Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Γάζι Ηρακλείου Κρήτης – Ριπές ανέμων 7 μποφόρ

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Φωτιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή του Γαζίου στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα περίπου στις 14:00 σε δυσπρόσιτο σημείο με έντονο ανάγλυφο και με κύριο χαρακτηριστικό τη χαμηλή βλάστηση. Για την κατάσβεσή της άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 3ης ΕΜΟΔΕ, και 9 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες της Περιφέρειας Κρήτης.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, στην περιοχή, αυτή τη στιγμή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ριπές 7 μποφόρ. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 4). Παράλληλα, το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου, μεταβαίνει στο σημείο για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

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