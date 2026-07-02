Βουλή: Κυβέρνηση και αντιπολίτευση καταδίκασαν τις εμπρηστικές επιθέσεις κατά στελεχών της ΝΔ

Κυβέρνηση και αντιπολίτευση καταδίκασαν τις εμπρηστικές επιθέσεις κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, κατά την έναρξη της συζήτησης του νομοσχεδίου Κεραμέως στην Ολομέλεια.

Παίρνοντας το λόγο η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως εξέφρασε «αποτροπιασμό» εκ μέρους της κυβέρνησης, αλλά και «οργή για τις άνανδρες τρομοκρατικές επιθέσεις που έγιναν χθες τα ξημερώματα και μάλιστα είχαν μία τραγική κατάληξη με μία συμπολίτη μας την Βάγια Νέστορα να αποβιώνει χθες το βράδυ». «Η βία δεν έχει καμία θέση στην κοινωνία μας» σημείωσε.

Και πρόσθεσε: «Αυτοί οι οποίοι ενδύονται τον μανδύα κοινωνικών αγώνων για να προβούν σε τέτοιες ενέργειες δεν συνιστούν παρά εγκληματίες και για αυτόν ακριβώς το λόγο και η κυβέρνηση θα κάνει ότι περνά από το χέρι της προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Θέλω να πιστεύω ότι σε αυτό το μέτωπο θα είμαστε όλοι ενωμένοι πέρα και πάνω από κόμματα».

Σε κατηγορηματικές καταδίκες προχώρησαν και οι εκπρόσωποι των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Ειδικότερα, σε καταδίκη των εμπρηστικών επιθέσεων προχώρησε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος: «Ενώνουμε τη φωνή μας με όσους όλοι ήδη από χθες καταδικάζουμε απερίφραστα, ρητά, κατηγορηματικά αυτή την τρομοκρατική επίθεση που στοίχισε την ζωή σε έναν αθώο άνθρωπο σε μια γυναίκα στη Θεσσαλονίκη και στην επίθεση που έγινε την ίδια ώρα στα σπίτια πολιτευτών της ΝΔ. Η βία από όπου και αν προέρχεται, ιδίως όταν φορά αυτή την λεοντή της δήθεν πολιτικής πράξης, δεν έχει καμία απολύτως θέση στη δημοκρατία μας. Η βία που σκοτώνει κάνει ακόμα πιο σκοτεινή, τοξική την κοινωνία μας. Η μόνη απάντηση είναι η δικαιοσύνη».



Για «μια τρομοκρατική επίθεση που είναι καταδικαστέα χωρίς αλλά και αστερίσκους», έκανε λόγο ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Γαβρήλος. Τόνισε μεταξύ άλλων ότι πρέπει «Να είμαστε όλοι ενωμένοι χωρίς λαϊκισμούς και πολιτική εκμετάλλευση».



Εκφράζοντας τα συλλυπητήρια του εκ μέρος του ΚΚΕ, ο Νίκος Καραθανασόπουλος σημείωσε ότι πρόκειται για «ενέργειες προβοκατόρικες και καταδικαστέες». «Αξιοποιούνται για να δυναμώσει από το σύστημα η αποτροπή και ο λαϊκισμός και να ανασύρονται αντιεπιστημονικές θεωρίες περί των δύο άκρων και τελικά να στοχοποιείται η πάλη του λαού. Το ΚΚΕ καταδικάζει αυτές τις ενέργειες», κατέληξε.



«Να καταδικάσουμε τις δολοφονικές αυτές πράξεις. Παρά τις όποιες διαφορές αυτό δεν είναι δικαιολογία για τέτοιου είδους δολοφονικές επιθέσεις», είπε ο Στέλιος Φωτόπουλος από την Ελληνική Λύση.



Από την Πλεύση Ελευθερίας, ο Αλέξανδρος Καζαμίας, είπε πως το κόμμα του είναι αντίθετο «κατά κάθε προσβολής της ανθρώπινης ζωής. Εκφράζουμε την θλίψη μας και τα συλλυπητήριά μας. Η δικαιοσύνη θα πρέπει να πάρει τον δρόμο της».

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