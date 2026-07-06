search
ΔΕΥΤΕΡΑ 06.07.2026 17:47
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.07.2026 16:29

Συγγνώμη ζήτησε ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας για τις χοντράδες που είπε για την Κάιλι Μινόγκ

06.07.2026 16:29
AnthonyAlbanese

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε, ζήτησε συγγνώμη αφού μίλησε για την τραγουδίστρια Κάιλι Μινόγκ, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το με ποια θα «έκανε σεξ, παντρευόταν, έβγαινε ραντεβού», θεωρητικά.

Ο Αλμπανέζε εμφανίστηκε στο podcast «Bush Deep» την Πέμπτη, με παρουσιάστρια την κωμικό Νίκι Όσμπορν, η οποία τον ρώτησε ποια θα επέλεγε μεταξύ της Μινόγκ, της Νικόλ Κίντμαν ή της ερμηνεύτριας Ρόντα Μπέρτσμορ.

Αρχικά ο Αλμπανέζε απάντησε διστακτικά πως: «Μόλις παντρεύτηκα, είμαι παντρεμένος μόλις έξι μήνες».

«Αλλά αν τα πράγματα πάνε στραβά;» τον ξαναρώτησε αστειευόμενη, για να πάρει την απάντηση: «Η Κάιλι (Μινόγκ), προφανώς και τα τρία».

Η κωμικός επέμεινε: «Θα παντρευόσουν την Κάιλι, θα έκανες σεξ μαζί της και θα έβγαινες μαζί της;»

Ο Αλμπανέζε απάντησε «όλα τα παραπάνω. Είναι καταπληκτική!».

Στη συνέχεια προσπάθησε να το… σώσει με την -προσφάτως- σύζυγό του.

Η Οζμπορν τον ρώτησε αν «το κάνουν σαν κουνέλια», με τον πρωθυπουργό να απαντά αστειευόμενος: «Όταν έχουμε χρόνο….».

Αντιλαμβανόμενος τις διαστάσεις που πήρε η συνέντευξη -για την οποία δέχτηκε κριτική περί σεξιστικών σχολίων και περί ασέβειας προς τις γυναίκες- ο Αλμπανέζε ζήτησε «κατηγορηματικά συγγνώμη για τα σχόλια».

Διαβάστε επίσης:

Διαβάστε επίσης

Σύνοδος ΝΑΤΟ στην Άγκυρα: Ο Ρετζέπ, ο Ντόναλντ, το νέο αμερικανοτουρκικό «μέλι» και το ελληνικό δίλημμα

Σε βαθιά κρίση η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία: Και η Porsche σχεδιάζει χιλιάδες απολύσεις

Ιράν: Σήμερα η κηδεία του Χαμενεΐ – Η τελετή θα διαρκέσει περίπου 12 ώρες (Live)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pyrosvestiki-fotia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αγία Ελένη Τροιζηνίας – Μήνυμα από το 112: «Παραμείνετε σε ετοιμότητα»

nikaia
ΕΛΛΑΔΑ

Νίκαια: Ατρόμητη υπάλληλος ζαχαροπλαστείου απώθησε ληστή με τη σφουγγαρίστρα

trump-infantino
ΚΟΣΜΟΣ

Επιβεβαιώνει ο Τραμπ το τηλεφώνημα στον Ινφαντίνο – «Είδα το παιχνίδι, ο παίκτης δεν έκανε φάουλ»

trump-infantino-78234
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιατί η άρση της τιμωρίας του Μπαλογκάν από τη FIFA μετά από τηλεφώνημα του Τραμπ προκαλεί τόσο μεγάλες αντιδράσεις

harry styles
LIFESTYLE

Στα ρεκόρ Γκίνες ο Χάρι Στάιλς μετά από 12 συναυλίες στο Γουέμπλεϊ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
stournaras
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μέτωπο κατά της ασυδοσίας των funds, μαζικό εξώδικο στον Γιάννη Στουρνάρα

tsimtsili-new
MEDIA

Τσιμτσιλή για Κουτσελίνη: «Το ότι η πάλαι ποτέ διευθύντριά μου θα είναι του χρόνου απέναντί μας αποτελεί ιντριγκαδόρικο σχέδιο»

sfakia dromos3
TRAVEL

Road trip: Οι πιο όμορφοι δρόμοι της Ελλάδας – Πέντε διαδρομές που αξίζουν το ταξίδι όσο και ο προορισμός

Venezuela
ΚΟΣΜΟΣ

Επιστρέφουν άρον άρον από τη Βενεζουέλα οι διασώστες - Φόβοι για μολυσματικές ασθένειες, εντοπίστηκαν κρούσματα χολέρας

bakogiani-samaras-dendias-androulakis
ΚΑΛΧΑΣ

Το μήνυμα της Ντόρας, η δημοσκοπική ισορροπία ΝΔ - ΕΛΑΣ, ο TikTokερ Σαμαράς, το τετ α τετ Δένδια – Ανδρουλάκη, το αντίο του Τσίμα και ο Ντόκος  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 06.07.2026 17:45
pyrosvestiki-fotia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αγία Ελένη Τροιζηνίας – Μήνυμα από το 112: «Παραμείνετε σε ετοιμότητα»

nikaia
ΕΛΛΑΔΑ

Νίκαια: Ατρόμητη υπάλληλος ζαχαροπλαστείου απώθησε ληστή με τη σφουγγαρίστρα

trump-infantino
ΚΟΣΜΟΣ

Επιβεβαιώνει ο Τραμπ το τηλεφώνημα στον Ινφαντίνο – «Είδα το παιχνίδι, ο παίκτης δεν έκανε φάουλ»

1 / 3