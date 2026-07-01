Marc: Στο ναδίρ η συσπείρωση των κομμάτων, οι δεξαμενές Τσίπρα και Καρυστιανού – Δεύτερες κάλπες θέλει το 56,7%

Σταθερά σε δεύτερο κόμμα αναδεικνύεται η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Για την τρίτη θέση ανταγωνίζονται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού και το ΠΑΣΟΚ.

Οι κύριες δεξαμενές της ΕΛΑΣ, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Μarc, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ και πολίτες που δεν ψήφισαν στις προηγούμενες εκλογές.

ΝΔ 3,8%

ΣΥΡΙΖΑ 57,5%

ΠΑΣΟΚ 8,3%

ΚΚΕ 8,1%

Ελληνική Λύση 5,4%

Πλεύση Ελευθερίας 9,1%

ΜέΡΑ 25 10,5%

Άλλο κόμμα 2%

Δεν ψήφισαν/θα ψηφίσουν 15,8%

Αντίστοιχα η Ελπίδα για τη Δημοκρατία απορροφά ψηφοφόρους από τη Νίκη, την Ελληνική Λύση, την Πλεύση Ελευθερίας και ψηφοφόρους, που δεν ψήφισαν στις προηγούμενες εκλογές.

Νίκη 45,6%

ΝΔ 3,5%

ΣΥΡΙΖΑ 7,5%

ΠΑΣΟΚ 5,7%

ΚΚΕ 6,2%

Ελληνική Λύση 16,3%

Πλεύση Ελευθερίας 9,1%

Άλλο κόμμα 20,4%

Δεν ψήφισαν/θα ψηφίσουν 17,9%

Αίσθηση προκαλεί το εύρημα ότι οι συμμετέχοντες προτιμούν κυβέρνηση συνεργασίας έναντι αυτοδύναμης κυβέρνησης της ΝΔ. Συγκεκριμένα, το 28,7% θέλει συνεργασία ΕΛΑΣ-ΠΑΣΟΚ και άλλων μικρότερων κομμάτων, το 24,8% αυτοδύναμη ΝΔ, το 11,2% συνεργασία ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, το 10,1% συνεργασία ΝΔ και μικρότερο δεξιών κομμάτων, 12,3% Άλλη ενώ δεν απαντά το 12,8%.

Όμως στο ερώτημα «κυβέρνηση συνεργασίας ή εκλογές σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας» το 56,7% ζητά να γίνουν ξανά εκλογές έναντι του 39% που ζητά να σχηματιστεί κυβέρνηση συνεργασίας.

Να ιδρύσει κόμμα ο Σαμαράς;

Το 29% απαντά ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα πρέπει να ιδρύσει νέο κόμμα.

ΟΧΙ 60,2%

ΝΑΙ 29%

ΔΑ 10,7%

Για τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών το 49,6% απαντά «προς το τέλος της τετραετίας, την Άνοιξη του 2027» και το 44,7% ζητά «πρόωρες εκλογές το ερχόμενο φθινόπωρο».

Διαρροές ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ

Οι διαρροές της ΝΔ κατευθύνονται κυρίως προς αδιευκρίνιστη ψήφο.

ΠΑΣΟΚ 2,7%

ΕΛ.Α.Σ. 3,8%

Ελπίδα για τη Δημοκρατία 3,5%

Ελληνική Λύση 1,9%

Φωνή Λογικής 1,5%

Άλλο κόμμα 3,2%

Αδιευκρίνιστη 12,9%

Η συσπείρωση του ΠΑΣΟΚ είναι στο 58,7% με τις διαρορές του κόμματος να κατευθύονται σε αδιευκρίνιστη ψήφο, ΕΛΑΣ και Ελπίδα για τη Δημοκρατία.

ΝΔ 4,1%

ΕΛ.Α.Σ. 8,3%

Ελπίδα για τη Δημοκρατία 5,7%

Ελληνική Λύση 2%

Πλεύση Ελευθερίας 2,2%

Φωνή Λογικής 3,6%

Αδιευκρίνιστη 15,4%

Στο ναδίρ βρίσκεται η συσπείρωση του ΣΥΡΙΖΑ, αγγίζοντας μόλις το 3,9%. Οι πρώην ψηφοφόροι του κόμματος κατευθύνονται μαζικά προς την ΕΛΑΣ.

ΝΔ 2,8%

ΠΑΣΟΚ 4,5%

ΕΛ.Α.Σ. 57,5%

Ελπίδα για τη Δημοκρατία 7,5%

Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο 2,9%

Νέα Αριστερά 1,7%

Άλλο κόμμα 3,5%

Αδιευκρίνιστη 10,2%

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