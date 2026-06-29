Το νέο δίπολο: Επίθεση στον Τσίπρα με αιχμή τους φόρους και ελπίδα για λεηλασία του ΠΑΣΟΚ το δίπτυχο του Μαξίμου

Με την λογική ότι ο Αλέξης Τσίπρας ως πρώην πρωθυπουργός έχει κάνει ένα έργο το οποίο μπορεί να αμφισβητηθεί κινούνται τα στελέχη της κυβέρνησης τα οποία για την ώρα θεωρούν ότι η ΝΔ δεν μπορεί να αμφισβητηθεί εκλογικά από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

Οι πιο ρεαλιστές ωστόσο θεωρούν ότι ακόμα και σε αυτό το σενάριο θα πρέπει να είναι προσεκτικοί καθώς σε όλες τις δημοσκοπήσεις ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται να ανεβάζει τα ποσοστά του μειώνοντας την ψαλίδα με το κυβερνών κόμμα.

Στο Μέγαρο Μαξίμου περιμένουν ωστόσο τις δημοσκοπήσεις που θα δουν το φως της δημοσιότητας τον Σεπτέμβριο καθώς τότε θα υπάρχει μία πιο ασφαλής εικόνα για τα ποσοστά των κομμάτων.

Το γεγονός ωστόσο ότι για την ώρα το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται να υποχωρεί κάνει τα κυβερνητικά στελέχη να ελπίζουν ότι το δίπολο «Μητσοτάκης –Τσίπρας» μπορεί να λειτουργήσει σημαντικά υπέρ τους, σπρώχνοντας ένα κομμάτι κεντρώων ψηφοφόρων της Χαριλάου Τρικούπη προς την ΝΔ.

«Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό, κάνει τα αντανακλαστικά κάποιων ψηφοφόρων ακόμα πιο έντονα καθώς για κανένα λόγο δεν θέλουν να ξαναζήσουν την περίοδο του 2015» λένε κυβερνητικά στελέχη ελπίζοντας παράλληλα ότι θα κινητοποιηθούν και όσοι ψηφοφόροι είναι δυσαρεστημένοι με την κυβέρνηση.

Υπενθύμιση για τα φορολογικά της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ

Ο σχεδιασμός της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τον Αλέξη Τσίπρα έχει να κάνει με την υπενθύμιση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ του 2015 τονίζοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός αλλά έλεγε και αλλά έκανε.

Παράλληλα θα επισημαίνει ότι η δημιουργία του νέου κόμματος δεν σημαίνει αυτόματα ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει αλλάξει.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, άλλωστε κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι «επέβαλε 29 φόρους», «κορόιδεψε τον κόσμο», «τον έβαλε στις ουρές στα ATM» και «έκλεισε τις τράπεζες», ότι επιβάρυνε τη μεσαία τάξη και τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυξάνοντας τον ΕΝΦΙΑ, την προκαταβολή φόρου και τη φορολογία στην υγεία.

Παράλληλα έχουν αποφασίσει να σταματήσουν την πίεση για συνεργασία προς την Πλευρά του ΠΑΣΟΚ δεδομένου ότι με αυτό τον τρόπο το μόνο που πετυχαίνουν είναι οι αλλεπάλληλες αρνήσεις της Χαριλάου Τρικούπη σε οποιαδήποτε συνεργασία.

Παράλληλα θα επιχειρήσουν να αποδομήσουν το βασικό αφήγημα του Αλέξης Τσίπρα περί εντιμότητα και ηθικής στην πολιτική υπενθυμίζοντας την καταδίκη κάποιων στελεχών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

«Δεν μπορούμε να αφήσουμε ασχολίαστο το γεγονός ότι ο κ. Τσίπρας στη συνέντευξη αισθάνθηκε για ακόμα μία φορά την ανάγκη να αυτοπροβληθεί ως υπόδειγμα «εντιμότητας». Μιλάμε για τον πρωθυπουργό των δύο αμετάκλητα καταδικασθέντων υπουργών, του «παραϋπουργείου» Δικαιοσύνης που, σύμφωνα με παραδοχή δικού του υπουργού, λειτουργούσε εντός του Μεγάρου Μαξίμου, των μαζικών αποφυλακίσεων βαρυποινιτών και του Ποινικού Κώδικα που ήταν κομμένος και ραμμένος στα μέτρα συγκεκριμένων συμφερόντων και ψηφίστηκε λίγες μόλις ημέρες πριν παραδώσει την εξουσία» δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης. Καταλόγισε, δε, στον πρώην πρωθυπουργό υποσχέσεις που δεν τήρησε .

Τέλος αναμένεται να υπάρξει σύγκριση των δύο πρωθυπουργών με την λογική ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει στο ερώτημα του καταλληλότερου εδώ και επτά χρόνια και παρά την οποία δημοσκοπική πτώση της ΝΔ.

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