Νίκαια: Ατρόμητη υπάλληλος ζαχαροπλαστείου απώθησε ληστή με τη σφουγγαρίστρα

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Στα χέρια της πήρε την κατάσταση υπάλληλος ζαχαροπλαστείου στη Νίκαια, όταν ληστής την απείλησε με ψεύτικο όπλο.
Ο ληστής εισέβαλε στο ζαχαροπλαστείο το βράδυ της Κυριακής (6/7), φορώντας μαύρα ρούχα, καπέλο και μάσκα. Με την την απειλή όπλου πήγε να αδειάσει το ταμείο.
Ωστόσο, δεν υπολόγισε την υπάλληλο του καταστήματος, η οποία αντιλήφθηκε ότι το όπλο ήταν ψεύτικο και άρχισε να τον χτυπά με την σφουγγαρίστρα.
Μετά από μερικά χτυπήματα, ο ληστής τράπηκε σε φυγή, παίρνοντας μικρό ποσό από το ταμείο.
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