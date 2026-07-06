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06.07.2026 18:17

Κολυδάς: Ανεβαίνει η θερμοκρασία, αλλά δεν διαφαίνεται ακραίος καύσωνας – Μετά τα μέσα Ιουλίου η πιο έντονη ζέστη

06.07.2026 18:17
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Θερμότερες αέριες μάζες αναμένεται να επηρεάσουν τη χώρα τις επόμενες ημέρες, οδηγώντας σε σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας. Η Αττική συγκαταλέγεται στις περιοχές όπου η μεταβολή θα γίνει περισσότερο αισθητή, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά.

Με ανάρτησή του, ο κ. Κολυδάς ξεκαθαρίζει ότι, παρά την ενίσχυση της ζέστης που αναμένεται το επόμενο διάστημα, τα διαθέσιμα στοιχεία δεν δείχνουν προς το παρόν συνθήκες ακραίου καύσωνα. Όπως επισημαίνει, η πιο έντονη άνοδος της θερμοκρασίας εκτιμάται ότι θα σημειωθεί μετά τα μέσα Ιουλίου, όταν οι θερμές αέριες μάζες θα επεκταθούν σε μεγαλύτερο τμήμα της χώρας.

Παράλληλα, αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται αρκετές φορές οι μετεωρολογικές προβλέψεις στο διαδίκτυο, τονίζοντας ότι τα προγνωστικά μοντέλα χρειάζονται προσεκτική ερμηνεία.

Όπως εξηγεί, συχνά προβάλλονται μόνο τα πιο ακραία σενάρια, τα οποία δεν αντανακλούν απαραίτητα την πιθανότερη εξέλιξη του καιρού, για αυτό και οι πολίτες θα πρέπει να βασίζονται στις επίσημες προγνώσεις και όχι σε μεμονωμένες ή υπερβολικές εκτιμήσεις.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

«Οι ensemble προγνώσεις μάς δείχνουν ότι μετά το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου αυξάνεται αισθητά η πιθανότητα θερμότερης αέριας μάζας πάνω από την Ελλάδα και ειδικότερα πάνω από την Αθήνα.

Τόσο το GEFS όσο και το ECMWF ENS συγκλίνουν προς μια θερμή τάση μετά τις 14-15 Ιουλίου, χωρίς όμως να δίνουν την ίδια ένταση στο σήμα. Το GEFS εμφανίζεται γενικά θερμότερο, με μεγαλύτερες πιθανότητες για υπέρβαση των 22°C και 24°C στα 850 hPa, ενώ το ECMWF ENS είναι πιο συγκρατημένο.

Παράλληλα, τα πιο ακραία σενάρια παραμένουν προς το παρόν μειοψηφικά, κάτι που σημαίνει ότι μπορούμε να μιλάμε με μεγαλύτερη ασφάλεια για αυξημένη πιθανότητα θερμής περιόδου και όχι ακόμη για βέβαιο ακραίο επεισόδιο.

Γράψαμε αυτή την ανάλυση γιατί διαπιστώσαμε ότι στο διαδίκτυο συχνά προβάλλεται μόνο η πιο εντυπωσιακή γραμμή ενός ensemble. Στόχος μας ήταν να δείξουμε πώς διαβάζονται σωστά οι ensemble προγνώσεις: με όρους πιθανοτήτων, σύγκλισης και αβεβαιότητας».

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