Εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη: Η κυβέρνηση «δείχνει» την αριστερά ως ηθικό αυτουργό – «Φωτιά» στο πολιτικό σκηνικό

Η τριπλή εμπρηστική επίθεση σε σπίτια στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη και ο θάνατος της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας, Αφροδίτης Νέστορα, οδηγούν σε ακραία πόλωση το πολιτικό σκηνικό, καθώς Μαξίμου και Πειραιώς εκτοξεύουν «πυρά» κατά της αντιπολίτευσης, «δείχνοντάς» την ως ηθικά υπεύθυνη για την ανοχή σε τέτοια φαινόμενα.

«Να πέφτουν οι μάσκες»

Ενδεικτικές του κλίματος που επικρατεί ήταν οι εισαγωγικές δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, στο briefing, ο οποίος «άπλωσε» το αφήγημα περί ανοχής, λέγοντας ότι «όσο σημαντικό είναι να βγαίνουν οι κουκούλες, τόση αξία έχει να πέφτουν οι μάσκες. Ας αναλογιστούν κάποιοι πόσο κακό έχουν κάνει επιλέγοντας, όλα αυτά τα χρόνια, να βαφτίζουν ως δήθεν “παρεμβάσεις” τις επιθέσεις σε σπίτια, γραφεία και περιουσίες ανθρώπων με την όποια μορφή και αν έχουν οι επιθέσεις αυτές κάθε φορά. Όσοι βαφτίζουν “ακτιβισμό” τις καταλήψεις χώρων εντός και εκτός Πανεπιστημίων, σπεύδοντας πολλές φορές να προσφέρουν “ομπρέλα” πολιτικής προστασίας στους κάθε είδους εγκληματίες.

Όσοι, όταν μετατρέπονταν οι καταλήψεις σε βιβλιοθήκες, ήταν με τις βαριοπούλες. Να αναλογιστούν τις συνέπειες των πρωτοβουλιών τους όσοι μείωσαν τις ποινές για τις μολότοφ με το σκεπτικό ότι, όπως ανατριχιαστικά έχει ειπωθεί, είναι επικίνδυνες, ανάλογα με την πλευρά που βρίσκεται κάποιος, ενώ, τάσσονται απέναντι σε κάθε παρέμβαση αυστηροποίησης του Ποινικού Κώδικα. Αυτοί που επιτίθενται, με κάθε τρόπο, στις γυναίκες και τους άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας όταν κάνουν τη δουλειά τους, προστατεύοντας με αυταπάρνηση κάθε πολίτη και ψάχνουν να βρουν ψεγάδι σε μια αστυνομική επιχείρηση που έχει στόχο να μας προστατεύσει από πάσης φύσεως μπαχαλάκηδες.

Η πολιτεία, ανεξαρτήτως κομμάτων, για πολλά χρόνια ανέχτηκε τέτοιες συμπεριφορές, ειδικά από το ένα άκρο. Άφηνε για δεκαετίες πανεπιστήμια υπό κατάληψη, τα οποία μετατρέπονταν σε ορμητήρια εγκληματιών. Ανεχόταν να καίγονται μεγάλες πόλεις για να μην ενοχληθούν οι φασίστες με τα καδρόνια. Η κοινωνία απαιτεί εφαρμογή του νόμου με τον αυστηρότερο και δικαιότερο τρόπο. φείλουμε να σκύψουμε το κεφάλι με σεβασμό στα τόσα θύματα δολοφονικών επιθέσεων και να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε τον νόμο παντού: Σε δημόσια κτίρια, δρόμους, γειτονιές, πανεπιστήμια. Χωρίς εκπτώσεις και φόβο».

