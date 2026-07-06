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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

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06.07.2026 13:44

Μουντιάλ 2026: Σάλος με την απόφαση της FIFA για Μπαλογκάν – Επίθεσης της UEFA κατά Ινφαντίνο, «πέρασε την κόκκινη γραμμή»

06.07.2026 13:44
ceferin

Πολιτικές διαστάσεις παίρνει η υπόθεση Μπαλογκάν στο Βέλγιο καθώς κυβέρνηση, αντιπολίτευση, αλλά και ευρωβουλευτές αντιδρούν κατά της FIFA για την σκανδαλώδη αυτή απόφαση.

Ομως, αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι πως και η Ευρωπαϊκή ομοσπονδία, η UEFA εξέδωσε ανακοίνωση κατά της FIFA, κάνοντας λόγο για μια απόφαση που «ξεπέρασε την κόκκινη γραμμή»

Η ανακοίνωση της UEFA

«Η χθεσινή απόφαση να ανασταλεί, για δοκιμαστική περίοδο ενός έτους, η εφαρμογή της αυτόματης τιμωρίας μίας αγωνιστικής που προβλέπεται μετά την κόκκινη κάρτα που δέχθηκε ο ποδοσφαιριστής Φολαρίν Μπαλογκάν, ξεπέρασε μια κόκκινη γραμμή.

Το ποδόσφαιρο, όπως και κάθε άλλο άθλημα, βασίζεται σε κανόνες, οι οποίοι αποτελούν τη βάση για δίκαιο, έντιμο και διαφανή ανταγωνισμό. Ορισμένες φορές οι κανόνες επιδέχονται ερμηνεία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όχι. Η ελάχιστη αυτόματη τιμωρία μίας αγωνιστικής μετά από κόκκινη κάρτα δεν αποτελεί θέμα διακριτικής ευχέρειας και δεν απαιτεί απόφαση αρμόδιου οργάνου για να τεθεί σε ισχύ. Πρόκειται για μια αρχή που είναι ενσωματωμένη στους κανονισμούς και δεν μπορεί να υπόκειται σε εξαιρέσεις, πόσο μάλλον στη μέση μιας διοργάνωσης, όπου αρκετοί άλλοι ποδοσφαιριστές βρέθηκαν στην ίδια κατάσταση και εξέτισαν κανονικά την ποινή τους.

Όταν η βεβαιότητα της εφαρμογής των κανόνων δεν διασφαλίζεται πλέον από τους θεματοφύλακές τους, τίθεται σε κίνδυνο η ακεραιότητα του αθλήματος και υπονομεύεται η αξιοπιστία μιας διοργάνωσης.

Παράλληλα, μια τέτοια απόφαση δημιουργεί προηγούμενο στη διοργάνωση που βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς παρόμοιες περιπτώσεις θα πρέπει πλέον να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο, εις βάρος της ίδιας της διοργάνωσης.

Το ποδόσφαιρο είναι το πιο αγαπημένο άθλημα στον κόσμο επειδή είναι ένα όμορφο παιχνίδι και απολαμβάνει την εμπιστοσύνη όλων επειδή παίζεται παντού με τους ίδιους κανόνες. Μια διοργάνωση δεν αποτελεί ποτέ ένα απομονωμένο γεγονός και, όταν πρόκειται για το Παγκόσμιο Κύπελλο, έχει τη δύναμη να προκαλέσει θετικές ή αρνητικές συνέπειες για το άθλημα στο σύνολό του.

Εκφράζουμε τη δυσπιστία μας απέναντι σε μια τόσο πρωτοφανή, ακατανόητη και αδικαιολόγητη απόφαση».

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