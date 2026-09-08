Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η ποιότητα των καλωδίων παίζει σημαντικό ρόλο, τόσο στην φόρτιση της μπαταρίας, όσο και στην ταχύτητας φόρτισης. Ένα καλώδιο είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό κομμάτι σύρματος. Η καθαρότητα του αγώγιμου μετάλλου, οι επαφές που διαθέτει και η ποιότητα της μόνωσης καθορίζουν πόση ενέργεια χάνεται ως θερμότητα, αντί να μεταφέρεται στην μπαταρία. Όμως σήμερα αρκετές αυτοκινητοβιομηχανίες δεν δείχνουν την ανάλογη σημασία σε αυτό τον τομέα.

Αυτή η παραμέληση έχει σοβαρές συνέπειες. Η εμπορική ανάλυση από την Energy Live News δείχνει ότι υπό συνεχή τριφασικά φορτία, οι αγωγοί που έχουν μικρό μέγεθος ή η μη καθαρότητα του χαλκού υποβαθμίζουν την φόρτιση, με αποτέλεσμα την αύξηση της αντίστασης επαφής με αποτέλεσμα την θέρμανση των καλωδίων και κατ’επέκταση της μόνωσης. Αυτές οι μικροαπώλειες συσσωρεύονται κατά τη διάρκεια εκατοντάδων φορτίσεων, αυξάνοντας τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, οδηγώντας σε αποτυχημένες προσπάθειες φόρτισης και ενεργοποιώντας κλήσεις συντήρησης. Σύμφωνα με έρευνα της JD Power, περίπου μία στις πέντε προσπάθειες φόρτισης σε δημόσιους χώρους αποτυγχάνει, κυρίως λόγω κατεστραμμένων και φθαρμένων καλωδίων.

Η πιστοποίηση καλωδίων προσφέρει μια αξιόπιστη ένδειξη ποιότητας. Τα καλώδια που έχουν δοκιμαστεί σύμφωνα με τα πρότυπα CE, UKCA, TÜV και IEC 62196 έχουν επαληθευτεί ως ασφαλή, ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες και έχουν αντοχή. Το θέμα είναι ότι το φθηνότερο καλώδιο σπάνια παραμένει φθηνό σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του. Τουλάχιστον αν λάβουμε υπόψη τις απώλειες ενέργειας, τον χρόνο διακοπής λειτουργίας και την πρόωρη αντικατάστασή τους. Επίσης, καλώδια που δεν κατάφεραν να πάρουν πιστοποίηση μπορούν να αποδυναμώσουν τα συστήματα για έξυπνη και δυναμική διαχείριση φορτίου.

Αξίζει να επισημανθεί ότι τα καλώδια φόρτισης έχουν γίνει αγαπημένος στόχος για τους κλέφτες χαλκού. Το 2025, ο γερμανικός πάροχος δικτύου EnBW κατέγραψε πάνω από 900 κλοπές καλωδίων σε περισσότερες από 130 τοποθεσίες ταχυφορτιστών. Άλλοι πάροχοι φόρτισης, σε όλη την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, αναφέρουν επίσης αυξανόμενα επίπεδα κλοπής καλωδίων. Για τους κλέφτες καλωδίων, ένα κλεμμένο καλώδιο μπορεί να δώσει αρκετές δεκάδες ευρώ αν το πάνε σε ένα σημείο ανακύκλωσης. Όμως όταν η εταιρεία αναγκαστεί να το αντικαταστήσει θα πρέπει να δώσει πολλαπλάσιο ποσό. Η EnBW υπολογίζει το συνολικό κόστος, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας και της υποχρεωτικής επαναβαθμονόμησης, σε περίπου 3.500 ευρώ.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι σε κάθε κλοπή ο φορτιστής που επηρεάζεται μπορεί να μείνει εκτός λειτουργίας για έως και δύο εβδομάδες. Έτσι τα κλεμμένα καλώδια δεν είναι μόνο δαπανηρά για την αντικατάστασή τους, αλλά αφαιρούν την χωρητικότητα φόρτισης ακριβώς όταν και όπου χρειάζεται περισσότερο.

Οι φορείς εκμετάλλευσης ανταποκρίνονται με ανθεκτικά στις κοπές εξαρτήματα καλωδίων, συνδετήρες με συναγερμό, καλώδια με ετικέτα GPS, εγκληματολογική σήμανση και στενότερη συνεργασία με τους ιδιοκτήτες ανακύκλωσης οι οποίοι δεν θα πρέπει να δέχονται παρόμοια καλώδια. Προς το παρόν, καμία μεμονωμένη λύση δεν έχει αποδειχθεί πλήρως αποτελεσματική.

Για την πρόληψη της κλοπής, οι χώροι στάθμευσης θα πρέπει να είναι θωρακισμένοι έναντι εισβολών (με κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, φώτα και συναγερμούς) και τα καλώδια θα πρέπει να φέρουν ετικέτες με GPS και να τυλίγονται με ανθεκτικά στις κοπές προστατευτικά.

Διαβάστε επίσης:

Τα πέντε οικογενειακά B-SUV έως 25.000 ευρώ με χώρο για παιδιά και αποσκευές

Μπορεί παιδί κάτω των 12 ετών να καθίσει στη θέση του συνοδηγού;

Μαύρος, λευκός ή μπλε καπνός από την εξάτμιση: Τι βλάβη δείχνει κάθε χρώμα