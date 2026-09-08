Φωτονιάτα: Απαντά στον Σκέρτσο με επίσημα στοιχεία για το αν ζούσαν καλύτερα οι Έλληνες το 2019 – «Μεγέθυνση στους αριθμούς, υποχώρηση στην πραγματική ζωή» 

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Με στοιχεία από επίσημες θεσμικές πηγές απαντά στον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού της ΕΛ.Α.Σ, Ευγενία Φωτονιάτα, για το αν οι Έλληνες ζούσαν καλύτερα το 2019 σε σχέση με σήμερα, ύστερα από 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

Σε πρωινή του ανάρτηση αλλά και σε συνεντεύξεις του ο υπουργός Επικρατείας επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ουσιαστικά πως όταν ο πρώην πρωθυπουργός υποστηρίζει ότι οι πολίτες ζούσαν καλύτερα το 2019 από ό,τι σήμερα, «επενδύει στη λήθη που φέρνει μαζί της η απόσταση από το χρόνο και εξωραΐζει το παρελθόν», ενώ τον φωτογραφίζει ως «δημαγωγό» όταν υποστηρίζει ότι η Ελλάδα σήμερα αποκλίνει από την ΕΕ.

«Μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης, εκτός μνημονίων, με ρυθμισμένο χρέος και με 36 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, έχει ενδιαφέρον ότι η κυβέρνηση επιμένει να εξηγεί στους πολίτες πως περίπου δεν αντιλαμβάνονται σωστά την οικονομική τους κατάσταση», αναφέρει στη δήλωσή της η Ευγενία Φωτονιάτα.

Ότι, δηλαδή, συνεχίζει η δήλωση, «παρά την πίεση στο εισόδημα, το κόστος ζωής, τη στέγη, την υγεία και την εκπαίδευση, οι Έλληνες μάλλον κάνουν λάθος όταν στις μετρήσεις λένε ότι το 2019 περνούσαν καλύτερα».

«Μπορεί όμως και να ξέρουν κάτι περισσότερο για την καθημερινότητά τους», διαμηνύει.

Και καταλήγει παραπέμποντας σε αναλυτικό πίνακα με συγκρίσεις βασικών δεικτών μεταξύ του 2019 με το σήμερα:

«Και επειδή στο τέλος δεν κυβερνούν οι παρουσιάσεις αλλά τα αποτελέσματα, ας δούμε τι άφησε πίσω της αυτή η επταετία στους πραγματικούς δείκτες».

Ενδεικτικά:

· Η σύγκριση του 2019 με το νεότερο διαθέσιμο στοιχείο, εν προκειμένω το 2024 όσον αφορά τον μέσο ετήσιο μισθό πλήρους απασχόλησης, με βάση τα στοιχεία της Eurostat, δείχνει υποχώρηση από το 50% (2019) στο 45% (2024).

· Σημειώθηκε τετραπλασιασμός του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών από το 1,4% του ΑΕΠ το 2019 στο 5,7% το 2025 σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

· Μειώθηκε η προστασία εργαζομένων από απολύσεις, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ από το 2,51% (2019) στο 2,32% (2025)

· Αυξήθηκε ο δείκτης φτώχειας κατά 1,7 ποσοστιαία μονάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (από 17,9% το 2019, στο 19,6% το 2025). Ανάλογη αύξηση σημειώνεται και στο δείκτη για την παιδική φτώχεια.

Αναλυτικά ο πίνακας που παρέθεσε η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού της ΕΛ.Α.Σ. Ευγενία Φωτονιάτα:

Δείκτης 2018/2019 Νεότερο διαθέσιμο στοιχείο Μεταβολή / Τι δείχνει Πηγή Μέσος ετήσιος μισθός πλήρους απασχόλησης ως % του μέσου της ΕΕ 50% (2018) 45% (2024) Η μισθολογική απόσταση από την ΕΕ μεγάλωσε Eurostat Έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών ως % του ΑΕΠ 1,4% (2019) 5,7% (2025) Τετραπλάσιο ως ποσοστό του ΑΕΠ – ένδειξη επίμονων προβλημάτων εξωτερικής ανταγωνιστικότητας Τράπεζα της Ελλάδος / Ευρωπαϊκή Επιτροπή Δείκτης προστασίας εργαζομένων από απολύσεις – OECD EPL 2,51 (2019) 2,32 (2025) Χαμηλότερη κανονιστική προστασία από τις απολύσεις OECD Κίνδυνος φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις 17,9% (2019) 19,6% (2025) +1,7 ποσοστιαίες μονάδες ΕΛΣΤΑΤ – EU-SILC Παιδική φτώχεια, 0–17 ετών 21,1% (2019) 22,8% (2025) +1,7 ποσοστιαίες μονάδες ΕΛΣΤΑΤ – EU-SILC Κίνδυνος φτώχειας στους 65+ 12,2% (2019) 20,9% (2025) +8,7 ποσοστιαίες μονάδες ΕΛΣΤΑΤ – EU-SILC Επίδραση κοινωνικών μεταβιβάσεων, εκτός συντάξεων, στη μείωση του

κινδύνου φτώχειας 22,84% (2019) 15,52% (2025) Σημαντικά μικρότερη αποτελεσματικότητα των κοινωνικών μεταβιβάσεων στη μείωση της φτώχειας EIGE / ευρωπαϊκά στοιχεία Άμεσες ιδιωτικές πληρωμές για Υγεία 5,057 δισ. € (2019) 6,804 δισ. € (2024) +34,5% σε ονομαστικούς όρους ΕΛΣΤΑΤ – Σύστημα Λογαριασμών Υγείας Αδυναμία επαρκούς θέρμανσης κατοικίας 17,9% (2019) 19,0% (2024) +1,1 ποσοστιαία μονάδα – το 2024 η Ελλάδα είχε μαζί με τη Βουλγαρία το υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ Eurostat Δαπάνη νοικοκυριών για οργανωμένα φροντιστήρια, σε σταθερές τιμές 2023 486,2 εκατ. € (2019) 614,0 εκατ. € (2023) +26,3% σε πραγματικούς όρους ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, επεξεργασία ΕΟΠ ΕΛΣΤΑΤ Πολίτες που δηλώνουν εγκληματικότητα, βία ή βανδαλισμό ως πρόβλημα στη γειτονιά τους 16,9% (2019) 20,9% (2023) Υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ το 2023 Eurostat – EU-SILC Μαθησιακές επιδόσεις PISA Μαθηματικά 451 · Ανάγνωση 457 · Επιστήμες 452 (2018) Μαθηματικά 430 · Ανάγνωση 438 · Επιστήμες 441 (2022) Υποχώρηση και στα τρία γνωστικά πεδία OECD – PISA Κράτος Δικαίου – WJP Rule of Law Index 36η/126 χώρες (2019) 48η/143 χώρες (2025) Υποχώρηση στη διεθνή κατάταξη World Justice Project Ελευθερία Τύπου – World Press Freedom Index 65η/180 χώρες (2019) 89η/180 χώρες (2025) Σημαντικά χαμηλότερη διεθνής κατάταξη Reporters Without Borders

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