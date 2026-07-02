Ακρίβεια και υποκλοπές ζορίζουν την κυβέρνηση

Πολιτικό αντίπαλο βρήκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, σύνθημα και αφήγημα έχει («το είπαμε και το κάναμε»), επομένως αυτό που φαίνεται ότι αναζητά τη συγκεκριμένη στιγμή ο πρωθυπουργός είναι η ημερομηνία των εκλογών, αν και η συντριπτική πλειονότητα των κυβερνητικών στελεχών στοιχηματίζει ότι ο Οκτώβριος είναι ο πιθανότερος μήνας για να στηθούν οι κάλπες.

Άλλωστε, παρά τα όσα λέει μετ’ επιτάσεως το κυβερνητικό επιτελείο για το ότι ο Μητσοτάκης θα εξαντλήσει την τετραετία, δίνοντας μάλιστα ως πιθανή εποχή για τις κάλπες την άνοιξη του 2027, μία σειρά από κινήσεις που κάνει το Μέγαρο Μαξίμου δείχνουν ακριβώς το αντίθετο. Ότι δηλαδή ο πρωθυπουργός, αν και προσπαθεί να πείσει τους πολιτικούς του αντιπάλους ότι οι κάλπες θα στηθούν το 2027, έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του το φθινόπωρο.

● Πώς αλλιώς μπορεί να δικαιολογήσει κάποιος το ότι στη Νέα Δημοκρατία έχει χτυπήσει συναγερμός με τους υπουργούς να κάνουν απολογισμό του έργου τους, ενώ την ίδια στιγμή φτιάχνονται εκλογικοί κατάλογοι με νέα άφθαρτα στελέχη;

● Ποιος μπορεί να πιστέψει ότι οι περιοδείες που κάνουν τα κυβερνητικά στελέχη δεν έχουν στόχο να αντιστρέψουν το κακό κλίμα που υπάρχει στην κυβέρνηση από τους ψηφοφόρους;

● Ποιος θα θυμάται σε έναν χρόνο τα κυβερνητικά επιχειρήματα και τις υποσχέσεις των στελεχών της Ν.Δ., αφού έτσι κι αλλιώς θα έχουν προκύψει και αλλά θέματα;

Κλείνουν οι εκκρεμότητες

Παράλληλα όλες οι σοβαρές εκκρεμότητες μπαίνουν σε μία σειρά, αφού εξελέγη η νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου, τον Αύγουστο ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης και οι δυσαρεστημένοι αγρότες παίρνουν τα χρήματά τους. Στην πραγματικότητα δύο θέματα απασχολούν για την ώρα το επιτελείο του πρωθυπουργού: η ακρίβεια και οι υποκλοπές.

Παρά τις συσκέψεις, τις κινήσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα και τις όποιες εξαγγελίες, η ακρίβεια εμφανίζεται να απασχολεί τους πολίτες περισσότερο από κάθε άλλο μεγάλο πρόβλημα. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Alco για το flash.gr, το 45% των ερωτηθέντων απάντησε ότι η ακρίβεια παραμένει το σοβαρότερο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας. Αλλά και στη δημοσκόπηση της Marc για τον ΑΝΤ1 βασική ανησυχία των πολιτών είναι η ακρίβεια και ο πληθωρισμός με ποσοστό 73,8%.

Το Μέγαρο Μαξίμου ξεπάγωσε τις τιμές στα ράφια ικανοποιώντας έτσι το αίτημα των ιδιοκτητών των σούπερ μάρκετ, ευελπιστώντας ότι τον Σεπτέμβριο θα υπάρξει μείωση των τιμών σε πολλά προϊόντα.

«Προφανώς και οι εποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία της βενζίνης και του ντίζελ θα ακολουθούν, με τη μικρή χρονοκαθυστέρηση που πάντα υπάρχει, τις τιμές του αργού πετρελαίου» ανέφερε ο πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση προβάλλει σταθερά τις πρωτοβουλίες που έχει πάρει με επιδόματα ή με την επιστροφή ενοικίου και την ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών.

Ζητούμενο η συσπείρωση

Το δεύτερο αγκάθι που απασχολεί την κυβέρνηση έχει να κάνει με τις υποκλοπές και το γεγονός ότι τον Δεκέμβριο στο Εφετείο θα συζητηθεί και πάλι η υπόθεση αυτή. Με δεδομένο ότι η αντιπολίτευση δείχνει ευθέως ως υπεύθυνο τον πρωθυπουργό, καθώς είναι πολιτικός προϊστάμενος της ΕΥΠ, όλα δείχνουν ότι η διαδικασία αυτή δεν θα είναι καθόλου εύκολη.

Φυσικά έχει ιδιαίτερη σημαία και το πώς θα κυλήσει το καλοκαίρι με τις φωτιές, που πάντα παίζουν έναν απρόβλεπτο, αλλά σημαντικό ρόλο.

Όσοι πάντως υποστηρίζουν ότι ο Μητσοτάκης θα κάνει πράξη αυτό που λέει, ότι δηλαδή θα εξαντλήσει την τετραετία, θεωρούν πως ο πρωθυπουργός αφήνει να εννοηθεί ότι οι κάλπες μπορεί να στηθούν το φθινόπωρο προκειμένου να κινητοποιήσει ολόκληρο τον μηχανισμό του κόμματός του, ο οποίος εμφανίζεται να έχει χάσει τη δυναμική του.

Συνεργάτες του πρωθυπουργού επισημαίνουν ότι ο στόχος του μπορεί να είναι το κόμμα και τα στελέχη να παραμείνουν σε ετοιμότητα όσος χρόνος και αν χρειαστεί. Μόνο για καλό θα είναι αυτή η διαδικασία, λένε χαρακτηριστικά. Θεωρούν δε ότι η κινητοποίηση του κομματικού μηχανισμού μπορεί να αυξήσει τη συσπείρωση της Ν.Δ., η οποία σήμερα είναι σε ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά, γύρω στο 58%.

Για την ώρα, λοιπόν, η αυτοδυναμία μοιάζει με άπιαστο όνειρο, όσο και αν τα κυβερνητικά στελέχη προσπαθούν να εμφανιστούν στα τηλεοπτικά παράθυρα με αυτοπεποίθηση, λέγοντας ότι, εάν η δημοσκοπική σεζόν κλείσει με ένα 30%, όλα είναι δυνατά.

Οι συνεργάτες του Μητσοτάκη ποντάρουν όλα τους τα λεφτά στους αναποφάσιστους, οι οποίοι και θα κρίνουν την τελική έκβαση του εκλογικού αποτελέσματος. Γι’ αυτό άλλωστε προσπαθούν να επαναφέρουν στο προσκήνιο τον «μπαμπούλα» Τσίπρα, θυμίζοντας τις δύσκολες μέρες του 2015. Κάποιοι, ωστόσο, θεωρούν ότι ακόμα και αυτό πρέπει να γίνει με φειδώ, καθώς ο σχεδιασμός αυτός μπορεί να φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα, δεδομένου ότι υπάρχει μεγάλο ποσοστό απογοητευμένων ψηφοφόρων που είναι άγνωστο πώς θα αντιδράσουν εάν χαθεί το μέτρο…

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