Εδώ, πάντως, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα… βόλια Μαρινάκη – αν και στοχευμένα κυρίως στην πλευρά της αριστεράς – «παίρνουν» και την κυβέρνηση Καραμανλή (άλλωστε, ο Π. Μαρινάκης, χθες στον ΣΚΑΪ είχε αναφερθεί εκτενώς στα επεισόδια του 2008 μετά τη δολοφονία Γρηγορόπουλου), ενώ απέφυγε να αναφερθεί σε συγκεκριμένους πολιτικούς και κόμματα. Πάντως, ο ίδιος έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι «δεν αναφέρομαι στον πρώην πρωθυπουργό. Αναφέρομαι επιχειρησιακά σε αυτούς οι οποίοι είχαν την ευθύνη τότε, σε επίπεδο υπουργίας Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη να τηρήσουν τον νόμο» (δηλαδή, τον τότε υπουργό Εσωτερικών Προκόπη Παυλόπουλο και τον υφυπουργό Δημόσιας Τάξης, Παναγιώτη Χηνοφώτη).

Κυρανάκης κατά Τσίπρα

Το ρόλο αυτό ανέλαβε, ήδη από χθες το βράδυ, ο γραμματέας της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος αναφέρθηκε προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα και το νέο κόμμα του, την ΕΛΑΣ, καθώς, μιλώντας για την επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού στο πολιτικό προσκήνιο είπε ότι «δεν συστήθηκε ως κεντροαριστερός, ούτε σοσιαλδημοκράτης, ούτε κεντρώος. Επανασυστήθηκε ως Αριστερή Συμπαράταξη με εμφυλιοπολεμικό όνομα» και υποστήριξε ότι με τις πράξεις και τις αντιλήψεις της η Αριστερά καλλιέργησε επί σειρά ετών ένα «καθεστώς ανοχής» απέναντι στη βία και την τρομοκρατία.

Επίσης, ο Κ. Κυρανάκης ισχυρίστηκε ότι η ρητορική περί «εγκληματικής οργάνωσης» σε βάρος της ΝΔ δημιουργεί, όπως είπε, κλίμα ανοχής απέναντι στη βία. «Κανονικοποιείται η βία, κανονικοποιείται ένα καθεστώς ανοχής στην τρομοκρατία», είπε, προσθέτοντας ότι επιθέσεις σε σπίτια πολιτικών και δημοσιογράφων, ακόμη και όταν περιορίζονται σε συνθήματα ή τρικάκια, αποτελούν το πρώτο στάδιο μιας επικίνδυνης κλιμάκωσης, και υποστηρίζοντας ότι «μια νέα γενιά βανδάλων μετατρέπεται σε ταραξίες και στη συνέχεια σε τρομοκράτες. Κάπως έτσι ξεκίνησε και η 17 Νοέμβρη».

«Να τεθεί εκτός νόμου η βία της άκρας αριστεράς»

Σε ίδιο μήκος κύματος, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σημείωσε ότι «αυτή η βία της άκρας Αριστεράς πρέπει επιτέλους να τεθεί οριστικά εκτός νόμου, δεν υπάρχει γκαζάκι, υπάρχει βόμβα, εκεί στη Θεσσαλονίκη κάτι πάει πολύ στραβά. […] Πρέπει να σταματήσουμε να χαϊδεύουμε αυτά τα παιδιά και οι πολιτικοί μας αντίπαλοι πρέπει να καταλάβουν ότι ο τοξικός λόγος δεν περνά χωρίς συνέπειες», είπε.

Προσέθεσε, δε, ότι «όλα τα κόμματα ωστόσο καταδίκαζαν και το χαιρετίζω αυτό, όλα εκτός από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και το τονίζω αυτό. Θεωρώ πρόοδο για τον κύριο Τσίπρα ότι καταδίκασε, μένει να δούμε αν αυτό ειναι υποκριτικό. Είναι ένα βήμα μπροστά για τη Δημοκρατία. Εγω που έχω δεχθεί και Ρουβίκωνα και γκαζάκια δεν πείθομαι όμως τόσο εύκολα ότι έχει αλλάξει ο κύριος Τσίπρας. Πρέπει να γίνουμε πολύ πιο αυστηροί απέναντι στη βία της άκρας Αριστεράς, οδήγησε σε μία δολοφονία, φτάνει πια με τη βία της άκρας Αριστεράς».

