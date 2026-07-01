Οι δημοσκοπήσεις κρίνουν το χρόνο των εκλογών και η συσπείρωση τις γαλάζιες προσδοκίες 

Ενώ όλα δείχνουν ότι οι κάλπες θα στηθούν το φθινόπωρο, καθώς κυβέρνηση και ΝΔ κινούνται σε προεκλογικούς ρυθμούς, ο πρωθυπουργός εμφανίζεται να επιμένει ότι οι κάλπες θα στηθούν το 2027. Μάλιστα χθες στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, έκανε προγραμματισμό του κυβερνητικού έργου μέχρι τα τέλη του 2026.

Οι συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη επιμένουν πάντως, ότι ο πρωθυπουργός δεν έχει πάρει τις τελικές του αποφάσεις για το πότε η χώρα θα πάει σε εκλογές. Όπως λένε, ο ίδιος θέλει να είναι έτοιμος για όλα τα ενδεχόμενα από την στιγμή που δεν γνωρίζει το πως θα κυλήσει το επόμενο χρονικό διάστημα.

Η επιμονή του για το 2027 έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να εγκαθιδρύσει μια λογική σταθερών κύκλων των κυβερνήσεων, οι οποίες ολοκληρώνουν το έργο τους.

Φυσικά, αυτό που θα μετρήσει ιδιαίτερα στην τελική απόφαση του πρωθυπουργού είναι η εικόνα που θα έχει η ΝΔ στις δημοσκοπήσεις. Εάν δηλαδή τόσο στη συσπείρωση, όσο και στην πρόθεση ψήφου, οι μετρήσεις θα της δώσουν μια ανάσα, τότε όλα είναι ανοικτά.

Όπως σημειώνουν μάλιστα συνεργάτες του πρωθυπουργού, το θέμα της συσπείρωσης είναι καθοριστικό από την στιγμή που η εταιρεία δημοσκοπήσεων Alco για το Flash.gr, εμφανίστηκε χθες να δίνει την συπείρωση της ΝΔ στο 58%. Το ποσοστό αυτό είναι πολύ χαμηλό και απέχει πολύ από αυτό που χρειάζεται για να έχει τον αέρα της νίκης.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει αναδείξει τον Αλέξη Τσίπρα ως τον βασικό αντίπαλο της κυβέρνησης υπενθυμίζοντας στους ψηφοφόρους, τι έγινε το 2015. «Εμείς θα κριθούμε από το κυβερνητικό μας έργο, τις προτάσεις μας και την αξιοπιστία μας», είναι η θέση του Μεγάρου Μαξίμου.

Ο πρωθυπουργός στην ομιλία του στο Υπουργικό Συμβούλιο στοχοποίησε και πάλι τον Αλέξη Τσίπρα λέγοντας:

«Είναι πραγματικά άξιον απορίας πώς αυτοί που έκλεισαν τις τράπεζες πριν από 11 χρόνια και φόρτωσαν δεκάδες δισεκατομμύρια στις πλάτες των Ελλήνων φορολογουμένων, προκειμένου οι τράπεζες να μπορέσουν να ανακεφαλαιοποιηθούν, να έρχονται σήμερα και να εισηγούνται συνταγές που θα επαναλάμβαναν ακριβώς τα ίδια σφάλματα».

«Ισχύει αυτό που έλεγε ο Ταϋλεράνδος για τους Βουρβόνους: Δεν έμαθαν τίποτα και δεν ξέχασαν τίποτα» δήλωσε, υιοθετώντας τη φράση που είχε πει αυτός ο θρυλικός Γάλλος διπλωμάτης το 1815, όταν η δυναστεία των Βουρβόνων επέστρεψε στο θρόνο μετά την πτώση του Ναπολέοντα.

Όσοι πάντως εισηγούνται κάλπες το φθινόπωρο θεωρούν ότι μέχρι τότε ο Αλέξης Τσίπρας, η Μαρία Καρυστινού αλλά και ο Αντώνης Σαμαράς δεν θα έχουν προλάβει να κάνουν το άνοιγμα που θέλουν στην κοινωνία. Ειδικά για τον Αντώνη Σαμαρά, λένε ότι τα πράγματα θα είναι ιδιαίτερα δύσκολα καθώς μέχρι ώρας δεν έχει ανακοινώσει την δημιουργία του νέου πολιτικού φορέα.

Όλο το επόμενο διάστημα, τα κυβερνητικά στελέχη θα γυρίσουν την Ελλάδα επιχειρώντας να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της ακρίβειας. Με βασικό σύνθημα «το είπαμε και το κάναμε», οι συνεργάτες του πρωθυπουργού θα επιχειρήσουν να πείσουν τους ψηφοφόρους ότι παρά τις οποίες αβλεψίες υπήρξαν από κυβερνητικής πλευράς, το Μέγαρο Μαξίμου ήταν συνεπές στις εξαγγελίες του.

Καθώς μάλιστα τα προβλήματα με τους αγρότες είναι ιδιαίτερα σημαντικά, το κυβερνητικό επιτελείο κάνει ό,τι μπορεί για να αντιστρέψει αυτή την εικόνα. Χθες εκταμιεύτηκαν 60 εκατ. ευρώ για τις πληρωμές αγροτών για τον Πυλώνα ΙΙ., συν τα 617 εκατ. από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που δόθηκαν τη Δευτέρα σε 530.000 αγρότες.

Διαβάστε επίσης:

Μπίστης σε ΠΑΣΟΚ: Οι θέσεις μου για την εξωτερική πολιτική είναι σταθερές εδώ και χρόνια – Δεν ανήκω στα όργανα της ΕΛΑΣ

Marc: Στο 30,5% η ΝΔ, καθαρά δεύτερη η ΕΛΑΣ του Τσίπρα – Ντέρμπι ΠΑΣΟΚ με Καρυστιανού για την τρίτη θέση

Καρυστιανού: Μνημείο επικοινωνιακής εξαπάτησης ο απολογισμός του κυβερνητικού έργου από τον πρωθυπουργό