Πολάκης: Καταλογίζει «κόμπλεξ» στο Φάμελλο μετά από δημοσίευμα περί διαγραφής της υπογραφής του από ερωτήσεις με τους βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ 

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Βαθαίνει το ρήγμα Πολάκη – Φάμελλου, με τον βουλευτή Χανίων να ζητά εκ νέου την παραίτηση Φάμελλου, με ανάρτησή του, ύστερα από την αποκάλυψη ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ «σβήνει» τον ανεξάρτητο Πολάκη από ερωτήσεις που καταθέτει από κοινού με βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Documento ο ανεξάρτητος βουλευτής και μέλος της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ έχει συνυπογράψει τρεις ερωτήσεις με βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, όμως η υπογραφή του έχει διαγραφή με ευθύνη του εξ απορρήτων του Σωκράτη Φάμελλου, Γιώργου Μπάκη.
Το δημοσίευμα αυτό – με τίτλο «Πού θα φτάσει ο Φάμελλος; Διαγράφουν την υπογραφή Πολάκη από ερωτήσεις των βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ» – ανάρτησε στον λογαριασμό του ο Παύλος Πολάκης. Με αυτό τον τρόπο ουσιαστικά το επιβεβαιώνει, ενώ επιπλέον, με σχόλιό του καταλογίζει «μικροπρέπεια» και «κόμπλεξ» στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Επιμένει δε ότι πρέπει να υπάρξει η επαναφορά του στην κοινοβουλευτική ομάδα και ο Φάμελλος να παραιτηθεί.
Ειδικότερα στην ανάρτησή του αναφέρει:
«ΤΙ ΝΑ ΣΧΟΛΙΑΣΕΙΣ ΕΔΩ;;;
Τη μικροπρέπεια; το κόμπλεξ; (φωτο 1-2)
Η ΛΥΣΗ για το ΣΥΡΙΖΑ είναι γνωστή (φωτο3)
ΑΜΕΣΗ επιστροφή μου στην ΚΟ και παραίτηση Φαμελου που σήμερα μόνο 6 βουλευτές τον άκουσαν στην ομιλία του!!!! ΠΟΣΟ ΠΙΟ ΧΑΜΗΛΑ;;;;».
Διαβάστε επίσης:
«Θύελλα» μετά τη φονική εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη – Η θεωρία των δύο άκρων και η «πολιτική τυμβωρυχία»
Γεωργιάδης: Αυτή η βία της άκρας Αριστεράς πρέπει επιτέλους να τεθεί εκτός νόμου
Βουλή: Κυβέρνηση και αντιπολίτευση καταδίκασαν τις εμπρηστικές επιθέσεις κατά στελεχών της ΝΔ
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.