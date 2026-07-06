Επιτροπή Θεσμών της Βουλής: Την Τετάρτη συζητείται το αίτημα της αντιπολίτευσης για την κλήση σε ακρόαση των Ντίλιαν και Δημητριάδη

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Την Τετάρτη στις 11 το πρωί θα συνεδριάσει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής προκειμένου να συζητήσει το αίτημα της αντιπολίτευσης για την κλήση των Γρηγόρη Δημητριάδη και Ταλ Ντίλιαν προς ακρόαση, για το ζήτημα των υποκλοπών και το κατασκοπευτικό λογισμικό predator.

Το αίτημα έχουν υποβάλει όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης δηλαδή ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας, με φόντο την καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών τον περασμένο Μάρτιο. Αλλά και με αφορμή δημόσιες τοποθετήσεις του ιδρυτή της Intellexa Ταλ Ντίλιαν (π.χ. ότι το λογισμικό διατίθεται μόνο σε κρατικές υπηρεσίες και όχι σε ιδιώτες) καθώς και του πρώην Γενικού Γραμματέα του πρωθυπουργού (όπως η δήλωση «ανέλαβα την πολιτική ευθύνη για να προστατέψω την κυβέρνηση»).

Η πλειοψηφία, αν και βρίσκεται σε δύσκολη θέση μετά την ανακίνηση του ζητήματος, λόγω και των δηλώσεων Ντίλιαν που επιτρέπουν στην αντιπολίτευση να μιλά για δημόσιο εκβιασμό του πρωθυπουργού, αναμένεται ότι θα απορρίψει το αίτημα.

Διαβάστε επίσης:

Ανοιχτό άφησε ο Σγουρός το ενδεχόμενο συνεργασίας ΠΑΣΟΚ-ΝΔ – «Πυροσβεστική» παρέμβαση από πηγές της Τρικούπη

Πεδίο σύγκρουσης Μαξίμου – Σαμαρά οι υποκλοπές και το νέο κόμμα

ΕΛ.Α.Σ.: Η «Μαύρη Βίβλος» της 7ετίας Μητσοτάκη – Αποδόμηση του κυβερνητικού απολογισμού 2019 – 2026 σε οικονομία, υγεία, στέγη