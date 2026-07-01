search
ΤΕΤΑΡΤΗ 01.07.2026 22:23
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.07.2026 21:17

Marc: Στο ναδίρ η συσπείρωση των κομμάτων, οι δεξαμενές Τσίπρα και Καρυστιανού – Δεύτερες κάλπες θέλει το 56,7%

01.07.2026 21:17
kalpi_dimoskopisi_0806_1920-1080_new

Σταθερά σε δεύτερο κόμμα αναδεικνύεται η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Για την τρίτη θέση ανταγωνίζονται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού και το ΠΑΣΟΚ. 

Οι κύριες δεξαμενές της ΕΛΑΣ, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Μarc, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ και πολίτες που δεν ψήφισαν στις προηγούμενες εκλογές.

  • ΝΔ 3,8%
  • ΣΥΡΙΖΑ 57,5%
  • ΠΑΣΟΚ  8,3%
  • ΚΚΕ 8,1%
  • Ελληνική Λύση 5,4%
  • Πλεύση Ελευθερίας 9,1%
  • ΜέΡΑ 25 10,5%
  • Άλλο κόμμα 2%
  • Δεν ψήφισαν/θα ψηφίσουν 15,8%

Αντίστοιχα η Ελπίδα για τη Δημοκρατία απορροφά ψηφοφόρους από τη Νίκη, την Ελληνική Λύση, την Πλεύση Ελευθερίας και ψηφοφόρους, που δεν ψήφισαν στις προηγούμενες εκλογές. 

  • Νίκη 45,6%
  • ΝΔ 3,5%
  • ΣΥΡΙΖΑ 7,5%
  • ΠΑΣΟΚ  5,7%
  • ΚΚΕ 6,2%
  • Ελληνική Λύση 16,3%
  • Πλεύση Ελευθερίας 9,1%
  • Άλλο κόμμα 20,4%
  • Δεν ψήφισαν/θα ψηφίσουν 17,9%

Αίσθηση προκαλεί το εύρημα ότι οι συμμετέχοντες προτιμούν κυβέρνηση συνεργασίας έναντι αυτοδύναμης κυβέρνησης της ΝΔ. Συγκεκριμένα, το 28,7% θέλει συνεργασία ΕΛΑΣ-ΠΑΣΟΚ και άλλων μικρότερων κομμάτων, το 24,8% αυτοδύναμη ΝΔ, το 11,2% συνεργασία ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, το 10,1% συνεργασία ΝΔ και μικρότερο δεξιών κομμάτων, 12,3% Άλλη ενώ δεν απαντά το 12,8%.

Όμως στο ερώτημα «κυβέρνηση συνεργασίας ή εκλογές σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας» το 56,7% ζητά να γίνουν ξανά εκλογές έναντι του 39% που ζητά να σχηματιστεί κυβέρνηση συνεργασίας.

Να ιδρύσει κόμμα ο Σαμαράς;

Το 29% απαντά ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα πρέπει να ιδρύσει νέο κόμμα.

  • ΟΧΙ 60,2%
  • ΝΑΙ 29%
  • ΔΑ 10,7%

Για τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών το 49,6% απαντά «προς το τέλος της τετραετίας, την Άνοιξη του 2027» και το 44,7% ζητά «πρόωρες εκλογές το ερχόμενο φθινόπωρο».

Διαρροές ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ

Οι διαρροές της ΝΔ κατευθύνονται κυρίως προς αδιευκρίνιστη ψήφο.

  • ΠΑΣΟΚ 2,7%
  • ΕΛ.Α.Σ. 3,8%
  • Ελπίδα για τη Δημοκρατία 3,5%
  • Ελληνική Λύση 1,9%
  • Φωνή Λογικής 1,5%
  • Άλλο κόμμα 3,2%
  • Αδιευκρίνιστη 12,9%

Η συσπείρωση του ΠΑΣΟΚ είναι στο 58,7% με τις διαρορές του κόμματος να κατευθύονται σε αδιευκρίνιστη ψήφο, ΕΛΑΣ και Ελπίδα για τη Δημοκρατία.

