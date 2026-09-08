Ο Δήμος Σουλίου επιβραβεύει τους μαθητές που πέτυχαν την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

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Στην έμπρακτη επιβράβευση των νέων που ολοκλήρωσαν με επιτυχία τη φοίτησή τους στο Γενικό και Επαγγελματικό Λύκειο και πέτυχαν την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 προχωρά ο Δήμος Σουλίου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, με πρόσφατη απόφασή του ενέκρινε τη χορήγηση χρηματικού βραβείου ύψους 100€ σε κάθε έναν από τους μαθητές και μαθήτριες του Δήμου που πέτυχαν την εισαγωγή τους σε Σχολές και Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτικής του Δήμου για την ενθάρρυνση της μόρφωσης, της ακαδημαϊκής προόδου και της ανάπτυξης των γραμμάτων, αναγνωρίζοντας την προσπάθεια και την επιτυχία των νέων της τοπικής κοινωνίας.

Η επιβράβευση των επιτυχόντων αποτελεί ένα συμβολικό αλλά ουσιαστικό μήνυμα αναγνώρισης της προσπάθειας που κατέβαλαν οι ίδιοι, οι οικογένειές τους και οι εκπαιδευτικοί που στάθηκαν δίπλα τους σε όλη τη διάρκεια της σχολικής τους πορείας.

Παράλληλα, η πρωτοβουλία έχει ως στόχο να λειτουργήσει ως κίνητρο και παράδειγμα για τους μαθητές των επόμενων γενεών, αναδεικνύοντας την αξία της γνώσης, της επιμονής, της προσπάθειας και της προσήλωσης στους στόχους.

Ο Δήμος συγχαίρει θερμά όλους τους επιτυχόντες μαθητές και μαθήτριες και τους εύχεται καλή αρχή στη νέα τους ακαδημαϊκή διαδρομή, πρόοδο και κάθε επιτυχία στο μέλλον. Η επιτυχία τους αποτελεί πηγή χαράς και υπερηφάνειας για ολόκληρη την τοπική κοινωνία.