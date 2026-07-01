Διαγραφή Σγουρού για τον διαπληκτισμό με Ζαχαρό ζητά η ΝΔ – «Δεν θα νομιμοποιήσω στημένες παραστάσεις», απαντά ο πολιτευτής του ΠΑΣΟΚ

Τη διαγραφή του Γιάννη Σγουρού από το ΠΑΣΟΚ ζητά η Νέα Δημοκρατία, λόγω της έντονης αντιπαράθεσης που είχε με τον δημοσιογράφο Σταμάτη Ζαχαρό.

Η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου επεσήμανε ότι «ο Γιάννης Σγουρός ξεκίνησε τη χθεσινή συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό ONE και στον δημοσιογράφο Σταμάτη Ζαχαρό λέγοντας ότι “ο διάλογος κουράζει”. Στη συνέχεια αποφάσισε να εφαρμόσει αυτή την άποψη στην πράξη. Προσπάθησε να κάνει ο ίδιος τις ερωτήσεις και, όταν ο δημοσιογράφος θέλησε να συντονίσει τη συζήτηση, κατέληξε να αποχωρήσει από την εκπομπή, απειλώντας τον με φράσεις όπως “να απευθυνθείτε στη διεύθυνσή σας” και ότι “ελπίζει να το βλέπει η ιδιοκτησία”».

«Αυτά είναι τα δημοκρατικά ήθη του ΠΑΣΟΚ; Αποδέχεται τη συμπεριφορά του υποψηφίου βουλευτή του ο Νίκος Ανδρουλάκης; Ένας πολιτικός που απειλεί με τον τρόπο αυτό τους δημοσιογράφους, έχει θέση στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ;Έχουν περάσει σχεδόν 24 ώρες και ακόμα περιμένουμε από τον κ. Ανδρουλάκη να επιδείξει την ελάχιστη δημοκρατική ευαισθησία και να διαγράψει τον κ. Σγουρό», τόνισε η Αλεξάνδρα Σδούκου.

ΟΝΕ: Αποδεκτός ο διάλογος, όχι όμως οι υπαινιγμοί και οι προσωπικές επιθέσεις

Εντωμεταξύ, το ΟΝΕ εκφράζει τη στήριξη του στον δημοσιογράφο, υπογραμμίζοντας ότι δεν αποδεκτοί οι υπαινιγμοί για παρεμβάσεις από τον ιδιοκτήτη του μέσου.

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Η πολιτική αντιπαράθεση είναι απολύτως θεμιτή. Δεν είναι όμως αποδεκτές οι προσωπικές επιθέσεις, οι προσβλητικοί χαρακτηρισμοί και, πολύ περισσότερο, οι υπαινιγμοί περί παρέμβασης στην ιδιοκτησία ενός Μέσου Ενημέρωσης.



Η συμπεριφορά του Πολιτευτή του… pic.twitter.com/4GyqNjuptd — One Channel (@onetvgr) July 1, 2026

«Η πολιτική αντιπαράθεση είναι απολύτως θεμιτή. Δεν είναι όμως αποδεκτές οι προσωπικές επιθέσεις, οι προσβλητικοί χαρακτηρισμοί και, πολύ περισσότερο, οι υπαινιγμοί περί παρέμβασης στην ιδιοκτησία ενός Μέσου Ενημέρωσης».

Το κανάλι καταδικάζει τη συμπεριφορά του Γιάννη Σγουρού, «Δεν συνάδει με τον σεβασμό που οφείλουν όλοι στον δημόσιο διάλογο. Την καταδικάζουμε απερίφραστα».

Τέλος σημειώνει ότι «στέκεται σταθερά στο πλευρό των δημοσιογράφων του και θα συνεχίσει να υπερασπίζεται, χωρίς εκπτώσεις, την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και το δικαίωμα των δημοσιογράφων να ασκούν απρόσκοπτα το επάγγελμά τους».

Σγουρός: Δεν θα νομιμοποιήσω στημένες παραστάσεις που υποτιμούν τη νοημοσύνη των πολιτών

