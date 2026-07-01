Marc: Στο ναδίρ η συσπείρωση των κομμάτων, οι δεξαμενές Τσίπρα και Καρυστιανού – Δεύτερες κάλπες θέλει το 56,7%

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Σταθερά σε δεύτερο κόμμα αναδεικνύεται η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Για την τρίτη θέση ανταγωνίζονται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού και το ΠΑΣΟΚ.
Οι κύριες δεξαμενές της ΕΛΑΣ, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Μarc, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ και πολίτες που δεν ψήφισαν στις προηγούμενες εκλογές.
Αντίστοιχα η Ελπίδα για τη Δημοκρατία απορροφά ψηφοφόρους από τη Νίκη, την Ελληνική Λύση, την Πλεύση Ελευθερίας και ψηφοφόρους, που δεν ψήφισαν στις προηγούμενες εκλογές.
Αίσθηση προκαλεί το εύρημα ότι οι συμμετέχοντες προτιμούν κυβέρνηση συνεργασίας έναντι αυτοδύναμης κυβέρνησης της ΝΔ. Συγκεκριμένα, το 28,7% θέλει συνεργασία ΕΛΑΣ-ΠΑΣΟΚ και άλλων μικρότερων κομμάτων, το 24,8% αυτοδύναμη ΝΔ, το 11,2% συνεργασία ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, το 10,1% συνεργασία ΝΔ και μικρότερο δεξιών κομμάτων, 12,3% Άλλη ενώ δεν απαντά το 12,8%.
Όμως στο ερώτημα «κυβέρνηση συνεργασίας ή εκλογές σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας» το 56,7% ζητά να γίνουν ξανά εκλογές έναντι του 39% που ζητά να σχηματιστεί κυβέρνηση συνεργασίας.
Το 29% απαντά ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα πρέπει να ιδρύσει νέο κόμμα.
Για τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών το 49,6% απαντά «προς το τέλος της τετραετίας, την Άνοιξη του 2027» και το 44,7% ζητά «πρόωρες εκλογές το ερχόμενο φθινόπωρο».
Οι διαρροές της ΝΔ κατευθύνονται κυρίως προς αδιευκρίνιστη ψήφο.
Η συσπείρωση του ΠΑΣΟΚ είναι στο 58,7% με τις διαρορές του κόμματος να κατευθύονται σε αδιευκρίνιστη ψήφο, ΕΛΑΣ και Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
Στο ναδίρ βρίσκεται η συσπείρωση του ΣΥΡΙΖΑ, αγγίζοντας μόλις το 3,9%. Οι πρώην ψηφοφόροι του κόμματος κατευθύνονται μαζικά προς την ΕΛΑΣ.
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