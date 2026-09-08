Πιερρακάκης: «Ο “κουμπαράς” για τη νέα γενιά ήρθε για να μείνει» (videos)

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«Ο “κουμπαράς” για τη νέα γενιά ήρθε για να μείνει», δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» και στους δημοσιογράφους Ιορδάνη Χασαπόπουλο και Ανθή Βούλγαρη. Η οικογένεια θα επιλέγει το σε ποιο επενδυτικό προϊόν θα τοποθετείται από την τράπεζα το ποσό του «κουμπαρά», ενώ θα υπάρχει 10% αύξηση ανά πενταετία, λόγω πληθωρισμού, της συνδρομής του κράτους.

Παράλληλα, ο υπουργός ανέφερε ότι με τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ «αυξάνουμε το διαθέσιμο εισόδημα, βάζουμε το κριτήριο της δικαιοσύνης όπως με το τεκμαρτό και δεν περνάμε τον λογαριασμό στην επόμενη γενιά». Ειδικά για την αύξηση του επιδόματος στους συνταξιούχους είπε ότι «για κάποιους συνταξιούχους τα 400 ευρώ είναι μία 13η σύνταξη».

Σχετικά με το ηλικιακό όριο των 65 ετών για τη χορήγηση των 400 ευρώ, ο κ. Πιερρακάκης διευκρίνισε ότι «γιατί είναι ένα κομμάτι που θεωρούμε ότι εκείνοι που είναι άνω των 65 ετών, παρότι έχουμε δώσει τη δυνατότητα να εργάζονται, είναι πιο δύσκολο εκ των πραγμάτων σε σχέση με μικρότερους. Προφανώς, όμως, έχουμε κάνει κι άλλες διευκολύνσεις, οι οποίες διευρύνουν διαρκώς την περίμετρο των δικαιούχων. Και σας λέω προκαταβολικά ότι αυτά είναι μέτρα μέχρι το 2030».

Ερωτηθείς, εάν τα μέτρα αυτά θα είναι τα μοναδικά έως τις βουλευτικές εκλογές, ο υπουργός απάντησε ότι «με τα σημερινά δεδομένα, τα μέτρα είναι αυτά. Δεν θα σας πω ότι υπάρχουν κι άλλα μέτρα κι άλλος χώρος. Για το ιδιωτικό χρέος σας λέω ότι θα υπάρξουν πρόσθετα».

Σε ερώτηση εάν «γυρίσει ο χρόνος κι είναι άλλα τα στοιχεία της οικονομίας, τους πρώτους μήνες θα δώσετε κάτι;», ανέφερε ότι «αν γυρίσει ο χρόνος κι είναι άλλα τα στοιχεία της οικονομίας, θα σταθμίσουμε το πού βρισκόμαστε εκείνη τη στιγμή. Γιατί υπάρχουν και στοιχεία κρίσης. Πρέπει ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις να κάνεις άλλα πράγματα, που δεν έχεις προβλέψει. Πρέπει το κράτος να έχει εφεδρείες. Μέχρι σήμερα ή έχουμε εφεδρείες ή βρίσκουμε εφεδρείες».

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