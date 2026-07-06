Επιβεβαιώνει ο Τραμπ το τηλεφώνημα στον Ινφαντίνο – «Είδα το παιχνίδι, ο παίκτης δεν έκανε φάουλ»

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Το προσωπικό τηλεφώνημα στον Τζιάνι Ινφαντίνο, με το αίτημα να ανακληθεί η κόκκινα κάρτα στον Φολαρίν Μπαλογκάν επιβεβαίωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ δήλωσε με το γνωστό του ύφος πως είδε το παιχνίδι και πως ο παίκτης δεν έκανε φάουλ. Μάλιστα, άφησε αιχμές κατά του διαιτητή, λέγοντας πως είναι «συνήθης ύποπτος, αν δει κανείς το παρελθόν του».

Trump on Balogun: "I saw the play, and I'm a person that loves sports … that wasn't a foul. That wasn't even an infraction … this referee, who is a little bit suspect if you check his past. He made a call that nobody could believe … he's our best player, or one of our best… pic.twitter.com/YfIqb1JA4u — Aaron Rupar (@atrupar) July 6, 2026

Η επικοινωνία του Τραμπ με τον Ινφαντίνο και η άμεση εφαρμογή της χάρης στον αμερικανό πρόεδρο, έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων.

«Η χθεσινή απόφαση να ανασταλεί, για δοκιμαστική περίοδο ενός έτους, η εφαρμογή της αυτόματης τιμωρίας μίας αγωνιστικής που προβλέπεται μετά την κόκκινη κάρτα που δέχθηκε ο ποδοσφαιριστής Φολαρίν Μπαλογκάν, ξεπέρασε μια κόκκινη γραμμή», ανέφερε η UEFA.

«Το ποδόσφαιρο, όπως και κάθε άλλο άθλημα, βασίζεται σε κανόνες, οι οποίοι αποτελούν τη βάση για δίκαιο, έντιμο και διαφανή ανταγωνισμό. Ορισμένες φορές οι κανόνες επιδέχονται ερμηνεία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όχι. Η ελάχιστη αυτόματη τιμωρία μίας αγωνιστικής μετά από κόκκινη κάρτα δεν αποτελεί θέμα διακριτικής ευχέρειας και δεν απαιτεί απόφαση αρμόδιου οργάνου για να τεθεί σε ισχύ. Πρόκειται για μια αρχή που είναι ενσωματωμένη στους κανονισμούς και δεν μπορεί να υπόκειται σε εξαιρέσεις, πόσο μάλλον στη μέση μιας διοργάνωσης, όπου αρκετοί άλλοι ποδοσφαιριστές βρέθηκαν στην ίδια κατάσταση και εξέτισαν κανονικά την ποινή τους.

Όταν η βεβαιότητα της εφαρμογής των κανόνων δεν διασφαλίζεται πλέον από τους θεματοφύλακές τους, τίθεται σε κίνδυνο η ακεραιότητα του αθλήματος και υπονομεύεται η αξιοπιστία μιας διοργάνωσης.

Παράλληλα, μια τέτοια απόφαση δημιουργεί προηγούμενο στη διοργάνωση που βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς παρόμοιες περιπτώσεις θα πρέπει πλέον να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο, εις βάρος της ίδιας της διοργάνωσης.

Το ποδόσφαιρο είναι το πιο αγαπημένο άθλημα στον κόσμο επειδή είναι ένα όμορφο παιχνίδι και απολαμβάνει την εμπιστοσύνη όλων επειδή παίζεται παντού με τους ίδιους κανόνες. Μια διοργάνωση δεν αποτελεί ποτέ ένα απομονωμένο γεγονός και, όταν πρόκειται για το Παγκόσμιο Κύπελλο, έχει τη δύναμη να προκαλέσει θετικές ή αρνητικές συνέπειες για το άθλημα στο σύνολό του.

Εκφράζουμε τη δυσπιστία μας απέναντι σε μια τόσο πρωτοφανή, ακατανόητη και αδικαιολόγητη απόφαση».

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Βελγίου καταδίκασε την απόφαση, λέγοντας ότι ήταν «έκπληκτη» από την απόφαση της FIFA και υποστηρίζοντας ότι αντιβαίνει τόσο στον πειθαρχικό κώδικα της FIFA όσο και στους κανονισμούς της διοργάνωσης, οι οποίοι αναφέρουν ότι μια κόκκινη κάρτα «οδηγεί αυτόματα σε αποκλεισμό για τον επόμενο αγώνα της ομάδας».

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επαίνεσε την απόφαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ευχαριστώ τη FIFA που έκανε αυτό που ήταν σωστό και ανέστρεψε μια μεγάλη αδικία!», είπε.

Σύμφωνα με μια πηγή που γνωρίζει το θέμα, ο Τραμπ τηλεφώνησε στον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, την Τετάρτη και του ζήτησε να επανεξετάσει την αποκλεισμό του Μπαλογκούν. Η FIFA δεν έχει διευκρινίσει εάν η κλήση έπαιξε κάποιο ρόλο στην απόφαση.

Ωστόσο, οι αμερικανοί αξιωματούχοι απτόητοι και προφανώς ευχαριστημένοι με την τροπή που πήραν τα πράγματα, συγχαίρουν τον Τραμπ για την πρωτοβουλία. Για παράδειγμα ο Τεντ Κρουζ, ευχαρίστησε τον πρόεδρο «που μας απαλλάξατε από αυτή τη γελοία κόκκινη κάρτα».

Cruz: On behalf of all Americans, thank you for getting rid of that ridiculous red card.



President Trump: That was interesting.



Cruz: It was spectacular. There was a reason the FIFA trophy sat here for as long as it did pic.twitter.com/LoCwAvWLuu — Acyn (@Acyn) July 6, 2026

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