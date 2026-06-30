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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πηνελόπη Νάσσου ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΝΑΣΣΟΥ

30.06.2026 06:15

Κυβερνητικός «ανένδοτος» κατά της ακρίβειας ενόψει εκλογών – Η επιστολή Φεύγα, ο γάμος ομοφύλων και ο Αντώνης Σαμαράς

30.06.2026 06:15
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Τα θέματα που απασχολούν την κοινωνία, αλλά και τους δεξιούς ψηφοφόρους, επιχειρεί να κλείσει η κυβέρνηση, καθώς οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι πολύ δύσκολα τα ποσοστά της ΝΔ μπορούν να αντιστραφούν. 

Σε αυτή την δύσκολη εξίσωση, τα κυβερνητικά στελέχη εμφανίζονται να θέλουν να κρατήσουν τις ισορροπίες  – ειδικά στο θέμα του νομοσχεδίου των ομόφυλων ζευγαριών – καθώς δεν επιθυμούν να χάσουν κανένα ψηφοφόρο. 

Καταρχάς, η κυβέρνηση εμφανίζεται να θέλει να δείξει ότι εξαντλεί όλα τα περιθώρια για να βρει λύση στο μεγάλο θέμα της ακρίβειας που ταλανίζει τους Έλληνες πολίτες τα τελευταία τρία χρόνια.

Χθες, ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος σε σύσκεψη που έγινε  στο Μέγαρο Μαξίμου υπό την προεδρεία του πρωθυπουργού, ανακοίνωσε ότι κυβέρνηση και παράγοντες της αγοράς συμφώνησαν πως οι μειώσεις μεσοσταθμικού ύψους 6% που επήλθαν σε 2.000 κωδικούς λόγω του πλαφόν θα παραμείνουν ως έχουν το επόμενο 2μηνο του καλοκαιριού, ενώ υποσχέθηκε και πάλι ότι έρχεται αποκλιμάκωση των τιμών από τον Σεπτέμβριο!

Προφανώς, οι ευχές  και η συνέχιση του παγώματος των τιμών δεν αναμένεται να φέρουν μεγάλες αλλαγές στο θέμα της ακρίβειας,  η κυβέρνηση ωστόσο θέλει να στείλει μήνυμα προς τους πολίτες ότι εξαντλεί όλα τα περιθώρια για να γίνει το σούπερ μάρκετ  πιο φιλικό στον καταναλωτή. 

Την ίδια ώρα, ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της ΝΔ, Βασίλης Φεύγας αποκάλυπτε ότι έστειλε επιστολή στον Κυριάκο Μητσοτάκη με την οποία του ζητά να «διορθωθεί» το θέμα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών επισημαίνοντας ότι αυτό το θέμα έχει θίξει το αξιακό σύστημα όχι μόνο ψηφοφόρων της ΝΔ αλλά συνολικά της ελληνικής κοινωνίας. Παράλληλα έβαλε  και θέμα επιστροφής του Αντώνη Σαμαρά.

Όπως γίνεται αντιληπτό, η τοποθέτηση του γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της ΝΔ δεν έγινε εν αγνοία  του Μεγάρου Μαξίμου, έστω και αν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εμφανίστηκε να λέει ότι η επιστολή Φεύγα δεν εκφράζει το κυβερνών κόμμα. 

«Σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει μια επιστολή Φεύγα τη ΝΔ, δεν την αξιολογούμε ως σοβαρή κίνηση. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στον προγραμματισμό της κυβέρνησης», τόνισε ο  Παύλος Μαρινάκης. Ερωτηθείς εάν παραμένει γραμματέας της ΝΔ, ο κ. Μαρινάκης απάντησε: «Από ό,τι γνωρίζω ναι, δεν υπάρχει κάποια αντίθετη ενημέρωση. Δεν είναι κάτι άξιο σχολιασμού», είπε ο κ. Μαρινάκης.

Να θυμίσουμε ότι ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της ΝΔ, Βασίλης Φεύγας σε συνέντευξή του ανέφερε ότι  «Το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο έχει θεσπιστεί είχε ως αποτέλεσμα ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας να αισθανθεί ότι δεν το ακούμε. Αυτό θα πρέπει να διορθωθεί. Το ζήτημα του γάμου των ομοφύλων ζευγαριών έχει θίξει το αξιακό σύστημα, όχι μόνο ψηφοφόρων της ΝΔ, αλλά συνολικά της ελληνικής κοινωνίας. Άρα είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το δούμε με την δέουσα προσοχή και ευαισθησία και να γίνουν οι αλλαγές εκείνες οι οποίες θα συμβαδίσουν και με τις ευαισθησίες τις οποίες έχει δείξει η κοινωνία».

Και πρόσθεσε: «Μπορεί να υπάρξουν και εναλλακτικές νομοθετικές ρυθμίσεις. Μπορούσε να ενταχθεί το θέμα στο πλαίσιο του συμφώνου συμβίωσης. Πρέπει να ακούσουμε και την κοινωνία και τις ευαισθησίες που υπάρχουν σε αυτά τα ζητήματα. Ούτως ή άλλως εκ των πραγμάτων ο νόμος αυτός δεν αποδείχτηκε ότι έλυσε κάποιο συγκεκριμένο ζήτημα. Άλλωστε πολύ λίγα είναι τα ομόφυλα ζευγάρια που έκαναν χρήση του νόμου. Προφανώς, θα πρέπει να σεβαστούμε το δικαίωμα αυτών των ανθρώπων να επιλέξουν τον τρόπο ζωής τους και τη στάση ζωής τους, αλλά θα πρέπει να σεβόμαστε και το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας».

Μιλώντας για τον Αντώνη Σαμαρά και σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο επιστροφής του πρώην πρωθυπουργού στη ΝΔ, ο κ. Φεύγας τόνισε πως «έχουμε δει στην ιστορία να υπάρχουν διαγραφές και οι διαγραφές αυτές να αίρονται. Σημασία έχει να προχωρήσει μπροστά η ΝΔ, ενωμένη και να πάει σε μια εκλογική νίκη που θα είναι και μια εκλογική νίκη ουσιαστικά και για την Ελλάδα, να συνεχιστεί η θετική πορεία που υπάρχει τα τελευταία 7 χρόνια για τη χώρα μας». 

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