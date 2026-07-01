iKO: Στην τεχνητή νοημοσύνη η τελευταία ελπίδα του Μαξίμου για να λειτουργήσει η κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας κάνει σήμερα ένα αποφασιστικό βήμα προς την ψηφιακή αναβάθμιση της καθημερινής κοινοβουλευτικής λειτουργίας, σύμφωνα με τις αναγγελίες της ηγεσίας του κόμματος.

Στις 13:00, στο Μέγαρο Μποδοσάκη, παρουσιάζεται επίσημα το iKO, μια ολοκληρωμένη ψηφιακή πλατφόρμα που φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι «γαλάζιοι» βουλευτές οργανώνουν, ενημερώνονται και συντονίζονται στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού τους έργου. Στην παρουσίαση θα παραστεί και θα μιλήσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία που αποδίδει η Πειραιώς στο εγχείρημα.

Η πλατφόρμα δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του αναπληρωτή γραμματέα της ΚΟ Βαγγέλη Λιάκου, ο οποίος θα αναλάβει και την παρουσίασή της, ενώ θα μιλήσει και ο γραμματέας της ΚΟ Μάξιμος Χαρακόπουλος. Παρόντες αναμένονται επίσης ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και το σύνολο των βουλευτών του κόμματος.

Τι ακριβώς κάνει το iKO

Στον πυρήνα του, το iKO λειτουργεί ως ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον κοινοβουλευτικής πληροφόρησης. Αντί να αναζητούν οι βουλευτές διάσπαρτες πληροφορίες σε διαφορετικά κανάλια, η πλατφόρμα συγκεντρώνει σε ένα σημείο το κοινοβουλευτικό πρόγραμμα, τα νομοσχέδια, τα πρακτικά των επιτροπών, το ενημερωτικό υλικό, τους καταλόγους ομιλητών και τις βασικές διαδικασίες συντονισμού.

Μέσω της mobile εφαρμογής, κάθε βουλευτής θα έχει στο κινητό του άμεση πρόσβαση στο σύνολο της κοινοβουλευτικής ύλης. Ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο θα τον ενημερώνουν για ζητήματα που αφορούν τη δραστηριότητά του, ενώ θα μπορεί να υποβάλλει αιτήματα συνάντησης με υπουργούς ή υφυπουργούς και να αποστέλλει παρατηρήσεις για νομοσχέδια που βρίσκονται σε δημόσια διαβούλευση. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα εργαλείο που μεταφέρει τη λογική του σύγχρονου ψηφιακού χώρου εργασίας στην κοινοβουλευτική καθημερινότητα.

Ο AI Agent, το στοίχημα της τεχνητής νοημοσύνης

Το πιο φιλόδοξο στοιχείο του iKO είναι ωστόσο ο ενσωματωμένος AI Agent, ένας ψηφιακός βοηθός που αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη και λειτουργεί αποκλειστικά πάνω στις βάσεις δεδομένων της πλατφόρμας. Ο βουλευτής θα μπορεί να θέτει ερωτήματα σε φυσική γλώσσα και να λαμβάνει απαντήσεις αντλημένες από νομοσχέδια, πρακτικά επιτροπών, ενημερωτικά σημειώματα, κοινοβουλευτικό πρόγραμμα και κυβερνητική ενημέρωση. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι ένας βουλευτής που θέλει να ελέγξει τι ειπώθηκε σε μια επιτροπή για ένα συγκεκριμένο ζήτημα ή να εντοπίσει τις σχετικές διατάξεις ενός νομοσχεδίου δεν θα χρειάζεται πλέον να ανατρέξει σε δεκάδες έγγραφα. Θα αρκεί μια ερώτηση στον ψηφιακό βοηθό.

Η επιλογή να περιοριστεί η τεχνητή νοημοσύνη στα εσωτερικά δεδομένα της πλατφόρμας, χωρίς πρόσβαση σε εξωτερικές πηγές, αποτελεί συνειδητή σχεδιαστική απόφαση. Στόχος είναι η αξιοπιστία των απαντήσεων και η αποφυγή παραγωγής ανακριβούς περιεχομένου, ένα πρόβλημα γνωστό στις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Η πολιτική ανάγνωση

Πέρα από την τεχνολογική διάσταση, η σημερινή παρουσίαση έχει και πολιτική σημασία. Η παρουσία του πρωθυπουργού στέλνει μήνυμα ότι η αναβάθμιση της ΚΟ αποτελεί στρατηγική επιλογή και όχι απλώς ένα τεχνικό project. Σε μια περίοδο που η Νέα Δημοκρατία δοκιμάζεται εσωκομματικά και αναζητά νέα αφήγηση, η ψηφιακή εκσυγχρονιστική εικόνα της ΚΟ μπορεί να λειτουργήσει ως αντίβαρο στις αντιπαραθέσεις που κυριαρχούν τις τελευταίες εβδομάδες.

Ταυτόχρονα, η ένταξη της τεχνητής νοημοσύνης στην κοινοβουλευτική λειτουργία αποτελεί πρωτοπορία σε ελληνικό επίπεδο. Κανένα άλλο κόμμα δεν διαθέτει αντίστοιχο εργαλείο, και η ΝΔ φιλοδοξεί να εδραιωθεί ως η πολιτική δύναμη που πρώτη υιοθέτησε σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία στην άσκηση του κοινοβουλευτικού έργου. Αν το iKO λειτουργήσει στην πράξη όπως υπόσχεται στη θεωρία, η σημερινή παρουσίαση στο Μέγαρο Μποδοσάκη μπορεί να σηματοδοτήσει μια πραγματική τομή στον τρόπο που δουλεύει η ελληνική Βουλή.

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