  • ΝΔ 4,1%
  • ΕΛ.Α.Σ. 8,3%
  • Ελπίδα για τη Δημοκρατία 5,7%
  • Ελληνική Λύση 2%
  • Πλεύση Ελευθερίας 2,2%
  • Φωνή Λογικής 3,6%
  • Αδιευκρίνιστη 15,4%

Στο ναδίρ βρίσκεται η συσπείρωση του ΣΥΡΙΖΑ, αγγίζοντας μόλις το 3,9%. Οι πρώην ψηφοφόροι του κόμματος κατευθύνονται μαζικά προς την ΕΛΑΣ.

  • ΝΔ 2,8%
  • ΠΑΣΟΚ 4,5%
  • ΕΛ.Α.Σ. 57,5%
  • Ελπίδα για τη Δημοκρατία 7,5%
  • Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο 2,9%
  • Νέα Αριστερά 1,7%
  • Άλλο κόμμα 3,5%
  • Αδιευκρίνιστη 10,2%

Διαβάστε επίσης

Marc: Στο 30,5% η ΝΔ, καθαρά δεύτερη η ΕΛΑΣ του Τσίπρα – Ντέρμπι ΠΑΣΟΚ με Καρυστιανού για την τρίτη θέση

Οι δημοσκοπήσεις κρίνουν το χρόνο των εκλογών και η συσπείρωση τις γαλάζιες προσδοκίες 

«Θα βρούμε τους εγκληματίες και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη» – Στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης ο Μητσοτάκης, δίπλα στους τραυματίες των εμπρηστικών επιθέσεων

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mitsotakis kai mareva – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μέγαρο Μαξίμου: Δείπνο στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τον Κυριάκο και την Μαρέβα Μητσοτάκη

ekav
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Γυναίκα έπεσε από ταράτσα και σκοτώθηκε στον Άγιο Νικόλαο

thesaloniki epithesi 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη: Καρέ καρέ αναλύουν τα βίντεο οι αστυνομικοί – Το προφίλ των δραστών

tsipras_OT_new_1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας για απώλεια Βάγιας Νέστορα: «Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία»

earthquake_venezuela_new
ΚΟΣΜΟΣ

«Η ψυχή της Βενεζουέλας έχει γίνει κομμάτια» – Σχεδόν 2.300 οι νεκροί από τους σεισμούς

Δείτε όλες τις ειδήσεις
venzinas-antlia
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος η επιδότηση στο diesel: Έρχονται αυξήσεις στην αντλία – Στα 2 ευρώ το λίτρο θα φτάσει στις Κυκλάδες

gennimatas new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο γιος της Φώφης Γεννηματά πήρε το πτυχίο του στη Νομική

orkomosia-olympionikes
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού ορκίστηκε ο Εμμανουήλ Καραλής - Μαζί του και οι ολυμπιονίκες του Παρισιού

kotrotsos_action24
MEDIA

ACTION 24: Τέλος ο Σεραφείμ Κοτρώτσος και η εκπομπή «Η επόμενη ημέρα»

apostolos-tsitsipas
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Απόστολος Τσιτσιπάς απάντησε με αιχμές στον γιο του για τη λήξη της συνεργασίας τους: «Αν σε απέρριψαν, γλίτωσες από το λάθος μέρος»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 01.07.2026 22:22
mitsotakis kai mareva – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μέγαρο Μαξίμου: Δείπνο στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τον Κυριάκο και την Μαρέβα Μητσοτάκη

ekav
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Γυναίκα έπεσε από ταράτσα και σκοτώθηκε στον Άγιο Νικόλαο

thesaloniki epithesi 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη: Καρέ καρέ αναλύουν τα βίντεο οι αστυνομικοί – Το προφίλ των δραστών

1 / 3