Tο νέο supercar Audi Nuvolari δοκιμάζεται σε ακραίες συνθήκες στις πίστες (photos)

Το Audi Nuvolari, το νέο supercar της γερμανικής εταιρείας που μεταφέρει τεχνολογίες εμπνευσμένες από τη Formula 1 στον δρόμο, εκφράζει μια νέα εποχή για τη μάρκα.

Σχεδόν έτοιμο για παραγωγή, με εντατικές δοκιμές σε απαιτητικές συνθήκες και προγραμματισμένες πρώτες παραδόσεις μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2027, το Audi Nuvolari σηματοδοτεί μια νέα φάση για την Audi που είναι η ταχύτερη εξέλιξη, η κορυφαία τεχνογνωσία και η τεχνολογική καινοτομία χωρίς συμβιβασμούς.

Οι δοκιμές πραγματοποιούνται σε ακραίες συνθήκες, αλλά και σε εμβληματικές πίστες και κέντρα δοκιμών, όπως το Nurburgring στη Γερμανία και το Nardo στην Ιταλία. Εκεί, οι επιδόσεις του μοντέλου αξιολογούνται και βελτιστοποιούνται συνεχώς, ακόμη και κάτω από τις πιο απαιτητικές συνθήκες.

Στις δοκιμές ξεχωρίζουν στοιχεία όπως το υψηλών επιδόσεων υβριδικό σύστημα κίνησης, το quattro predictive ride, η ενεργή αεροδυναμική, καθώς και το καινοτόμο Audi Space Frame με εξωτερικά στοιχεία από ανθρακονήματα.

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