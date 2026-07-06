Πώς σκέφτεται η ΝΔ να αντιμετωπίσει το κόμμα Σαμαρά – Τι views έκαναν τα video στο TikTok για Ντόρα και αυτοδυναμία

Η αναμέτρηση που όλοι στη γαλάζια παράταξη ήξεραν ότι έρχεται και κάποιοι εύχονταν ότι τελευταία στιγμή θα αποφευχθεί δεν είναι πια υπόθεση σεναρίων, αλλά μια πραγματικότητα.

Με δύο βίντεο στο TikTok, γυρισμένα με επαγγελματική επάρκεια και με συνομιλητή τον επικεφαλής του γραφείου Τύπου του Νίκο Τσιούτσια, ο Αντώνης Σαμαράς πέρασε από τη φάση της κριτικής σε παρουσιάσεις βιβλίων, στη φάση της ανοιχτής πολεμικής σύγκρουσης με τη Νέα Δημοκρατία χτίζοντας τον δικό του επικοινωνιακό στρατό.

Στο πρώτο βίντεο του TikTok χρέωσε στην κυβέρνηση την κατρακύλα «από το 40% στο 20%», θυμίζοντας ότι η αυτοδυναμία θέλει 37%, και στο δεύτερο ειρωνεύτηκε τη Ντόρα Μπακογιάννη για την ήττα του 2009, με το περιβόητο «17 χρόνια, ακόμη να συνέλθει».

Μετά από όλα αυτά το ερώτημα πλέον δεν είναι αν θα υπάρξει κόμμα Σαμαρά, αλλά πώς σκοπεύει να το διαχειριστεί η Νέα Δημοκρατία.

Πώς αντέδρασε η ΝΔ στις αναρτήσεις Σαμαρά και πώς θα κινηθεί

Η απάντηση που δίνουν άνθρωποι με γνώση των συζητήσεων στο Μέγαρο Μαξίμου συμπυκνώνεται σε τρεις λέξεις. Ψυχραιμία, απαξίωση, θωράκιση.

Το πρώτο σκέλος είναι η επιλογή να μην αναβαθμιστεί ο πρώην πρωθυπουργός σε καθημερινό αντίπαλο. Στην κορυφή της κυβέρνησης έχει παγιωθεί η εκτίμηση ότι ένα σαμαρικό κόμμα δεν πρόκειται να πληγώσει καίρια την εκλογική επίδοση της ΝΔ και αυτή η ανάγνωση καθορίζει την τακτική.

Ο Παύλος Μαρινάκης έδωσε το στίγμα, δηλώνοντας ότι δεν προτίθεται να ανοίξει προσωπική κόντρα με έναν πρώην πρόεδρο της παράταξης και ότι η κυβέρνηση δεν θα ασχολείται με «προσωπικές ατζέντες» αλλά με το έργο της. Την ίδια στιγμή όμως φρόντισε να καρφώσει, λέγοντας ότι ανήμερα της επετείου του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου περίμενε από τον κ. Σαμαρά βίντεο για τα γεγονότα του 2015 και εκείνος προτίμησε να χτυπήσει τη ΝΔ. Ήπιος τόνος δηλαδή, αλλά με αιχμή, ώστε να μη φανεί εικόνα άμυνας.

Το δεύτερο σκέλος στηρίζεται στα δημοσκοπικά ευρήματα που κυκλοφορούν στα κυβερνητικά γραφεία. Μέτρηση της Marc που επικαλούνται συνεργάτες του πρωθυπουργού δείχνει ότι το δυνητικό ακροατήριο του κ. Σαμαρά τροφοδοτείται κυρίως από τα δεξιά της ΝΔ και όχι από τον πυρήνα της. Το ποσοστό των γαλάζιων ψηφοφόρων που δηλώνει σίγουρη ψήφο σε ενδεχόμενο κόμμα του κινείται μόλις γύρω στο 2,4%, με ένα επιπλέον 3,7% να το χαρακτηρίζει αρκετά πιθανό, όταν στο κοινό της Ελπίδας και της Ελληνικής Λύσης τα αντίστοιχα νούμερα ξεπερνούν το 18% και το 19%.

Απογραφή στελεχών

Πάνω σε αυτή τη βάση χτίζεται και το αφήγημα που θα ενεργοποιηθεί τη στιγμή των επίσημων ανακοινώσεων, ότι ο αρχηγός της Πολιτικής Άνοιξης επιχειρεί να πληγώσει την παράταξη για τρίτη φορά μέσα σε τρεις δεκαετίες, με το στοίχημα ότι οι νεοδημοκράτες θα του γυρίσουν την πλάτη.

