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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

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18.06.2026 12:28

Το τεράστιο οικογενειακό SUV της Toyota με πορτμπαγκάζ 669 λίτρα πάτησε Ελλάδα – Τιμή

18.06.2026 12:28
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Η Toyota ανοίγει ακόμη περισσότερο την ηλεκτρική της γκάμα στην ελληνική αγορά, αυτή τη φορά με ένα μοντέλο που δεν περιορίζεται απλώς στον ρόλο ενός ακόμη SUV.

Το νέο Toyota bZ4X Touring έρχεται με αμιγώς ηλεκτρική τεχνολογία, μεγάλη μπαταρία, ισχυρές εκδόσεις και κυρίως με χώρους που το φέρνουν πιο κοντά στις ανάγκες μιας οικογένειας που θέλει να ταξιδεύει χωρίς συμβιβασμούς.

Το νέο Toyota bZ4X Touring είναι πλέον διαθέσιμο στην Ελλάδα με τιμή εκκίνησης από 47.200 ευρώ και τοποθετείται πάνω από το γνωστό bZ4X, έχοντας πιο πρακτικό χαρακτήρα και σαφώς μεγαλύτερη έμφαση στη χρηστικότητα. Με χώρο αποσκευών 669 λίτρων, αυτονομία έως 591 km, μπαταρία 74,7 kWh και ισχύ που φτάνει έως τους 380 ίππους, το νέο ηλεκτρικό SUV της Toyota δείχνει πως η ηλεκτροκίνηση δεν χρειάζεται να περιορίζεται σε πιο «αστικά» ή lifestyle μοντέλα.

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