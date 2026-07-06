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06.07.2026 15:13

Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Γάζι Ηρακλείου Κρήτης – Ριπές ανέμων 7 μποφόρ

06.07.2026 15:13
PYROSVESTIKI
φωτογραφία

Φωτιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή του Γαζίου στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα περίπου στις 14:00 σε δυσπρόσιτο σημείο με έντονο ανάγλυφο και με κύριο χαρακτηριστικό τη χαμηλή βλάστηση. Για την κατάσβεσή της άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 3ης ΕΜΟΔΕ, και 9 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες της Περιφέρειας Κρήτης.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, στην περιοχή, αυτή τη στιγμή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ριπές 7 μποφόρ. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 4). Παράλληλα, το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου, μεταβαίνει στο σημείο για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

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