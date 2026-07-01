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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

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01.07.2026 15:35

Παραιτήθηκε ο Παναγιώτης Παναγιώτου από την ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ – Κατευθύνεται στην ΕΛ.Α.Σ

01.07.2026 15:35
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Την παραίτησή του από μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε με επιστολή του προς τον Σωκράτη Φάμελλο ο Παναγιώτης Παναγιώτου, ευρύτερα γνωστός ως «Παν-Παν».

Στην επιστολή του αναφέρει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί πλέον να επιτύχει τους πολιτικούς στόχους, ενώ αντίθετα η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα «οικοδομεί σταδιακά μέσω μιας ανανέωσης, ρεαλιστικά και έμπρακτα, ένα ενδιαφέρον ρεύμα προοδευτικής αλλαγής».

Αναλυτικά η επιστολή του:

«Αγαπητέ Πρόεδρε,

Η σύγκλιση του ευρύτερου προοδευτικού χώρου, παρά τις προσπάθειες που έγιναν, δεν βρήκε ανταπόκριση, ενώ χάθηκε και ο κρίσιμος χρόνος για ένα τέτοιο εγχείρημα.

Δυστυχώς, ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. αποδυναμώθηκε και εγκλωβίστηκε σε δύο αντιμαχόμενες πολιτικές τάσεις, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υπηρετήσει σε επιτυχία τους πολιτικούς στόχους του.

Αντίθετα, η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, «οικοδομεί» σταδιακά μέσω μιας ανανέωσης, ρεαλιστικά και έμπρακτα, ένα ενδιαφέρον ρεύμα προοδευτικής αλλαγής.

Στο πλαίσιο αυτών των πολιτικών δεδομένων στον προοδευτικό χώρο, δεν μπορούμε να εθελοτυφλούμε.

Απαιτούνται καθαρές τοποθετήσεις, με αξιοπιστία και αξιοπρέπεια.

Για τους λόγους αυτούς υποβάλλω την παραίτησή μου από την Κεντρική Επιτροπή και τον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.

Εξακολουθώ να υπερασπίζομαι τις αξίες μιας Σύγχρονης Δημοκρατικής και Ρεαλιστικής, Ανανεωτικής Αριστεράς, ως απλός ενεργός πολίτης».

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