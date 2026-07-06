Μουντιάλ… όπως Διεθνές Δίκαιο: Πώς ο Λευκός Οίκος απαίτησε από την FIFA να ακυρώσει την κόκκινη κάρτα του Μπαλογκάν – Χλεύη στα social media

Για εκστρατεία των ΗΠΑ, ώστε να παίξει ο Φολαρίν Μπαλογκάν στο σημερινό ματς με το Βέλγιο, που ξεκίνησε λίγα λεπτά αφότου ο κορυφαίος σκόρερ της ομάδας δέχτηκε κόκκινη κάρτα που θα τον απέκλειε από τον επόμενο αγώνα της ομάδας, κάνει λόγο ρεπορτάζ του POLITICO.

Μετά τη νίκη της Τετάρτης εναντίον της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, ο εκτελεστικός διευθυντής της Ειδικής Ομάδας του Λευκού Οίκου για το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA, Άντριου Τζουλιάνι, ενημέρωσε τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την τιμωρία του Μπαλογκάν λόγω ενός επικίνδυνου τάκλιν, δηλαδή, την αποβολή του από τον αγώνα με τη Βοσνία και την συνήθη τιμωρία ενός αγώνα, η οποία θα τον κρατούσε εκτός της αναμέτρησης με το Βέλγιο.

🇺🇸🇧🇪 Incroyable : après que Trump a appelé Gianni Infantino, la FIFA annule le carton rouge du joueur américain Folarin Balogun, qui pourra donc être aligné face à la Belgique lundi.



Un carton pourtant indiscutable, au vu du geste extrêmement dangereux.

Même s'il n'est pas… https://t.co/8FZ3kKiZE2 pic.twitter.com/68cEPhlQhI — Cyprien Ronze-Spilliaert (@cyprien_ronze) July 5, 2026

Ο Τραμπ και ο Τζουλιάνι συζητούσαν τακτικά για το Παγκόσμιο Κύπελλο εδώ και μήνες. Κατά τη διάρκεια της φάσης προγραμματισμού του τουρνουά, ο πρόεδρος ενημερωνόταν συχνά για θέματα logistics, ασφάλειας και τις προοπτικές της αμερικανικής ομάδας. Μόλις ξεκίνησε η διοργάνωση στα μέσα Ιουνίου, οι συνομιλίες αυτές έγιναν πιο συχνές, φτάνοντας σε πολλές φορές την εβδομάδα.

Δράση

Μέχρι το βράδυ της Τετάρτης, ο Λευκός Οίκος είχε δεσμευτεί να αναλάβει δράση σχετικά με την κόκκινη κάρτα του Μπαλογκάν, την οποία ορισμένοι αναλυτές ποδοσφαίρου θεωρούσαν αυστηρή. Ο Τζουλιάνι, ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ και ανώτερα στελέχη της Αμερικανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου άρχισαν να ενεργοποιούν σχέδια για να αμφισβητήσουν την απόφαση του διαιτητή να δώσει κόκκινη κάρτα.

Οι επιτυχείς προσφυγές κατά κόκκινων καρτών στο Παγκόσμιο Κύπελλο είναι εξαιρετικά σπάνιες. Αυτό σηματοδότησε την έναρξη τεσσάρων ημερών συντονισμένων πιέσεων, νομικών ελιγμών και διπλωματικών κινήσεων, που εκτείνονταν από το Οβάλ Γραφείο έως τα κεντρικά γραφεία της FIFA στη Ζυρίχη — και υπογράμμισε πόσο πολύ είχε εμπλακεί ο στενός κύκλος του Τραμπ στο δεύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο που διοργανώθηκε σε αμερικανικό έδαφος και στην τύχη της αμερικανικής εθνικής ομάδας ανδρών που συμμετείχε σε αυτό. Το POLITICO μίλησε με αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης και του ποδοσφαίρου, οι οποίοι είτε συμμετείχαν άμεσα είτε ενημερώθηκαν για τα γεγονότα της εβδομάδας.

