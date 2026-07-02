Αβάντα Μητσοτάκη στους… βουλευτές: Διατήρησε το πλεονέκτημά τους έναντι των αυτοδιοικητικών  

Η υπόγεια ένταση που σιγόβραζε εδώ και εβδομάδες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας βρήκε χθες τη διέξοδό της από το στόμα του ίδιου του πρωθυπουργού.

Κατά την παρουσίαση της νέας ψηφιακής πλατφόρμας iKO της Κοινοβουλευτικής Ομάδας στο Μέγαρο Μποδοσάκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε τους όρους του παιχνιδιού για τα επόμενα ψηφοδέλτια. «Αν υπάρχουν στελέχη του β’ βαθμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης τα οποία θέλουν να πολιτευτούν στις επόμενες εκλογές, θα έχουν υποβάλει την παραίτησή τους μέσα στον επόμενο μήνα», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «ο ανταγωνισμός πρέπει να γίνεται επί ίσοις όροις» και ότι χρειάζονται «καθαροί κανόνες στη συγκρότηση των ψηφοδελτίων».

Η τοποθέτηση αυτή δεν έπεσε από τον ουρανό. Γαλάζιοι βουλευτές διαμαρτύρονταν έντονα για το γεγονός ότι αντιπεριφερειάρχες και άλλα αυτοδιοικητικά στελέχη θα κατέβαιναν στις εθνικές κάλπες διατηρώντας τα αξιώματά τους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε προβολή, μηχανισμό και δυνατότητα πολιτικών εξυπηρετήσεων στις τοπικές κοινωνίες. Το ζήτημα είχε προκαλέσει τέτοιες αντιδράσεις που ορισμένοι βουλευτές σκέφτονταν ακόμη και να καταθέσουν σχετική ρύθμιση στη Βουλή, καθώς η αναμενόμενη διάταξη δεν συμπεριλήφθηκε τελικά στο πρόσφατο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για την αυτοδιοίκηση.

Ο πρωθυπουργός «πιάστηκε» χθες από την αναφορά του γραμματέα της ΚΟ Μάξιμου Χαρακόπουλου για τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων προκειμένου να καθησυχάσει τους αντιδρώντες, δείχνοντας ότι η γκρίνια των βουλευτών έφτασε εκεί που έπρεπε να φτάσει.

Κυβερνητικά στελέχη εξηγούν ότι η μηνιαία προθεσμία δεν έχει εκλογική ανάγνωση, αλλά λειτουργική. Στόχος είναι να ξεκαθαρίσει άμεσα ποιος δρόμος ανοίγεται για τους ενδιαφερόμενους αυτοδιοικητικούς, ώστε να μην αξιοποιήσουν το διάστημα μέχρι τις κάλπες από τη θέση του αντιπεριφερειάρχη ή του δημάρχου για να χτίσουν πλεονέκτημα έναντι των εν ενεργεία βουλευτών.

Στην πράξη, η Πειραιώς επιχειρεί να συμβιβάσει δύο ανάγκες, την ανανέωση των ψηφοδελτίων με πρόσωπα που έχουν δοκιμαστεί στις τοπικές κοινωνίες και τη διατήρηση της εσωκομματικής νηνεμίας. Ήδη έχουν γίνει συζητήσεις με δεκάδες νυν και πρώην στελέχη της αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού για την ένταξή τους στα γαλάζια ψηφοδέλτια, με το όνομα της πρώην αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Βούλας Πατουλίδου να φέρεται κλειδωμένο για τη Β’ Θεσσαλονίκης και σειρά ονομάτων να ακούγονται σε Σέρρες, Πιερία και Καστοριά.

Αναπόφευκτα, η προθεσμία του ενός μήνα φούντωσε ξανά τα σενάρια για πρόωρες κάλπες το φθινόπωρο. Το Μέγαρο Μαξίμου επιμένει ότι οι εκλογές τοποθετούνται εντός του 2027, ωστόσο στην Πειραιώς οι μηχανές έχουν πάρει φωτιά και κλείνουν ήδη τα πρώτα ψηφοδέλτια, ενώ οι γαλάζιες λίστες αναμένεται να είναι έτοιμες μέχρι τον Σεπτέμβριο, με αυτοδικαίως υποψήφιους όλους τους νυν βουλευτές.

Ο πρωθυπουργός προανήγγειλε εξάλλου συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου, πριν κλείσει η Βουλή για τις θερινές διακοπές. Ο Πρωθυπουργός, σε αυτή τη συνεδρίαση, θέλει να στείλει το κλίμα και στους βουλευτές ότι πρέπει να είναι σε εγρήγορση όλο το καλοκαίρι, ασχέτως του χρόνου που θα γίνουν οι εκλογές. Γαλάζιοι βουλευτές, πάντως, δεν κρύβουν την ικανοποίησή τους.

Όπως λένε σε κατιδίαν συζητήσεις, ο πρωθυπουργός άκουσε επιτέλους ένα αίτημα που είχε γίνει σημείο τριβής και έκλεισε ένα μέτωπο πριν αυτό ανοίξει για τα καλά. Το αν η προθεσμία του ενός μήνα αποδειχθεί απλώς κανόνας ισονομίας ή προάγγελος επιτάχυνσης του εκλογικού χρόνου θα φανεί από τις αποφάσεις που θα πάρει ο Πρωθυπουργός στα τέλη Αυγούστου.

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