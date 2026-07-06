Έσβησε η φωτιά στον Σκαραμαγκά

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (6/7) στον Σκαραμαγκά, η οποία έσβησε λίγο μετά τις 20:00.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά έκαιγε στο 13ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου, η οποία ξέσπασε μετά από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε λίγο μετά τις 7 το απόγευμα στον Σκαραμαγκά.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η έκρηξη σημειώθηκε στο κλειστό πάρκο με τις νεροτσουλήθρες στην περιοχή της Αφαίας.

Ο καπνός κάλυψε την περιοχή ακόμα και τη λεωφόρο Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά.

Στο σημείο έσπευσαν 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα για την κατάσβεση.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι κάποιο βραχυκύκλωμα προκάλεσε έκρηξη σε αποθηκευτικό χώρο που εξελίχθηκε σε φωτιά.

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