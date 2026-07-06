ΠΑΣΟΚ: Ο Σαμαράς ανταποκρίθηκε με καθυστέρηση στο αυτονόητο καθήκον του

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«Σήμερα ο κ. Σαμαράς ανταποκρίθηκε με καθυστέρηση στο αυτονόητο καθήκον του», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ, σε ανακοίνωσή του για την προσφυγή του πρώην πρωθυπουργού στον Άρειο Πάγο.
Το ΠΑΣΟΚ «υπενθυμίζει» πως «ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε καλέσει το σύνολο των δημοσίων αξιωματούχων που αποτέλεσαν στόχους του Predator και είχαν ενημερωθεί από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, να προχωρήσουν σε νομικές ενέργειες συναισθανόμενοι το χρέος τους απέναντι στην εθνική ασφάλεια και το εθνικό συμφέρον».
Το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι «η δημόσια τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου για τη σημερινή εξέλιξη είναι ενδεικτική και συνάμα αποκαλυπτική: Ομολογεί εμμέσως πλην σαφώς ότι το σκάνδαλο του predator γεννήθηκε μέσα στο Μαξίμου και δείχνει πως η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται και εργαλειοποιεί την κοινοβουλευτική της πλειοψηφία».
«Γιατί», προσθέτει, «ο κ. Μαρινάκης είπε ευθαρσώς ότι η συμμετοχή στα ψηφοδέλτια το 2023 συνιστά συναίνεση στην ομερτά».
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