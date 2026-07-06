Καταρρίπτει περισσότερους μύθους από όσους μπορούμε να καταναλώσουμε

«Ο ηττημένος», «το αρχηγικό κόμμα», οι «δεν άλλαξε», οι «πήγε στο κέντρο, αλλά τελικά ίσως όχι…» και άλλοι μύθοι.

Αρέσκονται οι INTELLEXuAl (μτφρ. “διανοούμενοι”. Μάλλον) αυτού του τόπου να παράγουν περισσότερους μύθους (εκτός από σκάνδαλα) από όσους μπορούμε ελεγχόμενα να προωθήσουμε (βιολογική λειτουργία).

Βρίσκουν αυτοί οι μύθοι πρόθυμους διαλαλητές εκτός του παραδοσιακού συντηρητικού φάσματος; Ναι. Έχει κάποια σημασία ως προς την ουσία της προπαγάνδας. Ναι. Επηρεάζει (πλέον) το τελικό αποτέλεσμα; Όχι.

Πάμε λοιπόν.

“Ο Τσίπρας κέρδισε μια φορά και έχασε κάμποσες “.

Ο Αλέξης Τσίπρας, πριν ηττηθεί στις Βουλευτικές εκλογές 2019 και 2023, είχε επικρατήσει σε 4 εθνικές κάλπες. Ευρωεκλογές 2014, Βουλευτικές Ιαν. 2015, Βουλευτικές Σεπτ. 2015 και Δημοψήφισμα 2015 [ναι, εκεί που το ‘Όχι’ το έκανε ‘Όχι’, γι αυτό πήρε τη χώρα που χρεοκοπήσαν ΝΔ (2 φορές) και ΠΑΣΟΚ (έκανε ο,τι μπορούσε σε κάθε περίοδο κι αυτό), πέτυχε ρύθμιση χρέους, αποφυγή Grexit που είχε στρώσει ο Σαμαράς, αναπτυξιακό πακέτο, καθαρή έξοδο από μνημόνια και άλλα τέτοια]

“Ο Τσίπρας είναι ο ίδιος, δεν άλλαξε”.

Αν εξαιρέσουμε ότι είναι ο μόνος εν ενεργεία πολιτικός που “ξεγυμνώθηκε” με 700 σελίδες αυτοκριτικής τις οποίες και ανέλυσε ανα την Ελλάδα, η μεγαλύτερη αλλαγή του Αλέξη Τσίπρα είναι η συνειδητή δημόσια ομολογία “έπαθα και έμαθα”. Δεν είναι καθόλου εύκολη η παραδοχή μιας πολυμορφικής ήττας.

Μιας ήττας που έριξε το κάστρο -ως συνήθως- από μέσα. Δε χρειάζεται ανάλυση αυτό. Επιπλέον οι δημόσιες κωλοτούμπες Μερκελ, Σόιμπλε, Ντάισελμπλουμ δικαιώνουν τον Τσίπρα, χωρίς καν να το ζητήσει. Όταν το ζητάει η Ιστορία όμως…

Εδώ συμπεριλαμβάνονται και υπομύθοι: “Έκανε αρχηγικό κόμμα, δεν έχει στελέχη και δομή, θα μετακομίσει ο ΣΥΡΙΖΑ συντεταγμένα”.

Ποια είναι η αλήθεια; Ο Αλέξης Τσίπρας πριν ακόμη ανακοινώσει το όνομα της Συμπαράταξης, είχε δημοσιοποιήσει τους 8 του Οργανωτικού Γραφείου, τους 25 του Επικοινωνιακού επιτελείου αλλά και στενούς συνεργάτες. Στον ένα μήνα ζωής της ΕΛ.Α.Σ. συγκροτήθηκε το Εθνικό Συμβούλιο με 300+ ανθρώπους που έπειτα από ζυμώσεις υπέγραψαν αρχικά την ιδρυτική Διακήρυξη, επιλέχθηκαν οι Τομεάρχες από τη δεξαμενή του Ινστιτούτου, οι εκπρόσωποι Τύπου, ενώ παράλληλα συγκροτούνται (και) υπό τις διεργασίες του Εθνικού Συμβουλίου τα κατά τόπους Οργανωτικά Γραφεία που θα αποτελούνται βάσει ρεπορτάζ, από ένα δίκτυο εκατοντάδων εθελοντών οι οποίοι τους τελευταίους μήνες “τρέχουν” εκτός των άλλων και διάφορες δράσεις (συναντήσεις νεολαίας, συζητήσεις με άτομα και φορείς κ.α.). Εάν όλα αυτά ακούγονται αρχηγοκεντρικά, τι να πούνε και κόμματα με …επιτελικές ή μονοπρόσωπες «δομές».

Το αξιοσημείωτο είναι πως με μια πρόχειρη ματιά, ένα 90% των ατόμων αυτών, είναι καινούρια, αλλά και νέα πρόσωπα.

«Ο Τσίπρας κέντραρε αλλά τελικά ίσως και όχι»

Βιάστηκαν να κρίνουν. Από τη συνέντευξη στην ΕΦ.ΣΥΝ. και το «Παλλάς» μέχρι την τελευταία εκδήλωση στην Κοκκινιά και αφού μεσολάβησε η πανηγυρική Ίδρυση στο Θησείο, ο Αλέξης Τσίπρας «έχτιζε» βήμα-βήμα, «Ιθάκη» με την «Ιθάκη» τα θεμέλια της επανόδου.

Ούτε άλλαζε αφήγημα βάσει των …reactions, ούτε προσπαθούσε να βρει βηματισμό.

Ήταν μία πολύμηνη περίοδος αυτοκριτικής, κριτικής, αλληλεπίδρασης με χιλιάδες κόσμου και τελικώς παρουσίασης του νέου.

Αναδεικνύοντας σε κάθε παρουσία του τα στάδια μιας ουσιαστικής πρότασης ανασύνθεσης της Προοδευτικής Παράταξης και ενός ρεαλιστικού κοινωνικού σχεδίου για έξοδο από τη δυστοπία των τελευταίων επτά ετών.

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, πάει για την πρωτιά, είναι κάτι που διαφαίνεται, αλλάζοντας την Πολιτική. Η εγκυρότερη σφυγμομέτρηση, είναι η επαφή, οι συνομιλίες μεταξύ του κόσμου. Μεταξύ όλων όσοι είχαν καιρό να εκφραστούν και θα «φωνάξουν» δυνατά στην κάλπη.

Πρέπει να διαβάζουμε σε βάθος τις μετρήσεις. Επιβάλλεται να κατανοούμε απολύτως την κοινωνία.

*Ο Κωνσταντίνος Παπαστάμκος είναι σύμβουλος Πολιτικής Στρατηγικής

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