ΣΥΡΙΖΑ: Σκληρή μάχη για τους συσχετισμούς στην ΚE της 11ης Ιουλίου – Ξεκαθάρισμα θέλει η μειοψηφία, «αγκάθι» οι ηγετικές φιλοδοξίες

Στους ρυθμούς της επερχόμενης Κεντρικής Επιτροπής που θα συνεδριάσει στις 11 Ιουλίου κινείται ο ΣΥΡΙΖΑ, εκεί όπου θα εκφραστεί και επισήμως από τη μειοψηφία η αμφισβήτηση στο πρόσωπο του Σωκράτη Φάμελλου μετά την αποτυχία της στρατηγικής σε σχέση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Για τις επόμενες περίπου 10 μέρες η μάχη των συσχετισμών θα είναι καθημερινή τόσο για την ηγεσία όσο και για τη σημερινή μειοψηφία η οποία προσβλέπει σε ανατροπή τους ώστε να είναι δυνατή η απομάκρυνση Φάμελλου από την ηγεσία.

Από την Κουμουνδούρου, αν και μέχρι πρότινος εμφανίζονταν βέβαιοι ότι οι συσχετισμοί δεν θα αλλάξουν δραματικά, παρακολουθούν τις παραιτήσεις που σημειώνονται στο όργανο τις τελευταίες μέρες όπως του Παναγιώτη Παναγιώτου (Παν -Παν) χθες, του Μάκη (Πρόδρομου) Θεοδουλίδη και του Γιώργου Μπαλάφα προχθές. Στελέχη από τη μειοψηφία εκτιμούν ότι αν συνεχιστούν με αυτούς τους ρυθμούς οι παραιτήσεις/ αποχωρήσεις σε καθημερινή βάση, τότε μέχρι τη συνεδρίαση της ΚΕ μπορεί να έχουν αποχωρήσει από την Κεντρική Επιτροπή ένας αριθμός 30 μελών ο οποίος θα πρέπει να αντικατασταθεί. Και οι αντικαταστάσεις, εκτιμούν από την πλευρά Πολάκη, θα είναι προς όφελος της μειοψηφίας, υπό την έννοια ότι όποιος δεχτεί σε αυτή τη φάση τη θέση του μέλους της Κεντρικής Επιτροπής, θα το κάνει από τη σκοπιά του να κρατηθεί το κόμμα.

Κατ΄ επέκταση, τόσο από την πλευρά Πολάκη, όσο και στελέχη από άλλες πλευρές, εκτιμούν ότι θα είναι πολύ δύσκολο πλέον για τον Φάμελλο να συγκεντρώσει τους συσχετισμούς της 6ης Ιουνίου, ακόμη και να καταφέρει να κινητοποιήσει μέλη του οργάνου να παραστούν στη συνεδρίαση.

Ορισμένοι δε, διαμηνύουν ότι η μειοψηφία στην επερχόμενη συνεδρίαση θα είναι πολύ αυστηρή όσον αφορά την πιστοποίηση των μελών που θα αντικατασταθούν, για το τι πρεσβεύουν, αν είναι «διπλοενταγμένοι», κ.λπ.

Ο όποιος σχεδιασμός αμφισβήτησης αυτή τη στιγμή, τελεί υπό το δεδομένο ότι το χρονικό σημείο που βρισκόμαστε είναι αυτό της προεκλογικής προετοιμασίας, επομένως δεν υπάρχει χρόνος για Συνέδριο, εσωστρέφεια, κ.ο.κ. αν τελικώς η μειοψηφία καταφέρει να ανατρέψει την εισήγηση Φάμελλου και να περάσει απόφαση για αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές. Άρα η μειοψηφία θα κινηθεί βάση του άρθρου 16 του καταστατικού που προβλέπει ότι η Κεντρική Επιτροπή είναι το ανώτερο όργανο του κόμματος (με ανώτατο όργανο το Συνέδριο) που υλοποιεί τις αποφάσεις του Συνεδρίου και αποφασίζει πώς και με ποια πρόσωπα υπηρετείται η λειτουργία και η δράση του κόμματος.

