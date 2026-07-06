Κέιτ Χάντσον: Ανέμελες στιγμές στη Σκιάθο με την οικογένειά της (Photos)

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Στην Ελλάδα εξακολουθεί να απολαμβάνει τις διακοπές της η Κέιτ Χάντσον η οποία σε νέες φωτογραφίες που δημοσίευσε στα social media, μοιράστηκε τις ανέμελες στιγμές που περνά στη χώρα μας με την οικογένειά της.

Συγκεκριμένα, η ηθοποιός βρίσκεται στη Σκιάθο, με τα σχετικά στιγμιότυπα να τη δείχνουν σε ανέμελες πόζες στο σκάφος, σε οικογενειακές φωτογραφίες, αλλά και σε τρυφερά τετ α τετ με τον σύζυγό της.

«Το μέρος που με κάνει χαρούμενη» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Πριν από μερικές ημέρες, η ηθοποιός ανέβασε φωτογραφίες και από την Αθήνα, όπου απόλαυσε ακόμη περισσότερες βουτιές στην παραλία αλλά και στην πισίνα του ξενοδοχείου όπου έμεινε, όπως επίσης και βραδινές βόλτες μαζί με τους γιους και την κόρη της.

«Τέλεια αρχή για το καλοκαίρι» έγραφε στη λεζάντα.

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