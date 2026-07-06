Αίγυπτος: Αρχαιολόγοι έφεραν στο φως χαμένη πόλη της βυζαντινής εποχής στη δυτική έρημο (photos)

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Μια καλά διατηρημένη οικιστική πόλη της βυζαντινής εποχής στη δυτική έρημο είναι ένα από τα δύο σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα που ανακοίνωσε η Αίγυπτος το Σάββατο.

Οι πρόσφατες ανακαλύψεις στην Όαση Ντάχλα και στον αρχαιολογικό χώρο Μαρίνα ελ-Αλαμέιν, κοντά στην Αλεξάνδρεια, είναι τα νεότερα ευρήματα με τα οποία η αιγυπτιακή κυβέρνηση ελπίζει να ενισχύσει τον ζωτικής σημασίας τουριστικό τομέα της χώρας, ο οποίος τροφοδοτείται εν μέρει από τις επισκέψεις σε αρχαιολογικά μνημεία, όπως αναφέρει το Associated Press.

Μαζί με τη στρατηγικής σημασίας Διώρυγα του Σουέζ, ο τουρισμός αποτελεί σημαντική πηγή ξένου συναλλάγματος για τη χώρα, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη ρευστότητας.

Το Υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων ανέφερε ότι η πρώτη ανακάλυψη αποκαλύπτει λεπτομέρειες για την καθημερινή ζωή, την αστική ανάπτυξη και τις οικονομικές δραστηριότητες στην Όαση Ντάχλα τον 4ο αιώνα, όταν η Αίγυπτος αποτελούσε μέρος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.

Οι συνοικίες που ήρθαν στο φως περιλάμβαναν κεντρικούς δρόμους με κατεύθυνση από βορρά προς νότο, οι οποίοι τέμνονταν από δρόμους με κατεύθυνση από ανατολή προς δύση, σχηματίζοντας ανοιχτές πλατείες και δημόσιους χώρους, δήλωσε ο Χισάμ ελ-Λέιθι, γενικός γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων.

Μια βασιλική εκκλησία που χρονολογείται στα μέσα του 4ου αιώνα βρίσκεται στην κεφαλή του οικισμού, με θέα στους κεντρικούς δρόμους του, μαζί με τα κατάλοιπα δύο παρατηρητηρίων που προστάτευαν τις παρυφές του, δήλωσε ο Μαχμούντ Μασούντ, επικεφαλής της αρχαιολογικής αποστολής.

Η όαση, που βρίσκεται στην επαρχία Νέας Κοιλάδας της Αιγύπτου, στη δυτική έρημο, περιλαμβάνεται στον Ενδεικτικό Κατάλογο της UNESCO, ένα βήμα πριν από την ένταξή της στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς του οργανισμού.

Στην περιοχή βρέθηκε ένα ισχυρά οχυρωμένο κτίσμα με παχιά αμυντικά τείχη, καθώς και πολλά σπίτια που αποτελούνταν από αίθουσες υποδοχής και θολωτές στέγες, είπε ο Μασούντ.

Ανάμεσά τους ήταν και η οικία του Τισούς, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί ως διάκονος της εκκλησίας και χρονολογείται στο δεύτερο μισό του 4ου αιώνα. Οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι χρησίμευε ως κατ’ οίκον εκκλησία πριν από την κατασκευή της βασιλικής της πόλης.

Οι αρχαιολόγοι αποκάλυψαν επίσης φούρνους ψωμιού, κουζίνες και πέτρινα εργαλεία άλεσης, τα οποία φαίνεται πως χρησιμοποιούνταν για την παραγωγή τροφίμων. Βρέθηκαν επίσης καλά διατηρημένα χάλκινα νομίσματα με πορτρέτα Βυζαντινών αυτοκρατόρων, λατινικές επιγραφές και χριστιανικά σύμβολα, καθώς και μια ομάδα χρυσών νομισμάτων που χρονολογούνται στην περίοδο της βασιλείας του Ρωμαίου αυτοκράτορα Κωνστάντιου Β’, ο οποίος κυβέρνησε από το 337 έως το 361, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου.

Ο Ντίαα Ζαχράν, επικεφαλής του Τμήματος Ισλαμικών, Κοπτικών και Εβραϊκών Αρχαιοτήτων, δήλωσε ότι βρέθηκε μια συλλογή περίπου 200 θραυσμάτων κεραμικής, τα οποία χρησιμοποιούνταν ως υλικό γραφής. Τα θραύσματα, γνωστά ως όστρακα, φέρουν επιγραφές που καταγράφουν εμπορικές συναλλαγές, αλληλογραφία και άλλες λεπτομέρειες της καθημερινής ζωής, είπε ο Ζαχράν.

Οι τάφοι και οι «χρυσές γλώσσες»

Παράλληλα, αρχαιολόγοι εντόπισαν 18 αρχαίους τάφους στον αρχαιολογικό χώρο Μαρίνα ελ-Αλαμέιν, ο οποίος βρίσκεται περίπου 100 χιλιόμετρα δυτικά της μεσογειακής πόλης της Αλεξάνδρειας.

Τα ευρήματα περιλάμβαναν 11 λαξευτούς τάφους, με μέσο βάθος 8 μέτρων, και επτά επιφανειακούς τάφους κατασκευασμένους από ασβεστόλιθο, ανέφερε το υπουργείο. Με αυτά, ο συνολικός αριθμός των τάφων που έχουν βρεθεί στον χώρο ανέρχεται σε 48, σύμφωνα με το υπουργείο.

Στον χώρο, οι αρχαιολόγοι βρήκαν κεραμικά αγγεία, αμφορείς, λύχνους, πιάτα, βωμούς και ασβεστολιθικές λεκάνες, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η επικεφαλής της αποστολής, Εμάν Αμπντέλ-Χάλικ, δήλωσε ότι βρέθηκε μια γρανιτένια σαρκοφάγος μήκους 2,5 μέτρων, με σκελετικά κατάλοιπα που μελετώνται αυτή την περίοδο. Κοντά στη σαρκοφάγο βρέθηκαν επίσης τα κατάλοιπα ενός γύψινου αγάλματος σφίγγας, είπε.

Η Αμπντέλ-Χάλικ πρόσθεσε ότι βρέθηκαν και τέσσερα χρυσά τεμάχια τοποθετημένα μέσα στα στόματα ορισμένων νεκρών -γνωστά ως «χρυσή γλώσσα»– μια πρακτική που συνδεόταν με τις ταφικές πεποιθήσεις εκείνης της εποχής.

Η Μαρίνα ελ-Αλαμέιν είναι αρχαιολογικός χώρος κοντά στην πόλη Ελ Αλαμέιν, στη βόρεια ακτή της Αιγύπτου. Ο χώρος αποκαλύφθηκε το 1986 και οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι ήταν η αρχαία ελληνορωμαϊκή λιμενική πόλη Λευκάσπις στη Μεσόγειο, η οποία χτίστηκε τον 2ο αιώνα και άκμασε έως τον 4ο αιώνα, σύμφωνα με το υπουργείο.

Ο τουρισμός της Αιγύπτου έχει αρχίσει να ανακάμπτει έπειτα από χρόνια πολιτικής αναταραχής και βίας που ακολούθησαν την εξέγερση του 2011, καθώς και την πανδημία του κορωνοϊού.

Ρεκόρ 19 εκατομμυρίων τουριστών επισκέφθηκαν την Αίγυπτο πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 21% σε σχέση με το 2024, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία. Κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2026, η χώρα υποδέχθηκε 6,1 εκατομμύρια τουρίστες, έναντι 5,7 εκατομμυρίων την ίδια περίοδο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία.

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