης και το Leon Sportstourer 2.0 TDI 150HP Style DSG, με τιμή 29.990 ευρώ.

Το Leon είναι από τις πιο ολοκληρωμένες απαντήσεις για όποιον δεν θέλει SUV. Προσφέρει χαμηλότερο αμάξωμα, πιο οδηγοκεντρική αίσθηση και έναν δυνατό diesel κινητήρα που κάνει τη διαφορά σε ταξίδι και προσπεράσεις. Η τιμή του είναι πολύ κοντά σε αυτή ενός καλά εξοπλισμένου supermini ή μικρού SUV, αλλά εδώ ο αγοραστής παίρνει 150 ίππους, αυτόματο κιβώτιο και ένα κανονικό μικρομεσαίο μοντέλο. Το Sportstourer, από την άλλη, απευθύνεται σε όσους θέλουν ακόμα περισσότερη πρακτικότητα χωρίς να φύγουν από τη λογική του diesel.

1. Volkswagen Golf 2.0 TDI από 27.580 ευρώ

Το Volkswagen Golf είναι το φθηνότερο diesel αυτοκίνητο αυτής της δεκάδας, με την έκδοση 2.0 TDI 116PS Essential να ξεκινά από 27.580 ευρώ. Ο κινητήρας είναι ο γνωστός δίλιτρος TDI, εδώ με απόδοση 116 ίππων, ενώ οι εκπομπές CO2 είναι 115 γρ./χλμ.. Πιο πάνω υπάρχει και η έκδοση Golf 2.0 TDI 116PS Life, με τιμή 29.980 ευρώ και εκπομπές CO2 στα 114 γρ./χλμ.

Η ουσία του Golf TDI είναι πως παραμένει ένα από τα πιο ώριμα μικρομεσαία της αγοράς. Δεν έχει τον όγκο ενός SUV ούτε την εικόνα ενός premium μοντέλου, αλλά προσφέρει εξαιρετική ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα, κατανάλωση, χώρους και καθημερινή ευχρηστία. Με τιμή κάτω από τις 28.000 ευρώ, είναι η πιο προσιτή είσοδος σε καινούργιο diesel μοντέλο από τις διαθέσιμες επιλογές της λίστας και ταυτόχρονα ένα αυτοκίνητο που ταιριάζει απόλυτα σε όσους κάνουν πολλά χιλιόμετρα και θέλουν κάτι διαχρονικό.

Πίνακας τιμών: Τα 10 φθηνότερα diesel αυτοκίνητα

Θέση Μοντέλο Φθηνότερη diesel έκδοση Ισχύς Τιμή 10 Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 150PS DSG Life 150 PS 43.990 € 9 BMW Σειρά 2 Gran Coupé 220d 163 PS 41.800 € 8 MINI Countryman D 163 PS 39.900 € 7 BMW Σειρά 1 120d 163 PS 36.900 € 6 Skoda Octavia Grand Coupe Essence 2.0 TDI 116 PS 32.950 € 5 Kia Sportage 1.6D 136 6MT 2WD LX Platinum Hybrid 136 PS 31.690 € 4 Hyundai Tucson 1.6D 48V 136ps 6MT 2WD Premium 136 PS 30.940 € 3 KGM Musso PRO 2.2 diesel 202 PS 29.990 € 2 SEAT Leon 2.0 TDI 150HP Style DSG 150 PS 28.590 € 1 Volkswagen Golf 2.0 TDI 116PS Essential 116 PS 27.580 €

Τι κρατάμε;

Τα diesel αυτοκίνητα έχουν περιοριστεί αισθητά, όμως παραμένουν σημαντική επιλογή για όσους κάνουν πολλά χιλιόμετρα και θέλουν χαμηλή κατανάλωση.

έχουν περιοριστεί αισθητά, όμως παραμένουν σημαντική επιλογή για όσους κάνουν πολλά χιλιόμετρα και θέλουν χαμηλή κατανάλωση. Το Volkswagen Golf 2.0 TDI είναι το φθηνότερο μοντέλο της λίστας, ενώ το SEAT Leon ξεχωρίζει με 150 ίππους και αυτόματο DSG κάτω από τις 29.000 ευρώ .

είναι το φθηνότερο μοντέλο της λίστας, ενώ το ξεχωρίζει με και αυτόματο DSG κάτω από τις . Τα Hyundai Tucson και Kia Sportage κρατούν ζωντανή την πετρελαιοκίνηση στα οικογενειακά SUV, με τιμές που ξεκινούν λίγο πάνω από τις 30.000 ευρώ .

και κρατούν ζωντανή την πετρελαιοκίνηση στα οικογενειακά SUV, με τιμές που ξεκινούν λίγο πάνω από τις . Το KGM Musso αποτελεί τη μοναδική pickup πρόταση κάτω από τις 30.000 ευρώ, ενώ οι BMW Σειρά 1, MINI Countryman D, BMW 220d Gran Coupé και Volkswagen Tiguan δείχνουν ότι το diesel συνεχίζει να έχει θέση και σε πιο premium ή οικογενειακές επιλογές.

Πηγή: autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Tο νέο supercar Audi Nuvolari δοκιμάζεται σε ακραίες συνθήκες στις πίστες (photos)

Η Skoda ξεκινά την παραγωγή του νέου Epiq στην Ισπανία (photos)

Opel: Η νέα διαδικασία βαφής monocoat μειώνει σημαντικά την κατανάλωση νερού, ενέργειας και χρόνου (photos)