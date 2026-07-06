Adele: Εμφανώς αδυνατισμένη στο Βρετανικό Grand Prix της F1 – Τα σχόλια στο διαδίκτυο (Video)

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Εμφανώς αδυνατισμένη εμφανίστηκε η Adele βρετανικό Γκραν Πρι της Formula 1. Η τραγουδίστρια βρέθηκε στο Σίλβερστοουν για να παρακολουθήσει τον αγώνα κατά τον οποίο νικητής αναδείχτηκε ο Σαρλ Λεκλέρ.
Για την περίσταση, επέλεξε να φορέσει ένα μοντέρνο t-shirt αφιερωμένο στον παγκόσμιο πρωταθλητή του 2025, Λάντο Νόρις, και στην ομάδα του, τη McLaren, το οποίο συνδύασε με ένα διακριτικό κολιέ που έγραφε τη λέξη «Mummy». Ωστόσο, αυτό που σχολιάστηκε έντονα στο διαδίκτυο, ήταν η αλλαγή στην εικόνα της.
Adele is outside at Great Britain's F1 Grand Prix 🏎️— Rolling Stone (@RollingStone) July 5, 2026
📸 Getty Images pic.twitter.com/FFvnQcegJx
Πρόσφατα, η τραγουδίστρια αποκάλυψε πως ήρθε πιο κοντά με τον γιο της, χάρη στην κοινή τους αγάπη για τη Formula 1.
Σε νέο βίντεο που δημοσιεύτηκε από τη McLaren Racing περιέγραψε ότι συχνά συζητά με τον 13χρονο Angelo για τους οδηγούς και πολλές φορές διαφωνούν μεταξύ τους.
«Δεν περίμενα ότι θα δεθώ με τον σχεδόν 14χρονο γιο μου μέσα από κάτι που έχει τόσο πάθος, φτάνοντας μέχρι και στο σημείο να τσακωνόμαστε για οδηγούς», ανέφερε, προσθέτοντας: «Αλλά είναι ωραίο να έχεις αυτή την αλληλεπίδραση με έναν έφηβο το 2026. Δεν το περίμενα. Ο γιος μου ασχολείται πολύ με το karting και όλα αυτά. Δεν ξέρω, απλώς το ζήτησε πριν από μερικά χρόνια και είπα “εντάξει”», ανέφερε η τραγουδίστρια. Δεν ξέρω πολλά παιδιά που έχουν ένα πραγματικό πάθος, οπότε προσπαθώ πολύ να τον ενθαρρύνω. Εκείνος έχει εμμονή, αλλά έχω κι εγώ» είπε.
Η Adele εξήγησε πως, όταν ένα παιδί δείχνει ενδιαφέρον για κάτι, οι γονείς πρέπει να το στηρίζουν ουσιαστικά.
«Όταν το παιδί σου έχει ένα ενδιαφέρον, πρέπει να μπεις σε αυτό. Και πιο σημαντικό, πρέπει να ενδιαφερθείς κι εσύ» τόνισε.
Παραδέχτηκε, δε, πως δεν περίμενε ποτέ ότι θα δεθεί με τον έφηβο γιο της μέσα από κάτι τόσο απρόσμενο.
«Δεν νομίζω ότι περίμενα ποτέ να δεθώ με τον σχεδόν 14χρονο γιο μου για κάτι με τόσο πάθος, σε σημείο που να διαφωνούμε για τους οδηγούς. Αλλά είναι πολύ όμορφο να έχεις αυτή την επικοινωνία με ένα έφηβο αγόρι το 2026. Δεν το περίμενα», ανέφερε μεταξύ άλλων.
Ερωτηθείσα, τέλος, αν απολαμβάνει ακόμη το τραγούδι, η Adele απάντησε με ειλικρίνεια: «Δεν τραγουδάω πολύ συχνά πια».
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