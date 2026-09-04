Εύβοια: Δύο φωτιές σε Άγιο Αθανάσιο και Τριάδα

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Διπλή εστία φωτιάς εκδηλώθηκε περίπου στις 12:00 σε δασική έκταση στον Άγιο Αθανάσιο αλλά και την περιοχή Τριάδα του Δήμου Διρφύων–Μεσσαπίων στην Εύβοια.

Σύμφωνα με το evima οι δύο φωτιές εκδηλώθηκαν μετά από πτώση κεραυνού.

Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 20ής ΕΜΟΔΕ και πέντε οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχει κινητοποιηθεί ένα ελικόπτερο.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμει ο Δήμος Διρφύων–Μεσσαπίων με υδροφόρες.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Σημειώνεται ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 4.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας.

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