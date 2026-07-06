Έσβησε η φωτιά στον Σκαραμαγκά

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Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (6/7) στον Σκαραμαγκά, η οποία έσβησε λίγο μετά τις 20:00.
Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά έκαιγε στο 13ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου, η οποία ξέσπασε μετά από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε λίγο μετά τις 7 το απόγευμα στον Σκαραμαγκά.
Συγκεκριμένα σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η έκρηξη σημειώθηκε στο κλειστό πάρκο με τις νεροτσουλήθρες στην περιοχή της Αφαίας.
Ο καπνός κάλυψε την περιοχή ακόμα και τη λεωφόρο Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά.
Στο σημείο έσπευσαν 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα για την κατάσβεση.
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι κάποιο βραχυκύκλωμα προκάλεσε έκρηξη σε αποθηκευτικό χώρο που εξελίχθηκε σε φωτιά.
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