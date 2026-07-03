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03.07.2026 09:30

Μαρινάκης για Σαμαρά: Αν κάθε φορά που δεν μας αρέσει κάτι πληγώνουμε το σπίτι μας, τότε ίσως αγαπάμε περισσότερο τον εαυτό μας

03.07.2026 09:30
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Δεν «μάσησε τα λόγια του» ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, μιλώντας το πρωί στο Action 24.

«Μόνο κακό θα κάνει ένα κόμμα Σαμαρά. Εάν γίνει, θα δικαιώσει τη διαγραφή του.

Η Νέα Δημοκρατία άντεξε να είναι 52 χρόνια η μόνη μεγάλη παράταξη για δύο λόγους.

Ο πρώτος είναι ότι βασίζεται σε μια ιδεολογική βάση, χτίστηκε πάνω σε κάποιες ιδέες, όπως τις περιέγραψε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής.

Ο δεύτερος λόγος είναι τα πρόσωπα. Τα πρόσωπα δεν είναι μόνο οι υψηλά ιστάμενοι, αλλά και εκείνοι που προσφέρουν στην παράταξη δίχως να περιμένουν τίποτα», είπε αρχικά.

Και συμπλήρωσε: «Υπάρχει ένας άγραφος κανόνας σε μια μεγάλη παράταξη: Μπορείς να διαφωνείς, να διαφοροποιείσαι, μπορείς να κάνεις και ένα βήμα πίσω.

Αλλά εάν κάθε φορά που δεν μας αρέσει κάτι πας και κάνεις ένα κόμμα, η Νέα Δημοκρατία -δεν θα γίνει ποτέ αυτό στη ΝΔ- γίνεται Νέα Αριστερά, ΔΗΜΑΡ ή οτιδήποτε άλλο.

Η ΝΔ είναι ΝΔ. Έχει αρχές, αξίες, στελέχη και είναι συμπαγής.

Ο Κώστας Καραμανλής δεν έφυγε ποτέ. Αλλά είμαι βέβαιος ότι βάζει την παράταξη πάνω από τα πρόσωπα. Η κριτική του είναι εντός παράταξης.

Κάθε φορά που δεν μας αρέσει κάτι και πληγώνουμε το σπίτι μας, τότε ίσως αγαπάμε περισσότερο τον εαυτό μας από αυτό» κατέληξε ο κ. Μαρινάκης.

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