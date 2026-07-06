Adele: Εμφανώς αδυνατισμένη στο Βρετανικό Grand Prix της F1 – Τα σχόλια στο διαδίκτυο (Video)

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Εμφανώς αδυνατισμένη εμφανίστηκε η Adele βρετανικό Γκραν Πρι της Formula 1. Η τραγουδίστρια βρέθηκε στο Σίλβερστοουν για να παρακολουθήσει τον αγώνα κατά τον οποίο νικητής αναδείχτηκε ο Σαρλ Λεκλέρ.

Για την περίσταση, επέλεξε να φορέσει ένα μοντέρνο t-shirt αφιερωμένο στον παγκόσμιο πρωταθλητή του 2025, Λάντο Νόρις, και στην ομάδα του, τη McLaren, το οποίο συνδύασε με ένα διακριτικό κολιέ που έγραφε τη λέξη «Mummy». Ωστόσο, αυτό που σχολιάστηκε έντονα στο διαδίκτυο, ήταν η αλλαγή στην εικόνα της.

Adele is outside at Great Britain's F1 Grand Prix 🏎️



📸 Getty Images pic.twitter.com/FFvnQcegJx — Rolling Stone (@RollingStone) July 5, 2026

Πρόσφατα, η τραγουδίστρια αποκάλυψε πως ήρθε πιο κοντά με τον γιο της, χάρη στην κοινή τους αγάπη για τη Formula 1.

Σε νέο βίντεο που δημοσιεύτηκε από τη McLaren Racing περιέγραψε ότι συχνά συζητά με τον 13χρονο Angelo για τους οδηγούς και πολλές φορές διαφωνούν μεταξύ τους.

«Δεν περίμενα ότι θα δεθώ με τον σχεδόν 14χρονο γιο μου μέσα από κάτι που έχει τόσο πάθος, φτάνοντας μέχρι και στο σημείο να τσακωνόμαστε για οδηγούς», ανέφερε, προσθέτοντας: «Αλλά είναι ωραίο να έχεις αυτή την αλληλεπίδραση με έναν έφηβο το 2026. Δεν το περίμενα. Ο γιος μου ασχολείται πολύ με το karting και όλα αυτά. Δεν ξέρω, απλώς το ζήτησε πριν από μερικά χρόνια και είπα “εντάξει”», ανέφερε η τραγουδίστρια. Δεν ξέρω πολλά παιδιά που έχουν ένα πραγματικό πάθος, οπότε προσπαθώ πολύ να τον ενθαρρύνω. Εκείνος έχει εμμονή, αλλά έχω κι εγώ» είπε.

Η Adele εξήγησε πως, όταν ένα παιδί δείχνει ενδιαφέρον για κάτι, οι γονείς πρέπει να το στηρίζουν ουσιαστικά.

«Όταν το παιδί σου έχει ένα ενδιαφέρον, πρέπει να μπεις σε αυτό. Και πιο σημαντικό, πρέπει να ενδιαφερθείς κι εσύ» τόνισε.

Παραδέχτηκε, δε, πως δεν περίμενε ποτέ ότι θα δεθεί με τον έφηβο γιο της μέσα από κάτι τόσο απρόσμενο.

«Δεν νομίζω ότι περίμενα ποτέ να δεθώ με τον σχεδόν 14χρονο γιο μου για κάτι με τόσο πάθος, σε σημείο που να διαφωνούμε για τους οδηγούς. Αλλά είναι πολύ όμορφο να έχεις αυτή την επικοινωνία με ένα έφηβο αγόρι το 2026. Δεν το περίμενα», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Ερωτηθείσα, τέλος, αν απολαμβάνει ακόμη το τραγούδι, η Adele απάντησε με ειλικρίνεια: «Δεν τραγουδάω πολύ συχνά πια».

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