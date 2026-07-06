Γεραπετρίτης: Δεν υφίσταται ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για προμήθεια F35

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

«Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35».

Αυτό τόνισε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, επισημαίνοντας παράλληλα ότι «εξακολουθούν για την Τουρκία να υφίστανται οι περιορισμοί τους οποίους προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία για την άρση των οποίων απαιτείται νεότερη απόφαση του Κογκρέσου».

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο καλύτερο σημείο από ποτέ και διαβεβαίωσε ότι «τα εθνικά δίκαια είναι απολύτως αδιαπραγμάτευτα και εξαντλούμε πάντοτε κάθε δυνατότητα για την υποστήριξη τους».

Αφορμή ήταν επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρου Καζαμία, ο οποίος επικαλούμενος σχετικά δημοσιεύματα, ανέφερε ότι «οι εξελίξεις για τα F35 δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται πρόθυμος να αλλάξει στάση και να επιβραβεύσει την Τουρκία», σημειώνοντας ότι «η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να τις παρακολουθεί με σταυρωμένα χέρια».

«Δημοσιεύματα στα οποία αναφέρεστε, έρχονται κατά περιόδους, αλλά να σας διαβεβαιώσω ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική έχει τόσο το ισχυρό αποτύπωμα όσο και τις σχέσεις εκείνες για να μπορεί να οικοδομήσει τα δικά της εθνικά συμφέροντα σε ό,τι αφορά τα εξοπλιστικά», αντέτεινε ο κ. Γεραπετρίτης και συμπλήρωσε:

«Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται πέρα από κάθε αμφιβολία στο καλύτερο σημείο που βρίσκονταν ποτέ, μια σχέση αξιοπιστίας και μία σχέση η οποία είναι αμοιβαίως επωφελής για τις δύο χώρες».

Ταυτόχρονα, υπογράμμισε ότι «στο ζήτημα των εξοπλιστικών από τις ΗΠΑ το 2019, όταν η παρούσα διακυβέρνηση παρέλαβε την εξουσία μετά τις εκλογές, η Ελλάδα βρισκόταν εκτός του προγράμματος F-35 και εκτός της αναβάθμισης των αεροσκαφών F-36. Αντιθέτως, η Τουρκία το 2019 βρισκόταν μέσα στο πρόγραμμα F-35 και είναι προφανές ότι αυτό θα αλλοίωνε την οποιαδήποτε ισορροπία στην ευρύτερη περιοχή μας».

«Αυτά το μακρινό 2019. Διότι σήμερα, εκείνο το οποίο ισχύει είναι ότι η Ελλάδα έχει ήδη εξασφαλίσει την προμήθεια 20 μαχητικών F-35, ό,τι καλύτερο υφίσταται σχετικά με την εναέρια άμυνα, με προαίρεση για ακόμα 20. Τα πρώτα μαχητικά F-35 μάλιστα θα τα παραλάβει η Ελλάδα το Νοέμβριο του 2029 και θα εγκατασταθούν στην αεροπορική βάση της Ανδραβίδας, ενώ σταδιακώς θα υπάρξει ο εξοπλισμός και για τα υπόλοιπα F-35 τα οποία θα ενισχύσουν ουσιωδώς και καίρια την ελληνική αμυντική θωράκιση», επεσήμανε ο κ. Γεραπετρίτης και συμπλήρωσε:

«Επιπλέον, σε ό,τι αφορά τα F-36 έχει υπάρξει συμφωνία για την αναβάθμιση 83 αεροσκαφών, με τεχνολογία η οποία είναι πολύ πιο ενισχυμένη και αποτελούν σημαντικά όπλα.

Ήδη, 56 από αυτά τα αεροσκάφη έχουν παραδοθεί στην πιο σύγχρονη και εξελιγμένη μορφή τους, ενώ αναμένουμε και τα υπόλοιπα το αμέσως επόμενο διάστημα.

Η ελληνική εξωτερική πολιτική έχει τόσο την ισχύ όσο και την βούληση να υποστηρίξει τα συμφέροντα μας. Η εξωτερική πολιτική δεν ασκείται προφανώς με δημοσιεύματα αλλά ασκείται με πειθώ, με ουσία και με σημαντικές διεθνείς σχέσεις».

«Φαίνεται να μην ανησυχείτε και να έχετε μία στάση πολύ χαλαρή ή ανεκτική, ενώ οι εξελίξεις θα έπρεπε να μας ανησυχούν και να μας προβληματίζουν», αντέτεινε από την πλευρά του ο κ. Καζαμίας.

«Το 2019 η Ελλάδα ήταν απαξιωμένη στη διεθνή διπλωματία χωρίς πολύ ισχυρή άμυνα, εκτός των F-35 και εκτός της αναβάθμισης των F-36. Σήμερα η Ελλάδα είναι ένα ισχυρό μέλος της διεθνούς κοινότητας, με φωνή παντού, με αμυντικές δυνατότητες που δεν είχε ποτέ, με F-35 και αναβαθμισμένα F-16, όταν η Τουρκία είναι εκτός αυτών των προγραμμάτων.

Για εμάς τα εθνικά δίκαια είναι απολύτως αδιαπραγμάτευτα. Εξαντλούμε πάντοτε κάθε δυνατότητα για την υποστήριξη τους. Και να είναι ήσυχος ο ελληνικός λαός ότι όσο υπάρχει η παρούσα ελληνική κυβέρνηση θα είναι πάντοτε υπερήφανη για την εξωτερική πολιτική και για την άμυνα της», ανταπάντησε ο κ. Γεραπετρίτης.

Διαβάστε επίσης:

Επιτροπή Θεσμών της Βουλής: Την Τετάρτη συζητείται το αίτημα της αντιπολίτευσης για την κλήση σε ακρόαση των Ντίλιαν και Δημητριάδη

Ανοιχτό άφησε ο Σγουρός το ενδεχόμενο συνεργασίας ΠΑΣΟΚ-ΝΔ – «Πυροσβεστική» παρέμβαση από πηγές της Τρικούπη

Θεοδωρικάκος: Την Πέμπτη, συνάντηση για προϊόντα και ποσοστό μείωσης τιμών, που θα ισχύσουν από Σεπτέμβριο