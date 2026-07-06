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06.07.2026 14:37

Κέιτ Χάντσον: Ανέμελες στιγμές στη Σκιάθο με την οικογένειά της (Photos)

06.07.2026 14:37
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Στην Ελλάδα εξακολουθεί να απολαμβάνει τις διακοπές της η Κέιτ Χάντσον η οποία σε νέες φωτογραφίες που δημοσίευσε στα social media, μοιράστηκε τις ανέμελες στιγμές που περνά στη χώρα μας με την οικογένειά της.

Συγκεκριμένα, η ηθοποιός βρίσκεται στη Σκιάθο, με τα σχετικά στιγμιότυπα να τη δείχνουν σε ανέμελες πόζες στο σκάφος, σε οικογενειακές φωτογραφίες, αλλά και σε τρυφερά τετ α τετ με τον σύζυγό της.

«Το μέρος που με κάνει χαρούμενη» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Πριν από μερικές ημέρες, η ηθοποιός ανέβασε φωτογραφίες και από την Αθήνα, όπου απόλαυσε ακόμη περισσότερες βουτιές στην παραλία αλλά και στην πισίνα του ξενοδοχείου όπου έμεινε, όπως επίσης και βραδινές βόλτες μαζί με τους γιους και την κόρη της. 

«Τέλεια αρχή για το καλοκαίρι» έγραφε στη λεζάντα.

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