Η κίνηση Πολάκη να δηλώσει «παρών» για τη θέση του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ύστερα από αναίρεση της διαγραφής του, δεν άρεσε σε στελέχη της μειοψηφίας όπως ο Νίκος Παππάς και η Ρένα Δούρου ή στελέχη που κινούνται στο ενδιάμεσο, μεταξύ μειοψηφίας και ηγεσίας, όπως ο Γιάννης Μπουλέκος. Επομένως, έδωσε την αίσθηση ρηγμάτων στο εσωτερικό εκείνων που θέλουν μια άλλη στρατηγική για το κόμμα. Στην κίνηση Πολάκη τα παραπάνω στελέχη είδαν μια προτεραιοποίηση των προσωπικών φιλοδοξιών, σε μια στιγμή που το διακύβευμα είναι πολύ μεγάλο, δηλαδή η διατήρηση του ΣΥΡΙΖΑ στη ζωή και η επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής ενότητας.

Σημειώνεται ότι ο Γιάννης Μπουλέκος, ο οποίος «συνεισέφερε» 8 υπογραφές για την σύγκληση της κεντρικής Επιτροπής, που προστέθηκαν στις 64 της πλευράς Πολάκη, σημείωσε σε ανάρτησή του πως η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής της 6ης Ιουνίου ελήφθη με συγκεκριμένα πολιτικά δεδομένα» που σήμερα «έχουν ανατραπεί» και επιβάλλεται επανεκτίμηση. «Όμως», συνέχισε «η κρίση του ΣΥΡΙΖΑ–Προοδευτική Συμμαχία δεν είναι κρίση προσώπων. Είναι κρίση πολιτικής κατεύθυνσης, αξιοπιστίας και σχέσης με την κοινωνία. Και γι’ αυτό δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με προσωπικές τακτικές και φιλοδοξίες».

Συλλογική ηγεσία, ρόλοι και ξεκαθαρίσματα

Από την άλλη, υπάρχουν και κοινά σημεία.

Ο Νίκος Παππάς μιλώντας για συλλογική ηγεσία ουδόλως δεν απορρίπτει την ιδέα ότι ο Φάμελλος δεν μπορεί να ασκεί καθήκοντα προέδρου μετά το «όχι» Τσίπρα που οδήγησε σε κατάρρευση της μέχρι σήμερα στρατηγικής αλλά και των ποσοστών του κόμματος. Την ίδια ώρα από την πλευρά Πολάκη λένε ουσιαστικά πως και ο βουλευτής Χανίων συμφωνεί με την συλλογική ηγεσία, απλώς αναγκαστικά θα υπάρχουν ρόλοι και θα πρέπει να αποφασιστεί ποιος θα είναι στην κορυφή.

Διαφαίνεται λοιπόν μία μίνιμουμ συμφωνία στην άποψη ότι ο Φάμελλος δεν μπορεί να ηγηθεί του κόμματος στην πορεία προς τις εκλογές, αν όπως προαναφέρθηκε η απόφαση της 6ης Ιουνίου ανατραπεί στην προσεχή ΚΕ. Κατά συνέπεια, κι εφόσον ο Πολάκης επιμείνει στη δήλωση ότι είναι «παρών» για τη θέση του προέδρου της Κ.Ο. αναμένεται ότι θα υπάρξει μια διαπραγμάτευση στο εσωτερικό της μειοψηφίας σε σχέση με τους ρόλους.

Στο μεταξύ, ο Νίκος Παππάς φαίνεται να προωθεί την ιδέα των ξεκαθαρισμάτων, ποιος είναι με ποιον με το βλέμμα στην επόμενη μέρα που διαφαίνεται πως θα ξημερώσει μετά τις 11 Ιουλίου. Έτσι χθες κάλεσε πρόσωπα με θεσμική ευθύνη, όπως η αντιπρόεδρος της Βουλής Όλγα Γεροβασίλη και ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Διονύσης Καλαματιανός, να πάρουν ανοιχτά θέση για τις εξελίξεις. «Θα είναι λάθος να παρατείνουμε μία συνθήκη στην οποία υπάρχει “διπλή πολιτική υπηκοότητα”. Και για να μην παρεξηγηθώ, θέλω να καλέσω όλους να παραμείνουν στο κόμμα, δεν καλώ κανέναν να φύγει, το αντίθετο, αλλά να μείνει με καθαρές κουβέντες» είπε με αποδέκτες και τα εν λόγω στελέχη.

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