Αλλάζει την πολιτική σύγκρουση η δολοφονία της Βάγιας Νέστορα: Γιατί η ΝΔ χρεώνει στην Αριστερά και τον Τσίπρα ανοχή στην τρομοκρατία  

Η δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, της μητέρας της πολιτεύτριας της ΝΔ Αφροδίτης Νέστορα, μετά την επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας στη Θεσσαλονίκη, δεν αποτελεί απλώς τον τραγικό επίλογο ενός εγκλήματος που συγκλόνισε τη χώρα. Διαμορφώνει νέα πολιτικά δεδομένα, καθώς η κυβέρνηση αλλάζει επίπεδο αντιπαράθεσης με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, μεταφέροντας τη συζήτηση από την καταδίκη της βίας στο ερώτημα ποιος καλλιέργησε το κλίμα που την εξέθρεψε.

Το μήνυμα δόθηκε από τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέβηκε καταδρομικά στη Θεσσαλονίκη μαζί με το γραμματέα του κόμματος, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, το απόγευμα της Τετάρτης για να επισκεφθεί τους τραυματίες στο Ιπποκράτειο, και λίγη ώρα μετά την είδηση του θανάτου της άτυχης γυναίκας η κυβέρνηση άλλαξε πίστα, μιλώντας πλέον ευθέως για δολοφονία. Η δήλωσή του ήταν φορτισμένη αλλά και πολιτικά στοχευμένη. Κανείς πλέον, τόνισε, δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, ζητώντας καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων και καλώντας τη νομιμότητα της Πολιτείας να εξορίσει την τρομοκρατία στο περιθώριο. Η αναφορά στα υποκριτικά λόγια καταδίκης διαβάστηκε από όλους ως ευθεία αιχμή προς την αντιπολίτευση, και ιδίως προς την αριστερά.

Πίσω από τις δημόσιες δηλώσεις, κυβερνητικά στελέχη είναι ακόμη πιο ευθύβολα. Σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις εκτιμούν ότι η ρητορική που χρησιμοποίησαν κόμματα της αντιπολίτευσης το τελευταίο διάστημα, με χαρακτηρισμούς που εξομοίωναν την κυβέρνηση με εγκληματική οργάνωση και κυβερνητικά στελέχη με δολοφόνους, ιδίως στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης για τα Τέμπη και τις μεγάλες θεσμικές συγκρούσεις των τελευταίων μηνών, δημιούργησε το περιβάλλον απονομιμοποίησης του πολιτικού αντιπάλου που άνοιξε τον δρόμο για τη δολοφονική ενέργεια της Θεσσαλονίκης. Όταν ο πολιτικός σου αντίπαλος περιγράφεται συστηματικά ως εγκληματίας, λένε χαρακτηριστικά, κάποιοι θα αισθανθούν ότι νομιμοποιούνται να τον χτυπήσουν και κυριολεκτικά.

Ο Κυρανάκης για το όνομα ΕΛΑΣ

Την πιο αιχμηρή δημόσια εκδοχή αυτής της γραμμής ανέλαβε ο γραμματέας της ΝΔ Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος μιλώντας το βράδυ της Τετάρτης στο Action24 απέδωσε εμμέσως πλην σαφώς ευθύνες στον Αλέξη Τσίπρα για το πολιτικό κλίμα στη χώρα. Το να επανεμφανίζεται ο πρώην πρωθυπουργός με εμφυλιοπολεμικό όνομα στο νέο του κόμμα και με τέτοια ρητορική, είπε, έχει συνέπειες, υπενθυμίζοντας ότι σε κάθε μέτρο κατά της τρομοκρατίας η αριστερά βρέθηκε απέναντι στην κυβέρνηση. Ο κ. Κυρανάκης έκανε λόγο για δηλητηριασμένο δημόσιο λόγο, αναφέρθηκε σε δηλώσεις πρώην στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ υπέρ της 17Ν και συνέδεσε την επίθεση με αντίποινα για τις κυβερνητικές ενέργειες ανακατάληψης των πανεπιστημίων, με τη μάχη για να καθαρίσει το Αριστοτέλειο από καταλήψεις ετών να θεωρείται στο Μέγαρο Μαξίμου κάθε άλλο παρά άσχετη με τη στοχοποίηση στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη.

