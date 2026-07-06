Γερμανία: Δύο νεκροί σε περιστατικό με πυροβολισμούς

Ένας άνδρας και μια γυναίκα σκοτώθηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς νωρίτερα σήμερα στο Όφενμπουργκ στο κρατίδιο της Βάδης – Βυρτεμβέργης, της Γερμανίας.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε λίγο μετά τις 09:00 ώρα Ελλάδος προκειμένου να σπεύσει σε συγκρότημα κατοικιών, από όπου ακούστηκαν πυροβολισμοί. Εκεί βρέθηκε ένας άνδρας νεκρός και μια γυναίκα σοβαρά τραυματισμένη, η οποία μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου και φέρεται να κατέληξε.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί και βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας, διευκρινίζοντας ότι τόσο η ταυτότητα των δύο ατόμων όσο και οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το περιστατικό παραμένουν άγνωστες.

Όπως δήλωσε στην εφημερίδα BILD εκπρόσωπος της αστυνομίας, κοντά στο σημείο του εγκλήματος βρέθηκε ένα όπλο. Ο τόπος του εγκλήματος αποκλείστηκε σε μεγάλη ακτίνα, ενώ οι έρευνες και η συλλογή στοιχείων συνεχίζονται εντατικά. Σύμφωνα με την αστυνομία, δεν υπάρχει κίνδυνος για το κοινό. Με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, οι διωκτικές αρχές εκτιμούν ότι εμπλέκονται μόνο τα δύο αυτά άτομα.

Διαβάστε επίσης

Σύνοδος ΝΑΤΟ στην Άγκυρα: Ο Ρετζέπ, ο Ντόναλντ, το νέο αμερικανοτουρκικό «μέλι» και το ελληνικό δίλημμα

Σε βαθιά κρίση η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία: Και η Porsche σχεδιάζει χιλιάδες απολύσεις

Ιράν: Σήμερα η κηδεία του Χαμενεΐ – Η τελετή θα διαρκέσει περίπου 12 ώρες (Live)