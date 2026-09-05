search
ΣΑΒΒΑΤΟ 05.09.2026 17:38
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.09.2026 16:14

ΟΛΜΕ: 10.000 κενά αναπληρωτών – 11.740 σχολεία εκτός του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου»

05.09.2026 16:14
OLME_NEW

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Έξι ημέρες πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι της χρονιάς στα σχολεία, η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης και οι πέντε ΕΛΜΕ της Θεσσαλονίκης παραχώρησαν πριν από λίγο συνέντευξη Τύπου, με το θέμα των κενών στις θέσεις εκπαιδευτικών να βρίσκεται, μεταξύ άλλων, στο επίκεντρο.

Τα στοιχεία, που έδωσαν οι εκπρόσωποι των ΟΛΜΕ είναι ότι μέχρι στιγμής υπάρχουν τουλάχιστον 10.000 κενά όσον αφορά τους αναπληρωτές, ενώ όσον αφορά τα κτιριακά θέματα ανέφεραν χαρακτηριστικά πως από τα 12.500 σχολεία, μόλις τα 760 εντάχθηκαν στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» και αναφέρονται σε υποδομές που έχουν να κάνουν με τον αύλειο χώρο των σχολείων, με ράμπες για άτομα με αναπηρία και άλλες κτιριακές υποδομές, που είναι πάρα πολύ σημαντικές για να αρχίσει η σχολική χρονιά.

Όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη, οι εκπρόσωποι των ΕΛΜΕ εξέφρασαν την ανησυχία τους σχετικά με τη μεταφορά των μαθητών. Γνωρίζουν ότι φαίνεται να έχει τελικά δοθεί μία λύση για να προσελκυθούν περισσότεροι λεωφορειούχοι, ώστε να μπορέσουν να μεταφερθούν κανονικά οι μαθητές. Ωστόσο, περιμένουν να το δουν αυτό να γίνεται και πράξη. Μετά το τέλος της έκθεσης, θα συνεδριάσουν για να αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν σε περαιτέρω κινητοποιήσεις.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 13χρονη έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ – Σύλληψη του 25χρονου που της το πούλησε

Ηλεία: Δύο φωτιές σε διάστημα λίγων λεπτών – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Συντριβή μαχητικού phantom στην Τανάγρα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Fire & Rescue
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βαρύ το κλίμα και στη ΔΕΘ λόγω Τανάγρας – Ακυρώνονται όλες οι «παράλληλες» εκδηλώσεις

tanagra1
ΕΛΛΑΔΑ

Τανάγρα: Νεκροί οι πιλότοι του αεροσκάφους που συνετρίβη

tanagra (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Συντριβή Phantom στην Τανάγρα: Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές

deth_main
ΕΛΛΑΔΑ

ΔΕΘ 2026: Σε εξέλιξη οι προσυγκεντρώσεις για τις αντικυβερνητικές πορείες – Για πρώτη φορά και αγροτικό συλλαλητήριο

fotia new
ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Φωτιά στην περιοχή Μισόκαμπος Κύμης – Αλιβερίου, σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
manolis-kostidis
LIFESTYLE

Κωστίδης: Οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης ζούμε τα καλύτερά μας χρόνια υπό τον Ερντογάν 

kabourakis_arniakos
MEDIA

«Νιώθω λίγο Γιώργος Παπαδάκης»: Το καλωσόρισμα του Καμπουράκη στον Τάσο Αρνιακό (Video)

pizzette-di-melanzane-risultato-scaled (1)
CUCINA POVERA

Εύκολα πιτσάκια μελιτζάνας

food
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η κατσαρόλα χάνει έδαφος: Τα σούπερ μάρκετ κερδίζουν τη μάχη του έτοιμου φαγητού

MITSOTAKIS_SALONIKA_NEW_1234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ από τον Απρίλιο και πακέτο 2 δισ. – Όλα τα μέτρα και το πρόγραμμα της ημέρας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 05.09.2026 17:34
Fire & Rescue
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βαρύ το κλίμα και στη ΔΕΘ λόγω Τανάγρας – Ακυρώνονται όλες οι «παράλληλες» εκδηλώσεις

tanagra1
ΕΛΛΑΔΑ

Τανάγρα: Νεκροί οι πιλότοι του αεροσκάφους που συνετρίβη

tanagra (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Συντριβή Phantom στην Τανάγρα: Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές

1 / 3