Πολάκης: Καταλογίζει «κόμπλεξ» στο Φάμελλο μετά από δημοσίευμα περί διαγραφής της υπογραφής του από ερωτήσεις με τους βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ 

Βαθαίνει το ρήγμα Πολάκη – Φάμελλου, με τον βουλευτή Χανίων να ζητά εκ νέου την παραίτηση Φάμελλου, με ανάρτησή του, ύστερα από την αποκάλυψη ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ «σβήνει» τον ανεξάρτητο Πολάκη από ερωτήσεις που καταθέτει από κοινού με βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Documento ο ανεξάρτητος βουλευτής και μέλος της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ έχει συνυπογράψει τρεις ερωτήσεις με βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, όμως η υπογραφή του έχει διαγραφή με ευθύνη του εξ απορρήτων του Σωκράτη Φάμελλου, Γιώργου Μπάκη.

Το δημοσίευμα αυτό – με τίτλο «Πού θα φτάσει ο Φάμελλος; Διαγράφουν την υπογραφή Πολάκη από ερωτήσεις των βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ» – ανάρτησε στον λογαριασμό του ο Παύλος Πολάκης. Με αυτό τον τρόπο ουσιαστικά το επιβεβαιώνει, ενώ επιπλέον, με σχόλιό του καταλογίζει «μικροπρέπεια» και «κόμπλεξ» στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Επιμένει δε ότι πρέπει να υπάρξει η επαναφορά του στην κοινοβουλευτική ομάδα και ο Φάμελλος να παραιτηθεί.

Ειδικότερα στην ανάρτησή του αναφέρει:

«ΤΙ ΝΑ ΣΧΟΛΙΑΣΕΙΣ ΕΔΩ;;;

Τη μικροπρέπεια; το κόμπλεξ; (φωτο 1-2)

Η ΛΥΣΗ για το ΣΥΡΙΖΑ είναι γνωστή (φωτο3)

ΑΜΕΣΗ επιστροφή μου στην ΚΟ και παραίτηση Φαμελου που σήμερα μόνο 6 βουλευτές τον άκουσαν στην ομιλία του!!!! ΠΟΣΟ ΠΙΟ ΧΑΜΗΛΑ;;;;».

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