Την Κυριακή, μια μέρα πριν οι ΗΠΑ αντιμετωπίσουν το Βέλγιο με τον Μπαλογκούν στον πάγκο, η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA ανακοίνωσε ότι αναστέλλει για ένα έτος την ποινή αποκλεισμού ενός αγώνα που είχε επιβληθεί στον Μπαλογκούν. Ο Τραμπ ευχαρίστησε τη FIFA που «έκανε το σωστό και ανέτρεψε μια μεγάλη αδικία». Η Βασιλική Βελγική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και η UEFA, της οποίας το Βέλγιο είναι μέλος, εξετάζουν το ενδεχόμενο να λάβουν μέτρα κατά της απόφασης της FIFA, σύμφωνα με έναν υψηλόβαθμο αξιωματούχο της UEFA στον οποίο παραχωρήθηκε ανωνυμία για να συζητήσει τις εν εξελίξει διαβουλεύσεις.

Τηλεφώνημα Τραμπ σε Ινφαντίνο

Την Πέμπτη, ο Τραμπ τηλεφώνησε στον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο. Οι δύο άνδρες είχαν αναπτύξει μια φιλία που διήρκεσε σχεδόν οκτώ χρόνια, με τον Ινφαντίνο να είναι συχνός επισκέπτης στο Οβάλ Γραφείο κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Τραμπ. Παρέμειναν σε επαφή ακόμη και όταν τα γεγονότα έφεραν την πολιτική της αμερικανικής κυβέρνησης σε σύγκρουση με τους στόχους της FIFA, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τη σχέση τους. Αυτό ίσχυε και όταν η κυβέρνηση Τραμπ εξαπέλυσε στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν τον Φεβρουάριο, θέτοντας σε κίνδυνο τη δυνατότητα της χώρας να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο — μια προσωπική ιστορία που είχε σημασία όταν ο Τραμπ τηλεφώνησε στον Ινφαντίνο σχετικά με την υπόθεση Μπαλογκούν.

Ο Τραμπ ρώτησε για τους κανόνες της FIFA σχετικά με την απόφαση για την κόκκινη κάρτα και τους λόγους της αποβολής. Ο Ινφαντίνο άκουσε προσεκτικά, αλλά δεν έδωσε καμία υπόσχεση για το αποτέλεσμα. Η FIFA αρνήθηκε να επιβεβαιώσει συγκεκριμένες συζητήσεις, αλλά επανέλαβε στο POLITICO ότι η απόφαση για την αναστολή της ποινής ενός αγώνα ελήφθη από μια ανεξάρτητη πειθαρχική επιτροπή. Καθώς η νομική ομάδα της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου των ΗΠΑ προετοίμαζε και υπέβαλε επίσημα την έφεσή της στη FIFA, ο Τζουλιάνι και ο Λούτνικ προσφέρθηκαν επίσης να διαθέσουν δικηγόρους του Λευκού Οίκου για να βοηθήσουν στη νομική ανάλυση, αν χρειαστεί, σύμφωνα με άτομα που συμμετείχαν στις συζητήσεις.

Παράλληλα, ο Τζουλιάνι και ο Σκοτ Γκούντγουιν — ένας διαχειριστής hedge fund που είχε συμβάλει προσωπικά στην κάλυψη του μισθού του προπονητή της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ Μαουρίσιο Ποκετίνο — επικεντρώθηκαν στο ιστορικό διαιτησίας του διαιτητή Ραφαέλ Κλάους, ο οποίος επέβαλε την κόκκινη κάρτα την Τετάρτη. Άρθρα που εξέταζαν προηγούμενες αμφιλεγόμενες αποφάσεις του Βραζιλιάνου διαιτητή κυκλοφόρησαν μεταξύ ανώτερων κυβερνητικών αξιωματούχων, καθώς αξιολογούσαν κάθε πιθανό επιχείρημα που θα μπορούσε να ενισχύσει την έφεση, σύμφωνα με πηγές που είναι ενήμερες για τις συζητήσεις.