Μάλιστα σε αυτό επενδύουν και στο γεγονός ότι παγιώνεται το δίπολο Μητσοτάκης-Τσίπρας και ότι επί της ουσίας με τις κινήσεις του ο κ.Σαμαράς ηθελημένα ή άθελα του βοηθά στην ενίσχυση του κ.Τσίπρα. Θα θυμίζουν επίσης ότι η Πολίτικη Ανοιξη ήταν εκείνο το κόμμα που βoήθησε στη ουσία την επικράτηση του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία από το τόσο στις εκλογές του 1993 όσο και με την στήριξη της κυβέρνησης Παπανδρέου στην προεδρική εκλογή του 1995.

Το τρίτο σκέλος είναι το πιο αθόρυβο και ίσως το πιο ουσιαστικό. Η Πειραιώς έχει βάλει μπροστά την απογραφή του στελεχιακού της δυναμικού, ζητώντας από τους υποψηφίους του 2023 να ξεκαθαρίσουν αν θα είναι ξανά στα ψηφοδέλτια. Πίσω από τη διαδικαστική επίφαση κρύβεται η προσπάθεια να χαρτογραφηθούν εγκαίρως οι διαρροές προς το υπό γέννηση κόμμα, με την Πελοπόννησο να καταγράφεται ως η περιφέρεια με τη μεγαλύτερη κινητικότητα.

Ο κ. Σαμαράς από την πλευρά του δεν μένει άπραγος, κάνει επαφές σε Δημοκρίτου και Κηφισιά και, όπως μεταφέρουν συνομιλητές του, πετάει και δελεαστικά μηνύματα προς αυτοδιοικητικούς, ότι κοντά του δεν θα χρειαστούν παραιτήσεις σαν αυτές που απαιτεί ο πρωθυπουργός από αντιπεριφερειάρχες που θέλουν βουλευτική υποψηφιότητα με τη ΝΔ.

Ως προς τον χρόνο, στο σαμαρικό στρατόπεδο ουδείς βιάζεται. Το καλοκαίρι θεωρείται ακατάλληλο για αποκαλυπτήρια και η επικρατέστερη ανάγνωση είναι ότι ο Μεσσήνιος πολιτικός περιμένει να διαβάσει πρώτα τις πραγματικές εκλογικές προθέσεις του κ. Μητσοτάκη πριν πατήσει το κουμπί. Στη ΝΔ πάντως μετά και τα βίντεο της Κυριακής θα περιοριστούν έως και θα εξαφανιστούν οι εκκλήσεις στελεχών να μην προχωρήσει ο πρώην πρωθυπουργός στην ίδρυση νέου κόμματος αφού βλέπουν ότι κάτι τέτοιο δεν έχει νόημα πια και η απόφαση είναι ειλημμένη.

Μένει όμως μια υποσημείωση που χαλάει την εικόνα της φαινομενικής αταραξίας. Στο εσωτερικό της παράταξης υπάρχουν φωνές που προειδοποιούν ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν πρέπει να υποτιμηθεί, ότι η επιρροή του σε κομμάτι της παραδοσιακής βάσης είναι υπαρκτή και ότι χρειάζονται κινήσεις συγκράτησης των δυσαρεστημένων ψηφοφόρων. Γιατί αν οι μετρήσεις που καθησυχάζουν το Μαξίμου διαψευστούν στην κάλπη και το νέο κόμμα δαγκώσει έστω δύο μονάδες από τη γαλάζια δεξαμενή, το διακύβευμα δεν θα είναι πια η αυτοδυναμία, αλλά η υπεράσπιση του 25% και του κλιμακωτού bonus των εδρών. Και τότε η σημερινή στρατηγική της αποστασιοποίησης θα κριθεί εκ του αποτελέσματος, με όρους πολύ πιο σκληρούς από ένα βίντεο στο TikTok.

Πάντως ως προς τα στατιστικά, φαίνεται ότι ο κ.Σαμαρας πέτυχε το στόχο του να γίνει viral στο tiktok αφού μεχρι σημερα το πρωί το βίντεο με για την Ντόρα Μπακογιάννη είχε 102.000 views και το βίντεο με την επίθεση στη Νέα Δημοκρατία 118.000 views.

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