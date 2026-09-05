ΟΛΜΕ: 10.000 κενά αναπληρωτών – 11.740 σχολεία εκτός του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου»

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Έξι ημέρες πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι της χρονιάς στα σχολεία, η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης και οι πέντε ΕΛΜΕ της Θεσσαλονίκης παραχώρησαν πριν από λίγο συνέντευξη Τύπου, με το θέμα των κενών στις θέσεις εκπαιδευτικών να βρίσκεται, μεταξύ άλλων, στο επίκεντρο.

Τα στοιχεία, που έδωσαν οι εκπρόσωποι των ΟΛΜΕ είναι ότι μέχρι στιγμής υπάρχουν τουλάχιστον 10.000 κενά όσον αφορά τους αναπληρωτές, ενώ όσον αφορά τα κτιριακά θέματα ανέφεραν χαρακτηριστικά πως από τα 12.500 σχολεία, μόλις τα 760 εντάχθηκαν στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» και αναφέρονται σε υποδομές που έχουν να κάνουν με τον αύλειο χώρο των σχολείων, με ράμπες για άτομα με αναπηρία και άλλες κτιριακές υποδομές, που είναι πάρα πολύ σημαντικές για να αρχίσει η σχολική χρονιά.

Όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη, οι εκπρόσωποι των ΕΛΜΕ εξέφρασαν την ανησυχία τους σχετικά με τη μεταφορά των μαθητών. Γνωρίζουν ότι φαίνεται να έχει τελικά δοθεί μία λύση για να προσελκυθούν περισσότεροι λεωφορειούχοι, ώστε να μπορέσουν να μεταφερθούν κανονικά οι μαθητές. Ωστόσο, περιμένουν να το δουν αυτό να γίνεται και πράξη. Μετά το τέλος της έκθεσης, θα συνεδριάσουν για να αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν σε περαιτέρω κινητοποιήσεις.

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