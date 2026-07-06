Καθηλωτικές «Ιστορίες Γυναικών» σε Α’ προβολή στο Novalifε!

Μια ξεχωριστή ιστορία μιας σπουδαίας γυναίκας κάνει πρεμιέρα τον Ιούλιο στο Novalifε μέσα από τις «Ιστορίες Γυναικών» κάθε Τρίτη στις 21:00! Τα ντοκιμαντέρ που θα απολαύσουν σε πρώτη προβολή οι συνδρομητές είναι «Prime Minister» (7/7), «Beyond the Gaze» (14/7), «Category: Woman» (21/7), ενώ θα θυμηθούν ξανά το ντοκιμαντέρ «Elizabeth Taylor: Rebel Superstar» (28/7).

Στο ντοκιμαντέρ «Prime Minister» (2025, διάρκειας 98’, 7/7, 21:00) οι συνδρομητές θα έχουν την ευκαιρία να δουν πως στα 37 της, η Jacinda Ardern γίνεται πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας και βρίσκεται αντιμέτωπη με τρομοκρατικές επιθέσεις, πανδημία και τη μητρότητα εν μέσω θητείας. Σπάνιο υλικό αποκαλύπτει το ανθρώπινο πρόσωπο της εξουσίας και επαναπροσδιορίζει την έννοια της παγκόσμιας ηγεσίας μέσα από μια προσέγγιση που συνδυάζει ενσυναίσθηση και αποφασιστικότητα.

Η συνέχεια (14/7, 21:00) περιλαμβάνει το ντοκιμαντέρ «Beyond the Gaze» (2024, διάρκειας 103’). Η ιστορία της Jule Campbell, η οποία επί 32 χρόνια διετέλεσε αρχισυντάκτρια του Sports Illustrated Swimsuit Issue, μετατρέποντάς το σε μια πραγματική αυτοκρατορία των media. Το ντοκιμαντέρ εξερευνά την εξέλιξη των προτύπων ομορφιάς, τη διαδρομή του φεμινισμού και περιλαμβάνει συνεντεύξεις με την ίδια την Campbell, καθώς και με τα διάσημα super models που ανέδειξε.

Στο ντοκιμαντέρ «Category: Woman» (2022, διάρκειας 73’, 21/7, 21:00) παρουσιάζονται αθλήτριες, επιστήμονες και ακτιβιστές που αμφισβητούν τους κανόνες και καθορίζουν ποια μπορεί να αγωνίζεται στα γυναικεία αθλήματα. Όταν οι διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες απαιτούν από αθλήτριες που έχουν χαρακτηριστεί ως γυναίκες να υποβληθούν σε ιατρικές παρεμβάσεις για να συνεχίσουν να αγωνίζονται, τέσσερις πρωταθλήτριες δρομείς αντιδρούν. Το ντοκιμαντέρ αναδεικνύει ζητήματα ρατσισμού, ελέγχου του γυναικείου σώματος και παραβίασης θεμελιωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Ταυτόχρονα και τα Σαββατοκύριακα θα προβάλλονται στο Novalifε (20:00) «Ιστορίες Γυναικών» για γυναίκες που άφησαν το δικό τους στίγμα.

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