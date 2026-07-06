search
ΔΕΥΤΕΡΑ 06.07.2026 12:15
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.07.2026 11:32

Καθηλωτικές «Ιστορίες Γυναικών» σε Α’ προβολή στο Novalifε!

06.07.2026 11:32
nova_advert

Μια ξεχωριστή ιστορία μιας σπουδαίας γυναίκας κάνει πρεμιέρα τον Ιούλιο στο Novalifε μέσα από τις «Ιστορίες Γυναικών» κάθε Τρίτη στις 21:00! Τα ντοκιμαντέρ που θα απολαύσουν σε πρώτη προβολή οι συνδρομητές είναι «Prime Minister» (7/7), «Beyond the Gaze» (14/7), «Category: Woman» (21/7), ενώ θα  θυμηθούν ξανά το ντοκιμαντέρ «Elizabeth Taylor: Rebel Superstar» (28/7).

Στο ντοκιμαντέρ «Prime Minister» (2025, διάρκειας 98’, 7/7, 21:00) οι συνδρομητές θα έχουν την ευκαιρία να δουν πως στα 37 της, η Jacinda Ardern γίνεται πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας και βρίσκεται αντιμέτωπη με τρομοκρατικές επιθέσεις, πανδημία και τη μητρότητα εν μέσω θητείας. Σπάνιο υλικό αποκαλύπτει το ανθρώπινο πρόσωπο της εξουσίας  και επαναπροσδιορίζει την έννοια της παγκόσμιας ηγεσίας μέσα από μια προσέγγιση που συνδυάζει ενσυναίσθηση και αποφασιστικότητα.

Η συνέχεια (14/7, 21:00) περιλαμβάνει το ντοκιμαντέρ «Beyond the Gaze» (2024, διάρκειας 103’). Η ιστορία της Jule Campbell, η οποία επί 32 χρόνια διετέλεσε αρχισυντάκτρια του Sports Illustrated Swimsuit Issue, μετατρέποντάς το σε μια πραγματική αυτοκρατορία των media. Το ντοκιμαντέρ εξερευνά την εξέλιξη των προτύπων ομορφιάς, τη διαδρομή του φεμινισμού και περιλαμβάνει συνεντεύξεις με την ίδια την Campbell, καθώς και με τα διάσημα super models που ανέδειξε.

Στο ντοκιμαντέρ «Category: Woman» (2022, διάρκειας 73’, 21/7, 21:00) παρουσιάζονται αθλήτριες, επιστήμονες και ακτιβιστές που αμφισβητούν τους κανόνες και καθορίζουν ποια μπορεί να αγωνίζεται στα γυναικεία αθλήματα. Όταν οι διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες απαιτούν από αθλήτριες που έχουν χαρακτηριστεί ως γυναίκες να υποβληθούν σε ιατρικές παρεμβάσεις για να συνεχίσουν να αγωνίζονται, τέσσερις πρωταθλήτριες δρομείς αντιδρούν. Το ντοκιμαντέρ αναδεικνύει ζητήματα ρατσισμού, ελέγχου του γυναικείου σώματος και παραβίασης θεμελιωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Ταυτόχρονα και τα Σαββατοκύριακα θα προβάλλονται στο Novalifε (20:00) «Ιστορίες Γυναικών» για γυναίκες που άφησαν το δικό τους στίγμα.

Απόλαυσε τις «Ιστορίες Γυναικών» στο Novalifε αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα  να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
5G-SHEAL
ADVERTORIAL

Ιδιωτικό δίκτυο 5G SA στο Αρεταίειο Νοσοκομείο από την COSMOTE TELEKOM στο πλαίσιο του έργου 5G-SHEAL

EXCAVATION_2
ADVERTORIAL

«Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός»: 15 πρωτότυπες παραγωγές φέρνει η δεύτερη εβδομάδα του προγράμματος | 6-12 Ιουλίου 2026

antetokounmpo-gamos-new
LIFESTYLE

Παντρεύτηκε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο – Κουμπάρος ο αδερφός του, Γιάννης (Photo)

dei-rodos
BUSINESS

Όμιλος ΔΕΗ: Με πέντε νέες, ευέλικτες αεριοστροβιλικές μονάδες ενισχύονται οι σταθμοί σε Χίο, Λέσβο και Ρόδο

image006
ADVERTORIAL

13oς Άθλος , του Δημήτρη Πασσά, Πολυκεντρικό Μουσείο Αιγών, Αίθριο (Βεργίνα) – Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός

Δείτε όλες τις ειδήσεις
stournaras
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μέτωπο κατά της ασυδοσίας των funds, μαζικό εξώδικο στον Γιάννη Στουρνάρα

tsimtsili-new
MEDIA

Τσιμτσιλή για Κουτσελίνη: «Το ότι η πάλαι ποτέ διευθύντριά μου θα είναι του χρόνου απέναντί μας αποτελεί ιντριγκαδόρικο σχέδιο»

sfakia dromos3
TRAVEL

Road trip: Οι πιο όμορφοι δρόμοι της Ελλάδας – Πέντε διαδρομές που αξίζουν το ταξίδι όσο και ο προορισμός

Venezuela
ΚΟΣΜΟΣ

Επιστρέφουν άρον άρον από τη Βενεζουέλα οι διασώστες - Φόβοι για μολυσματικές ασθένειες, εντοπίστηκαν κρούσματα χολέρας

bakogiani-samaras-dendias-androulakis
ΚΑΛΧΑΣ

Το μήνυμα της Ντόρας, η δημοσκοπική ισορροπία ΝΔ - ΕΛΑΣ, ο TikTokερ Σαμαράς, το τετ α τετ Δένδια – Ανδρουλάκη, το αντίο του Τσίμα και ο Ντόκος  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 06.07.2026 12:15
5G-SHEAL
ADVERTORIAL

Ιδιωτικό δίκτυο 5G SA στο Αρεταίειο Νοσοκομείο από την COSMOTE TELEKOM στο πλαίσιο του έργου 5G-SHEAL

EXCAVATION_2
ADVERTORIAL

«Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός»: 15 πρωτότυπες παραγωγές φέρνει η δεύτερη εβδομάδα του προγράμματος | 6-12 Ιουλίου 2026

antetokounmpo-gamos-new
LIFESTYLE

Παντρεύτηκε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο – Κουμπάρος ο αδερφός του, Γιάννης (Photo)

1 / 3