Συγγνώμη ζήτησε ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας για τις χοντράδες που είπε για την Κάιλι Μινόγκ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε, ζήτησε συγγνώμη αφού μίλησε για την τραγουδίστρια Κάιλι Μινόγκ, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το με ποια θα «έκανε σεξ, παντρευόταν, έβγαινε ραντεβού», θεωρητικά.
Ο Αλμπανέζε εμφανίστηκε στο podcast «Bush Deep» την Πέμπτη, με παρουσιάστρια την κωμικό Νίκι Όσμπορν, η οποία τον ρώτησε ποια θα επέλεγε μεταξύ της Μινόγκ, της Νικόλ Κίντμαν ή της ερμηνεύτριας Ρόντα Μπέρτσμορ.
Αρχικά ο Αλμπανέζε απάντησε διστακτικά πως: «Μόλις παντρεύτηκα, είμαι παντρεμένος μόλις έξι μήνες».
«Αλλά αν τα πράγματα πάνε στραβά;» τον ξαναρώτησε αστειευόμενη, για να πάρει την απάντηση: «Η Κάιλι (Μινόγκ), προφανώς και τα τρία».
Η κωμικός επέμεινε: «Θα παντρευόσουν την Κάιλι, θα έκανες σεξ μαζί της και θα έβγαινες μαζί της;»
Ο Αλμπανέζε απάντησε «όλα τα παραπάνω. Είναι καταπληκτική!».
Στη συνέχεια προσπάθησε να το… σώσει με την -προσφάτως- σύζυγό του.
Η Οζμπορν τον ρώτησε αν «το κάνουν σαν κουνέλια», με τον πρωθυπουργό να απαντά αστειευόμενος: «Όταν έχουμε χρόνο….».
Αντιλαμβανόμενος τις διαστάσεις που πήρε η συνέντευξη -για την οποία δέχτηκε κριτική περί σεξιστικών σχολίων και περί ασέβειας προς τις γυναίκες- ο Αλμπανέζε ζήτησε «κατηγορηματικά συγγνώμη για τα σχόλια».
Διαβάστε επίσης:
Διαβάστε επίσης
Σύνοδος ΝΑΤΟ στην Άγκυρα: Ο Ρετζέπ, ο Ντόναλντ, το νέο αμερικανοτουρκικό «μέλι» και το ελληνικό δίλημμα
Σε βαθιά κρίση η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία: Και η Porsche σχεδιάζει χιλιάδες απολύσεις
Ιράν: Σήμερα η κηδεία του Χαμενεΐ – Η τελετή θα διαρκέσει περίπου 12 ώρες (Live)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.