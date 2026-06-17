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17.06.2026 21:00

Η Skoda ξεκινά την παραγωγή του νέου Epiq στην Ισπανία (photos)

17.06.2026 21:00
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Η Skoda ξεκινά την παραγωγή του νέου Epiq στην Ισπανία. Το αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο μπαίνει στη γραμμή παραγωγής του εργοστασίου Volkswagen Navarra στην Παμπλόνα, σηματοδοτώντας ένα νέο βήμα στην ηλεκτρική στρατηγική της μάρκας.

Το Epiq εντάσσεται στη νέα Electric Urban Car Family του Volkswagen Brand Group Core, μαζί με τα Volkswagen ID. Polo, Volkswagen ID. Cross και CUPRA Raval. Η παραγωγή και των τεσσάρων μοντέλων σε εργοστάσια της Ισπανίας αναδεικνύει τον ρόλο της χώρας ως σημαντικού κόμβου για τα νέα, πιο προσιτά ηλεκτρικά μοντέλα του γκρουπ Volkswagen.

Για τη Skoda, η έναρξη παραγωγής του Epiq έχει ιδιαίτερη σημασία. Πρόκειται για το πρώτο μοντέλο της μάρκας που κατασκευάζεται στην Ισπανία και μόλις το δεύτερο μοντέλο της σημερινής ευρωπαϊκής της γκάμας, μετά το Superb, που παράγεται εκτός των εργοστασίων της εταιρείας στην Τσεχία.

Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία αξιοποιεί τις συνέργειες του ομίλου, διατηρώντας παράλληλα παραγωγική δυναμικότητα στα δικά της εργοστάσια για άλλα μοντέλα υψηλής ζήτησης.

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