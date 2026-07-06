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06.07.2026 11:23

Με αρχαιοελληνικό look η Ζεντάγια σε φωτογράφιση για την προώθηση της Οδύσσειας (Video/Photos)

06.07.2026 11:23
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Με ένα εντυπωσιακό σύνολο εμπνευσμένο από Αρχαία Ελλάδα εμφανίστηκε η Ζεντάγια σε φωτογράφιση για την προώθηση της ταινίας «Η Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν.

Η ηθοποιός έδωσε το παρών στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο IET Building του Λονδίνου και μαγνήτισε τα βλέμματα, ποζάροντας με ένα ντραπέ φόρεμα με ανοιχτή πλάτη και ασορτί μαντήλι στο κεφάλι.

Ολοκλήρωσε, μάλιστα, το look της με χρυσά σκουλαρίκια, δαχτυλίδια και λευκές γόβες σε ύφος που παρέπεμπε στην αρχαία ελληνική αισθητική, επιβεβαιώνοντας τη γνωστή της προσέγγιση, όπου οι εμφανίσεις της συνδέονται θεματικά με τις κινηματογραφικές της δουλειές.

Στην ίδια εκδήλωση παραβρέθηκαν όλοι οι βασικοί συντελεστές της ταινίας, μεταξύ των οποίων οι Λούπιτα Νιόνγκο, Αν Χάθαγουεϊ, Μπένι Σάφντι, Τζον Λεγκουιζάμο, Ματ Ντέιμον, Ρόμπερτ Πάτινσον και Σαμάνθα Μόρτον, καθώς και ο ίδιος ο σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν με τη σύζυγό του και παραγωγό Έμα Τόμας.

Η ταινία αποτελεί κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» του Ομήρου, με τον Ματ Ντέιμον να υποδύεται τον Οδυσσέα, την Αν Χάθαγουεϊ την Πηνελόπη, τη Zεντάγια τη θεά Αθηνά, τον Ρόμπερτ Πάτινσον τον Ερμή και τη Σαρλίζ Θερόν τη μάγισσα Κίρκη.

Η «Οδύσσεια» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες σε όλο τον κόσμο στις 17 Ιουλίου.

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