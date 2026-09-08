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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

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08.09.2026 15:16

Φωτονιάτα: Απαντά στον Σκέρτσο με επίσημα στοιχεία για το αν ζούσαν καλύτερα οι Έλληνες το 2019 – «Μεγέθυνση στους αριθμούς, υποχώρηση στην πραγματική ζωή» 

08.09.2026 15:16
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Με στοιχεία από επίσημες θεσμικές πηγές απαντά στον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού της ΕΛ.Α.Σ, Ευγενία Φωτονιάτα, για το αν οι Έλληνες ζούσαν καλύτερα το 2019 σε σχέση με σήμερα, ύστερα από 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

Σε πρωινή του ανάρτηση αλλά και σε συνεντεύξεις του ο υπουργός Επικρατείας επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ουσιαστικά πως όταν ο πρώην πρωθυπουργός υποστηρίζει ότι οι πολίτες ζούσαν καλύτερα το 2019 από ό,τι σήμερα, «επενδύει στη λήθη που φέρνει μαζί της η απόσταση από το χρόνο και εξωραΐζει το παρελθόν», ενώ τον φωτογραφίζει ως «δημαγωγό» όταν υποστηρίζει ότι η Ελλάδα σήμερα αποκλίνει από την ΕΕ.

«Μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης, εκτός μνημονίων, με ρυθμισμένο χρέος και με 36 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, έχει ενδιαφέρον ότι η κυβέρνηση επιμένει να εξηγεί στους πολίτες πως περίπου δεν αντιλαμβάνονται σωστά την οικονομική τους κατάσταση», αναφέρει στη δήλωσή της η Ευγενία Φωτονιάτα.

Ότι, δηλαδή, συνεχίζει η δήλωση, «παρά την πίεση στο εισόδημα, το κόστος ζωής, τη στέγη, την υγεία και την εκπαίδευση, οι Έλληνες μάλλον κάνουν λάθος όταν στις μετρήσεις λένε ότι το 2019 περνούσαν καλύτερα».

«Μπορεί όμως και να ξέρουν κάτι περισσότερο για την καθημερινότητά τους», διαμηνύει.

Και καταλήγει παραπέμποντας σε αναλυτικό πίνακα με συγκρίσεις βασικών δεικτών μεταξύ του 2019 με το σήμερα:

«Και επειδή στο τέλος δεν κυβερνούν οι παρουσιάσεις αλλά τα αποτελέσματα, ας δούμε τι άφησε πίσω της αυτή η επταετία στους πραγματικούς δείκτες».

Ενδεικτικά:

· Η σύγκριση του 2019 με το νεότερο διαθέσιμο στοιχείο, εν προκειμένω το 2024 όσον αφορά τον μέσο ετήσιο μισθό πλήρους απασχόλησης, με βάση τα στοιχεία της Eurostat, δείχνει υποχώρηση από το 50% (2019) στο 45% (2024).

· Σημειώθηκε τετραπλασιασμός του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών από το 1,4% του ΑΕΠ το 2019 στο 5,7% το 2025 σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

· Μειώθηκε η προστασία εργαζομένων από απολύσεις, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ από το 2,51% (2019) στο 2,32% (2025)

· Αυξήθηκε ο δείκτης φτώχειας κατά 1,7 ποσοστιαία μονάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (από 17,9% το 2019, στο 19,6% το 2025). Ανάλογη αύξηση σημειώνεται και στο δείκτη για την παιδική φτώχεια.

Αναλυτικά ο πίνακας που παρέθεσε η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού της ΕΛ.Α.Σ. Ευγενία Φωτονιάτα:

Δείκτης2018/2019Νεότερο διαθέσιμο στοιχείοΜεταβολή / Τι δείχνειΠηγή
Μέσος ετήσιος μισθός πλήρους απασχόλησης ως % του μέσου της ΕΕ50% (2018)45% (2024)Η μισθολογική απόσταση από την ΕΕ μεγάλωσεEurostat
Έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών ως % του ΑΕΠ1,4% (2019)5,7% (2025)Τετραπλάσιο ως ποσοστό του ΑΕΠ – ένδειξη επίμονων προβλημάτων εξωτερικής ανταγωνιστικότηταςΤράπεζα της Ελλάδος / Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Δείκτης προστασίας εργαζομένων από απολύσεις – OECD EPL2,51 (2019)2,32 (2025)Χαμηλότερη κανονιστική προστασία από τις απολύσειςOECD
Κίνδυνος φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις17,9% (2019)19,6% (2025)+1,7 ποσοστιαίες μονάδεςΕΛΣΤΑΤ – EU-SILC
Παιδική φτώχεια, 0–17 ετών21,1% (2019)22,8% (2025)+1,7 ποσοστιαίες μονάδεςΕΛΣΤΑΤ – EU-SILC
Κίνδυνος φτώχειας στους 65+12,2% (2019)20,9% (2025)+8,7 ποσοστιαίες μονάδεςΕΛΣΤΑΤ – EU-SILC
Επίδραση κοινωνικών μεταβιβάσεων, εκτός συντάξεων, στη μείωση του
 κινδύνου φτώχειας		22,84% (2019)15,52% (2025)Σημαντικά μικρότερη αποτελεσματικότητα των κοινωνικών μεταβιβάσεων στη μείωση της φτώχειαςEIGE / ευρωπαϊκά στοιχεία
Άμεσες ιδιωτικές πληρωμές για Υγεία5,057 δισ. € (2019)6,804 δισ. € (2024)+34,5% σε ονομαστικούς όρουςΕΛΣΤΑΤ – Σύστημα Λογαριασμών Υγείας
Αδυναμία επαρκούς θέρμανσης κατοικίας17,9% (2019)19,0% (2024)+1,1 ποσοστιαία μονάδα – το 2024 η Ελλάδα είχε μαζί με τη Βουλγαρία το υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕEurostat
Δαπάνη νοικοκυριών για οργανωμένα φροντιστήρια, σε σταθερές τιμές 2023486,2 εκατ. € (2019)614,0 εκατ. € (2023)+26,3% σε πραγματικούς όρουςΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, επεξεργασία ΕΟΠ ΕΛΣΤΑΤ
Πολίτες που δηλώνουν εγκληματικότητα, βία ή βανδαλισμό ως πρόβλημα στη γειτονιά τους16,9% (2019)20,9% (2023)Υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ το 2023Eurostat – EU-SILC
Μαθησιακές επιδόσεις PISAΜαθηματικά 451 · Ανάγνωση 457 · Επιστήμες 452 (2018)Μαθηματικά 430 · Ανάγνωση 438 · Επιστήμες 441 (2022)Υποχώρηση και στα τρία γνωστικά πεδίαOECD – PISA
Κράτος Δικαίου – WJP Rule of Law Index36η/126 χώρες (2019)48η/143 χώρες (2025)Υποχώρηση στη διεθνή κατάταξηWorld Justice Project
Ελευθερία Τύπου – World Press Freedom Index65η/180 χώρες (2019)89η/180 χώρες (2025)Σημαντικά χαμηλότερη διεθνής κατάταξηReporters Without Borders

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