Γρήγορη εξέταση

Το θέμα προωθήθηκε γρήγορα μέσω των νομικών και πειθαρχικών διαύλων της FIFA. Ο Εμίλιο Γκαρσία, ο οποίος επιβλέπει τις νομικές υποθέσεις του παγκόσμιου διοικητικού οργάνου του ποδοσφαίρου, ανέλαβε κεντρικό ρόλο συμβούλου του Ινφαντίνο σχετικά με τις διαθέσιμες διαδικαστικές επιλογές, σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με τη διαδικασία. Ο Γκαρσία και άλλοι αξιωματούχοι της FIFA εργάστηκαν για να προσδιορίσουν εάν οι περιστάσεις γύρω από την τάκλιν του Μπαλογκούν πληρούσαν τα αυστηρά κριτήρια που θα επέτρεπαν την επανεξέταση της πειθαρχικής απόφασης.

Μέχρι την Κυριακή, η απάντηση είχε φτάσει. Η FIFA ανακοίνωσε ότι η τιμωρία ενός αγώνα του Μπαλογκούν θα ανασταλεί, επιτρέποντάς του να αγωνιστεί στον επόμενο αγώνα των Ηνωμένων Πολιτειών. Πολλοί, μεταξύ των οποίων και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι του ποδοσφαίρου, υποστήριξαν ότι η εμπλοκή του Λευκού Οίκου παραβίαζε τις πολιτικές της FIFA σχετικά με τον διαχωρισμό του ποδοσφαίρου από την πολιτική και την ανεξαρτηρία της συνομοσπονδίας.

«Προκειμένου να διασφαλιστούν τα νόμιμα δικαιώματα όλων των συμμετεχουσών ομάδων και να προστατευθούν οι θεμελιώδεις αρχές του ευ αγωνίζεσθαι στο άθλημά μας, τόσο σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA όσο και σε μελλοντικές διοργανώσεις του τουρνουά, η RBFA εξετάζει όλες τις πιθανές επιλογές», ανέφερε η βελγική ομοσπονδία. Η FIFA επιμένει ότι η απόφαση ήταν ανεξάρτητη και ελήφθη από την 18μελή πειθαρχική επιτροπή της, αλλά δεν διευκρίνισε αν η απόφαση ελήφθη μέσω ψηφοφορίας. Σε αντίθεση με άλλες αποφάσεις της επιτροπής, η FIFA δεν έχει δημοσιεύσει έκθεση σχετικά με την απόφαση αυτή.

Λίγο αργότερα, ο Τραμπ και ο Ινφαντίνο μίλησαν ξανά. Αναμένεται να απονείμουν από κοινού το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην νικήτρια ομάδα του τουρνουά μετά τον τελικό, στις 19 Ιουλίου.

Άγριο δούλεμα

Πάντως, η «ψεκάστε-σκουπίστε-τελειώσατε» απόφαση της FIFA για τον Μπαλογκάν προκάλεσε κύμα χλεύης για την ομοσπονδία, αλλά και τον Τραμπ στα social media:

The most CORRUPT FIFA World Cup



FIFA SUSPENDS Team USA Player, Folarin Balogun’s Red Card after White House Appeal



Every VAR call is now in question ESPECIALLY with that last Iran OFFSIDE call.



I like team USA and this is still a JOKE to me. You reviewed it with VAR, you gave… — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) July 5, 2026

🚨 Polémica de Donald Trump y la FIFA.



El jugador estadounidense Folarin Balogun fue expulsado tras cometer una fuerte entrada contra un rival de Bosnia y Herzegovina, perdiendo así la oportunidad de jugar en Octavos contra Bélgica.



Pero… ahora la FIFA anunció que decidió… pic.twitter.com/akKlEJdCEN — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) July 5, 2026

🚨 ÉNORME SCANDALE !



Donald Trump a remercié la FIFA pour avoir annulé le carton rouge de Folarin Balogun, le rendant ainsi disponible pour le match face à la Belgique 😱



Une décision qui fait déjà polémique et enflamme les réseaux… pic.twitter.com/QLYRcNC6Gf — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) July 5, 2026

Guess who's in the FIFA VAR Room? Donald J Trump. pic.twitter.com/hw0kFnlvaV — Luca Matoke (@LucaMatoke) July 6, 2026

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