«Δεν βλέπουμε απομόνωση τέτοιων φαινομένων»

Στη λογική αυτή κινήθηκε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης: «Έχουμε ακούσει αρκετές καταδίκες. Αυτό που δεν βλέπουμε, είναι η αναγκαία πολιτική απομόνωση τέτοιου είδους φαινομένων από όλες ανεξαιρέτως τις πλευρές και από όλα ανεξαιρέτως τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Υπήρξαν παλιότερα τοποθετήσεις ενδεικτικές του κλίματος αυτού, από τον κ. Τσίπρα όταν ήταν πρωθυπουργός: “ε, τι έγινε με τις μολότοφ”. Να λοιπόν τι μπορεί να γίνει με τις μολότοφ», είπε.

Μάλιστα, φάνηκε σίγουρος και για την ιδεολογική τοποθέτηση των δραστών, λέγοντας ότι «αν αυτό που συνέβη στη Θεσσαλονίκη, με έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του, συνέβαινε μετά από επίθεση ακροδεξιών, όλοι – πολύ σωστά – θα είχαμε εκραγεί, θα ήμασταν απολύτως καταδικαστικοί και είμαι σίγουρος ότι για πολλές μέρες το ζήτημα θα ήταν νούμερο ένα σε όλα τα μέσα ενημέρωσης. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι αυτό θα είναι το κλίμα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Διότι η επίθεση έχει γίνει από ακροαριστερούς και φοβάμαι ότι ορισμένα πολιτικά κόμματα έχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά σε αυτές τις περιπτώσεις».

«Αν είχε γίνει κατάληψη στα προσφυγικά από ακροδεξιές δυνάμεις, θα είχε γίνει ανεκτή; Ακόμη περισσότερο, θα υπήρχαν άραγε κόμματα στη Βουλή τα οποία θα στήριζαν αυτή την κατάληψη; Η λειτουργία του Ρουβίκωνα, μπορεί να γίνει ανεκτή με τη δικαιολογία “δεν πειράζει, είναι αριστεροί ακτιβιστές;”», διερωτήθηκε και πρόσέθεσε ότι «δεν μπορεί να γίνονται διακρίσεις απέναντι στη βία, αν είναι ακροδεξιά ή ακροαριστερή. Υπάρχει αδιατάραχτη λειτουργία της Δημοκρατίας μας από το 1974 και μετά. Δεν μπορεί ό,τι συνέβαινε πριν από 50, 70, 80 χρόνια να είναι δικαιολογία για να ακολουθεί κανείς τέτοιες πρακτικές που σκοτώνουν τελικά ανθρώπους».

Πρώτα «πυρά» από το ΚΚΕ

Όπως ήταν φυσικό, οι δηλώσεις των κυβερνητικών στελεχών προκαλούν αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ΚΚΕ έκανε την αρχή, σημείωνοντας ότι «είναι τουλάχιστον άθλια η προσπάθεια των ανιστόρητων στελεχών της ΝΔ να αξιοποιήσουν, ως πολιτικά “όρνεα”, μία αποτρόπαια, εγκληματική ενέργεια για να επιτεθούν στους αγώνες του λαού και της νεολαίας ανασύροντας την απαράδεκτη θεωρία των δύο άκρων, αλλά και για να στήσουν το γνωστό από παλιά κάλπικο δίπολο με τον βολικό αντίπαλό τους, το κόμμα Τσίπρα. Όσο “έτοιμη από καιρό” μπορεί να εμφανίζεται η κυβέρνηση στην προσπάθειά της να συκοφαντεί το οργανωμένο εργατικό – λαϊκό και φοιτητικό κίνημα, αν και γνωρίζει ότι καμιά σχέση δεν έχει με τέτοιες προβοκατόρικες και εγκληματικές ενέργειες, άλλο τόσο έτοιμο και έμπειρο είναι και το κίνημα για να αντιμετωπίσει τέτοιες απαράδεκτες επιθέσεις».

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