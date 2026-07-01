«Φεύγα» στον Βασίλη Φεύγα λένε Πέτσας και Ράπτη – Γιατί η κρίση δεν τελειώνει  

Η πίεση προς τον Βασίλη Φεύγα να εγκαταλείψει τη θέση του Γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού κλιμακώθηκε το τελευταίο εικοσιτετράωρο, με δύο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να βγαίνουν δημοσίως και να ζητούν ευθέως την παραίτηση σου. Η αιτία είναι γνωστή.

Η επιστολή του κ. Φεύγα με την οποία πρότεινε την κατάργηση του νόμου για την ισότητα στον γάμο άνοιξε μια συζήτηση που το κόμμα θεωρούσε οριστικά κλεισμένη. Μάλιστα, κάποιοι θεωρούν ότι είναι λάθος να ανοίγει τώρα προεκλογικά και να δίνει επιχειρήματα στους αντιπάλους, ιδίως στην πλευρά Σαμαρά.

Πρώτος μίλησε ο Στέλιος Πέτσας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤnews. Η τοποθέτησή του ήταν από τις πιο σκληρές που έχουν ακουστεί από στέλεχος της Πειραιώς για συνάδελφό του σε θέση ευθύνης. «Δεν δέχομαι ότι γενικός γραμματέας σε κομματική οργάνωση, όπως είναι αυτή της Ν.Δ., είναι κάποιος ελαφρόμυαλος που πετάει οτιδήποτε στον αέρα χωρίς να το έχει σκεφτεί», ανέφερε, για να προχωρήσει σε μια διπλή κατηγορία. Ότι ο κ.Φεύγας αμφισβητεί δύο κεντρικές επιλογές του προέδρου του κόμματος. Στο ζήτημα του γάμου των ομοφύλων ζευγαριών ο Πέτσας ήταν κατηγορηματικός, θυμίζοντας ότι πρόκειται για θέμα που κόστισε πολιτικά στην παράταξη και στον ίδιο τον πρωθυπουργό, και προσθέτοντας τη φράση «το λέω ως ένας άνθρωπος που δεν το ψήφισε». Ακριβώς αυτή η προσωπική του διαφοροποίηση έδωσε βαρύτητα στη συνέχεια, καθώς ξεκαθάρισε ότι δεν βλέπει σήμερα καμία τέτοια συζήτηση και ότι είναι λάθος να ξανανοίγει.

Στο δεύτερο σκέλος, αυτό της άρσης διαγραφής του Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Πέτσας το χαρακτήρισε καθαρά προσωπική επιλογή του πρωθυπουργού, στην οποία κανείς δεν δικαιούται να υπαγορεύει στον κ. Μητσοτάκη τι να κάνει. «Είναι τελείως άστοχο και το timing και το περιεχόμενο της επιστολής και η διαρροή της επιστολής», είπε, καταλήγοντας ότι ο κ. Φεύγας πρέπει να φύγει από τη θέση του, γιατί οι προσωπικές επιλογές δεν χωρούν στη στρατηγική του κόμματος, ιδίως σε προεκλογική χρονιά.

Κεραυνοί από Ζωή Ράπτη

Το βράδυ τη σκυτάλη πήρε η Ζωή Ράπτη, από το στούντιο του Action24. Η βουλευτής κινήθηκε στην ίδια γραμμή, με έμφαση στη θεσμική διάσταση του ζητήματος. Όποιος δεν εκφράζει τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας, όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί με την ψηφοφορία στην κοινοβουλευτική ομάδα και με τις αποφάσεις του πρωθυπουργού, δεν έχει θέση ως επικεφαλής στη θέση του στρατηγικού σχεδιασμού, ήταν το νόημα της παρέμβασής της. Ο Φεύγας, είπε, «οφείλει να παραδώσει τη θέση του και να αναλάβει κάποιος που μπορεί να εκφράσει αυθεντικά τις θέσεις της παράταξης».

Ο ίδιος ο Φεύγας, από την πλευρά του, φρόντισε χθες να διαψεύσει τα σενάρια περί φλερτ με την πλευρά Σαμαρά και να αποκλείσει οποιαδήποτε μεταγραφή έκπληξη. Όμως είναι γνωστό ότι ο γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού διατηρεί καλές σχέσεις με αρκετά στελέχη κοντά στον Σαμαρά, κάποια δε από αυτά βγήκαν και τον υποστήριξαν δημοσίως μετά την αντιπαράθεσή του με το Μέγαρο Μαξίμου.

Και επειδή αρκετά από αυτά ανήκουν στους πιο σκληρούς επικριτές του πρωθυπουργού, η εικόνα που σχηματίζεται είναι ότι ο Φεύγας κινείται υπογείως σε ένα πεδίο που τον φέρνει πιο κοντά στη δυσαρεστημένη πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας παρά στη γραμμή της ηγεσίας.

Μάλιστα, όπως θυμίζουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ανάμεσα στις αρμοδιότητες που συνόδευαν τη θέση του ήταν και η αποστολή ενός καθημερινού ενημερωτικού σημειώματος προς τα στελέχη και τους Βουλευτές του κόμματος με τον τίτλο «breakfast». Αν ανατρέξει κανείς στα κείμενα εκείνης της περιόδου, την εποχή της ψήφισης του νόμου για τον γάμο των ομοφύλων ζευγαριών, θα δει τον κ.Φεύγα να αποθεώνει το νομοσχέδιο και έχει στήσει ολόκληρη επιχειρηματολογία υπέρ του. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, υπάρχει έντονη ενόχληση στο Μέγαρο Μαξίμου για το θέμα που άνοιξε ο κ. Φεύγας.

Και η ενόχληση αυτή εντοπίζεται προσωπικά και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, καθώς ο κ. Φεύγας ήταν μία από τις επιλογές του, αφού μέχρι προχθές διατηρούσε στενές σχέσεις με τον κ. Μητσοτάκη.

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