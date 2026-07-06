ΠΑΣΟΚ: Ο Σαμαράς ανταποκρίθηκε με καθυστέρηση στο αυτονόητο καθήκον του

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

«Σήμερα ο κ. Σαμαράς ανταποκρίθηκε με καθυστέρηση στο αυτονόητο καθήκον του», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ, σε ανακοίνωσή του για την προσφυγή του πρώην πρωθυπουργού στον Άρειο Πάγο.

Το ΠΑΣΟΚ «υπενθυμίζει» πως «ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε καλέσει το σύνολο των δημοσίων αξιωματούχων που αποτέλεσαν στόχους του Predator και είχαν ενημερωθεί από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, να προχωρήσουν σε νομικές ενέργειες συναισθανόμενοι το χρέος τους απέναντι στην εθνική ασφάλεια και το εθνικό συμφέρον».

Το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι «η δημόσια τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου για τη σημερινή εξέλιξη είναι ενδεικτική και συνάμα αποκαλυπτική: Ομολογεί εμμέσως πλην σαφώς ότι το σκάνδαλο του predator γεννήθηκε μέσα στο Μαξίμου και δείχνει πως η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται και εργαλειοποιεί την κοινοβουλευτική της πλειοψηφία».

«Γιατί», προσθέτει, «ο κ. Μαρινάκης είπε ευθαρσώς ότι η συμμετοχή στα ψηφοδέλτια το 2023 συνιστά συναίνεση στην ομερτά».

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