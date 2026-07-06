Επιβεβαιώνει ο Τραμπ το τηλεφώνημα στον Ινφαντίνο – «Είδα το παιχνίδι, ο παίκτης δεν έκανε φάουλ»

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Το προσωπικό τηλεφώνημα στον Τζιάνι Ινφαντίνο, με το αίτημα να ανακληθεί η κόκκινα κάρτα στον Φολαρίν Μπαλογκάν επιβεβαίωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.
Ο Τραμπ δήλωσε με το γνωστό του ύφος πως είδε το παιχνίδι και πως ο παίκτης δεν έκανε φάουλ. Μάλιστα, άφησε αιχμές κατά του διαιτητή, λέγοντας πως είναι «συνήθης ύποπτος, αν δει κανείς το παρελθόν του».
Η επικοινωνία του Τραμπ με τον Ινφαντίνο και η άμεση εφαρμογή της χάρης στον αμερικανό πρόεδρο, έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων.
«Η χθεσινή απόφαση να ανασταλεί, για δοκιμαστική περίοδο ενός έτους, η εφαρμογή της αυτόματης τιμωρίας μίας αγωνιστικής που προβλέπεται μετά την κόκκινη κάρτα που δέχθηκε ο ποδοσφαιριστής Φολαρίν Μπαλογκάν, ξεπέρασε μια κόκκινη γραμμή», ανέφερε η UEFA.
«Το ποδόσφαιρο, όπως και κάθε άλλο άθλημα, βασίζεται σε κανόνες, οι οποίοι αποτελούν τη βάση για δίκαιο, έντιμο και διαφανή ανταγωνισμό. Ορισμένες φορές οι κανόνες επιδέχονται ερμηνεία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όχι. Η ελάχιστη αυτόματη τιμωρία μίας αγωνιστικής μετά από κόκκινη κάρτα δεν αποτελεί θέμα διακριτικής ευχέρειας και δεν απαιτεί απόφαση αρμόδιου οργάνου για να τεθεί σε ισχύ. Πρόκειται για μια αρχή που είναι ενσωματωμένη στους κανονισμούς και δεν μπορεί να υπόκειται σε εξαιρέσεις, πόσο μάλλον στη μέση μιας διοργάνωσης, όπου αρκετοί άλλοι ποδοσφαιριστές βρέθηκαν στην ίδια κατάσταση και εξέτισαν κανονικά την ποινή τους.
Όταν η βεβαιότητα της εφαρμογής των κανόνων δεν διασφαλίζεται πλέον από τους θεματοφύλακές τους, τίθεται σε κίνδυνο η ακεραιότητα του αθλήματος και υπονομεύεται η αξιοπιστία μιας διοργάνωσης.
Παράλληλα, μια τέτοια απόφαση δημιουργεί προηγούμενο στη διοργάνωση που βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς παρόμοιες περιπτώσεις θα πρέπει πλέον να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο, εις βάρος της ίδιας της διοργάνωσης.
Το ποδόσφαιρο είναι το πιο αγαπημένο άθλημα στον κόσμο επειδή είναι ένα όμορφο παιχνίδι και απολαμβάνει την εμπιστοσύνη όλων επειδή παίζεται παντού με τους ίδιους κανόνες. Μια διοργάνωση δεν αποτελεί ποτέ ένα απομονωμένο γεγονός και, όταν πρόκειται για το Παγκόσμιο Κύπελλο, έχει τη δύναμη να προκαλέσει θετικές ή αρνητικές συνέπειες για το άθλημα στο σύνολό του.
Εκφράζουμε τη δυσπιστία μας απέναντι σε μια τόσο πρωτοφανή, ακατανόητη και αδικαιολόγητη απόφαση».
Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Βελγίου καταδίκασε την απόφαση, λέγοντας ότι ήταν «έκπληκτη» από την απόφαση της FIFA και υποστηρίζοντας ότι αντιβαίνει τόσο στον πειθαρχικό κώδικα της FIFA όσο και στους κανονισμούς της διοργάνωσης, οι οποίοι αναφέρουν ότι μια κόκκινη κάρτα «οδηγεί αυτόματα σε αποκλεισμό για τον επόμενο αγώνα της ομάδας».
Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επαίνεσε την απόφαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
«Ευχαριστώ τη FIFA που έκανε αυτό που ήταν σωστό και ανέστρεψε μια μεγάλη αδικία!», είπε.
Σύμφωνα με μια πηγή που γνωρίζει το θέμα, ο Τραμπ τηλεφώνησε στον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, την Τετάρτη και του ζήτησε να επανεξετάσει την αποκλεισμό του Μπαλογκούν. Η FIFA δεν έχει διευκρινίσει εάν η κλήση έπαιξε κάποιο ρόλο στην απόφαση.
Ωστόσο, οι αμερικανοί αξιωματούχοι απτόητοι και προφανώς ευχαριστημένοι με την τροπή που πήραν τα πράγματα, συγχαίρουν τον Τραμπ για την πρωτοβουλία. Για παράδειγμα ο Τεντ Κρουζ, ευχαρίστησε τον πρόεδρο «που μας απαλλάξατε από αυτή τη γελοία κόκκινη κάρτα».
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