Η κλιμάκωση δεν εξαντλείται στο επικοινωνιακό πεδίο. Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης έστειλε μήνυμα προς τους λειτουργούς της δικαιοσύνης να αντιμετωπίσουν τις οργανωμένες αντιεξουσιαστικές ομάδες με το πλαίσιο με το οποίο αντιμετωπίστηκε η Χρυσή Αυγή, δηλαδή ως εγκληματική οργάνωση. Έκρινε ότι είναι ώρα να συνενωθούν οι διάσπαρτες δικογραφίες ανά την Ελλάδα, όπως ακριβώς είχε γίνει και τότε, ενώ σε συνομιλητές του υπογραμμίζει ότι δεν χρειάζεται αυστηροποίηση του νόμου, καθώς το υφιστάμενο πλαίσιο δίνει στους δικαστές τα εργαλεία να αντιμετωπίσουν συνολικά ομάδες τύπου Ρουβίκωνα. Πρόκειται για θεσμική μετατόπιση με βάθος χρόνου, που δείχνει ότι η κυβέρνηση σκοπεύει να μετατρέψει την τραγωδία σε σημείο καμπής για τη συνολική διαχείριση του αντιεξουσιαστικού χώρου.

Το κλίμα αποτυπώνεται και στο πεδίο. Η ΝΔ και η ΟΝΝΕΔ απηύθυναν κάλεσμα διαμαρτυρίας για το απόγευμα της Πέμπτης έξω από το Ιπποκράτειο, όπου νοσηλεύεται η Αφροδίτη Νέστορα, με το σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε» να έχει ήδη κατακλύσει τα social media γαλάζιων στελεχών και να τυπώνεται σε μπλουζάκια. Κατά πληροφορίες θα σχηματιστεί ανθρώπινη αλυσίδα, με σημαντική κινητοποίηση στελεχών από όλη τη Βόρεια Ελλάδα και παρουσία του ίδιου του Γραμματεία της Νέας Δημοκρατίας.

Η στάση της αντιπολίτευσης

Για την αντιπολίτευση, το νέο σκηνικό συνιστά διπλή παγίδα. Ο Αλέξης Τσίπρας και ο Νίκος Ανδρουλάκης καταδίκασαν από την πρώτη στιγμή την επίθεση, όμως η κυβερνητική γραμμή περί ευθύνης για το κλίμα τούς υποχρεώνει είτε να απαντήσουν, τροφοδοτώντας τη σύγκρουση που επιδιώκει η Πειραιώς, είτε να σιωπήσουν, αφήνοντας το αφήγημα της ανοχής να ριζώσει.

Γαλάζια στελέχη εκτιμούν ήδη ότι η προεκλογική αντιπαράθεση, που όλα δείχνουν πως έχει ξεκινήσει με ορίζοντα το δίπολο Μητσοτάκη και Τσίπρα, θα διεξαχθεί εφεξής με όρους πολύ πιο σκληρούς, με την ασφάλεια και τη νομιμότητα στο επίκεντρο και με την κυβέρνηση να διεκδικεί τον ρόλο του αναχώματος απέναντι στα άκρα τους αντιεξουσιαστές και την τρομοκρατία. Το αν η στρατηγική αυτή θα δικαιωθεί θα κριθεί και από τα ευρήματα της Αντιτρομοκρατικής και από την ταυτότητα των δραστών. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, αλλάζει το αφήγημα, ο τόνος και η σύγκρουση της αντιπαράθεσης που θα μας οδηγήσει στις εκλογές.

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