Γεωργιάδης: Αυτή η βία της άκρας Αριστεράς πρέπει επιτέλους να τεθεί εκτός νόμου 

Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια της μητέρας τής Αφροδίτης Νέστορα, Βάγιας εξέφρασε ο Άδωνις Γεωργιάδης κάνοντας λόγο για μια κακή μέρα για τη ΝΔ αλλά και τη Δημοκρατία.

«Είναι σοκαριστικό αυτό που έχει γίνει», συνέχισε ο υπουργός Υγείας. «Η ιδέα ότι μια αθώα κυρία πεθαίνει στο σπίτι της ενώ κοιμάται είναι ανατριχιαστική».

Στη συνέχεια, ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε: «Αυτή η βία της άκρας Αριστεράς πρέπει επιτέλους να τεθεί οριστικά εκτός νόμου, δεν υπάρχει γκαζάκι, υπάρχει βόμβα, εκεί στη Θεσσαλονίκη κάτι πάει πολύ στραβά», τόνισε ο υπουργός Υγείας.

«Πρέπει να σταματήσουμε να χαϊδεύουμε αυτά τα παιδιά και οι πολιτικοί μας αντίπαλοι πρέπει να καταλάβουν ότι ο τοξικός λόγος δεν περνά χωρίς συνέπειες. Όλα τα κόμματα ωστόσο καταδίκαζαν και το χαιρετίζω αυτό, όλα εκτός από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και το τονίζω αυτό. Θεωρώ πρόοδο για τον κύριο Τσίπρα ότι καταδίκασε, μένει να δούμε αν αυτό ειναι υποκριτικό. Είναι ένα βήμα μπροστά για τη Δημοκρατία. Εγω που έχω δεχθεί και Ρουβίκωνα και γκαζάκια δεν πείθομαι όμως τόσο εύκολα ότι έχει αλλάξει ο κύριος Τσίπρας. Πρέπει να γίνουμε πολύ πιο αυστηροί απέναντι στη βία της άκρας Αριστεράς, οδήγησε σε μία δολοφονία, φτάνει πια με τη βία της άκρας Αριστεράς», πρόσθεσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Στην ίδια γραμμή με τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη υποστήριξε ότι οι εμπρησμοί ήταν αντίποινα για τις εκκενώσεις καταλήψεων ενώ παρομοίωσε τον Ρουβίκωνα με τα SS.

Σύμφωνα με όσα είπε ο ίδιος ο υπουργός Υγείας, έχει την πληροφόρηση ότι η Αστυνομία είναι κοντά στα ίχνη των δραστών. «Πιστεύω ότι θα συλληφθούν γρήγορα και θα λάβουν από την ελληνική Δικαιοσύνη την τιμωρία που τους αξίζει», είπε. «Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να τιμωρηθούν παραδειγματικά, σκότωσαν έναν άνθρωπο».

«Πρόκειται για άνανδρους που πήγαν και χτύπησαν στελέχη που δεν είχαν φρουρά», είπε ο Γεωργιάδης. «Εκτός της σιχαμάρας που προκαλούν οι ιδέες τους και ο φασισμός τους, προσθέστε και την ανανδρία τους»

Και συνέχισε: «Η ανοχή στα γκαζάκια πρέπει να μείνει πίσω μας. Το πολιτικό σύστημα να δει από την αρχή την ανοχή στη βία, όποιος σηκώνει χέρι πρέπει να κόβεται».

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