Από την πλευρά του ο Γιάννης Σγουρός υπερασπίστηκε την επιλογή του να αποχωρήσει από την εκπομπή, λέγοντας ότι δεν είχε άλλη επιλογή. «Αντί όμως για μια πολιτική συζήτηση, βρέθηκα αντιμέτωπος με μια διαρκή, επιθετική αντιπαράθεση, με συνεχείς διακοπές, προσωπικές τοποθετήσεις του παρουσιαστή και μια απροκάλυπτη προσπάθεια να οδηγηθεί η κουβέντα σε ένα προκαθορισμένο, συγκρουσιακό σενάριο. Δεν είναι η πρώτη φορά που παρατηρείται μια τέτοια συμπεριφορά από τον συγκεκριμένο παρουσιαστή απέναντι σε καλεσμένους. Αυτή τη φορά, όμως, ξεπεράστηκε κάθε όριο, με αποτέλεσμα να χαθεί πλήρως η ουσία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η δημοσιογραφία είναι λειτούργημα. Αποστολή του δημοσιογράφου είναι να θέτει τις πιο δύσκολες ερωτήσεις, αλλά ταυτόχρονα να επιτρέπει στον καλεσμένο του να απαντήσει. Δεν βρίσκεται εκεί για να επιβάλει τη δική του άποψη ούτε για να μετατρέπει μια ενημερωτική εκπομπή σε προσωπικό του μονόλογο», πρόσθεσε.

Ο Γιάννης Σγουρός αναφέρεται στο έργο του στην αυτοδιοίκηση και τονίζει ότι δεν θα νομιμοποιήσει με την παρουσία του «στημένες παραστάσεις». «Ως άνθρωπος της αυτοδιοίκησης του αθλητισμού και της πράξης, έχω μάθει να μιλώ με το έργο μου —με τις αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις, τις μεγάλες υποδομές, την πλεονασματική και διάφανη διοίκηση— και να εισπράττω διαχρονικά μια διακομματική αναγνώριση. Δεν μπορώ, λοιπόν, να νομιμοποιήσω με την παρουσία μου κακότεχνες, στημένες παραστάσεις που υποτιμούν τη νοημοσύνη των πολιτών.

Καθώς μπαίνουμε σε μια περίοδο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης, η ευθύνη όλων μας, και κυρίως των Μέσων Ενημέρωσης, είναι τεράστια. Η δημοκρατία και τα προβλήματα της πατρίδας μας απαιτούν διάλογο, όχι υπεκφυγές . Έχει ανάγκη από επιχειρήματα και όχι από κυνήγι εντυπώσεων. Η όποια δημόσια παρουσία κάποιου, που ακολουθεί μια συγκεκριμένη τακτική μπορεί να χαρίζει εφήμερα κέρδη, όμως η αξιοπιστία χτίζεται δύσκολα και κρίνεται καθημερινά. Εκεί, στο γήπεδο της αλήθειας και του σεβασμού, αξιολογούμαστε τελικά όλοι. Και φυσικά εκεί θα κριθούμε όλοι . Άλλωστε πάντα πίστευα ότι η μεγαλύτερη περιουσία του καθενός μας είναι η φήμη του».

ΠΑΣΟΚ: «Πάει πολύ να μιλά για διαγραφές η ΝΔ»

«Πάει πολύ να μιλά για διαγραφές η Νέα Δημοκρατία» τονίζει το ΠΑΣΟΚ σε σχόλιο του για τις δηλώσεις της εκπροσώπου Τύπου του κυβερνώντος κόμματος Αλεξάνδρας Σδούκου σχετικά με τον Γιάννη Σγουρό.

Το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι «ο κ. Σγουρός είναι ένας πολιτικός με μακρά εμπειρία, με ήθος και όπως και ο ίδιος εξήγησε σε ανάρτηση του ο δημόσιος διάλογος πρέπει να διεξάγεται με επιχειρήματα και χωρίς οξύτητα». «Αυτό φυσικά πρέπει να ισχύει αμοιβαία», προσθέτει, για να σημειώσει ότι «πάει πολύ, όμως, να μιλά για διαγραφές η Νέα Δημοκρατία που:

– δεν είχε το πολιτικό σθένος να διαγράψει τα εμπλεκόμενα στελέχη της στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

– δεν διέγραψε την πρώην ευρωβουλευτή της ‘Αννα Μισέλ Ασημακοπούλου και τους πρώην τομεάρχες Αποδήμων και Αυτοδιοίκησης -ακόμη και μετά την πρωτόδικη καταδίκη τους- για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων χιλιάδων πολιτών

– διατηρεί στις τάξεις της τον κ. Αυγενάκη που είχε διαπληκτιστεί με υπάλληλο στο αεροδρόμιο της Αθήνας και τον βουλευτή κ. Κυριαζίδη που είχε εκστομίσει μέσα στο κοινοβούλιο προσβλητικές εκφράσεις για το γυναικείο φύλο

– ο Κυβερνητικός της Εκπρόσωπος απείλησε με μηνύσεις και αγωγές τον δημοσιογράφο Χρήστο Αβραμίδη για τις ερωτήσεις του στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών».

«Ως εδώ με την υποκρισία», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ.

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