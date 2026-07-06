Επιτροπή Θεσμών της Βουλής: Την Τετάρτη συζητείται το αίτημα της αντιπολίτευσης για την κλήση σε ακρόαση των Ντίλιαν και Δημητριάδη

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Την Τετάρτη στις 11 το πρωί θα συνεδριάσει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής προκειμένου να συζητήσει το αίτημα της αντιπολίτευσης για την κλήση των Γρηγόρη Δημητριάδη και Ταλ Ντίλιαν προς ακρόαση, για το ζήτημα των υποκλοπών και το κατασκοπευτικό λογισμικό predator.
Το αίτημα έχουν υποβάλει όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης δηλαδή ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας, με φόντο την καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών τον περασμένο Μάρτιο. Αλλά και με αφορμή δημόσιες τοποθετήσεις του ιδρυτή της Intellexa Ταλ Ντίλιαν (π.χ. ότι το λογισμικό διατίθεται μόνο σε κρατικές υπηρεσίες και όχι σε ιδιώτες) καθώς και του πρώην Γενικού Γραμματέα του πρωθυπουργού (όπως η δήλωση «ανέλαβα την πολιτική ευθύνη για να προστατέψω την κυβέρνηση»).
Η πλειοψηφία, αν και βρίσκεται σε δύσκολη θέση μετά την ανακίνηση του ζητήματος, λόγω και των δηλώσεων Ντίλιαν που επιτρέπουν στην αντιπολίτευση να μιλά για δημόσιο εκβιασμό του πρωθυπουργού, αναμένεται ότι θα απορρίψει το αίτημα.
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