21.12.2025 07:54

Βαρύ πένθος για τον Τζορτζ Κλούνεϊ – Πέθανε η 65χρονη αδελφή του από καρκίνο

21.12.2025 07:54
clooney_adelia

Η αδελφή του Τζορτζ Κλούνεϊ, Αντέλια, έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή μετά από μάχη με τον καρκίνο.

Σύμφωνα με το People, η 65χρονη Αντέλια «Άντα» Ζάιντλερ άφησε την τελευταία της πνοή ήρεμα, περιτριγυρισμένη από τους ανθρώπους που αγαπούσε, στο νοσοκομείο St. Elizabeth Healthcare στο Έτζγουντ του Κεντάκι.

«Η αδελφή μου, η Άντα, ήταν η ηρωίδα μου. Αντιμετώπισε τον καρκίνο με θάρρος και χιούμορ. Δεν έχω γνωρίσει ποτέ άνθρωπο τόσο γενναίο. Στην Αμάλ και σε μένα θα μας λείψει τρομερά», δήλωσε ο Τζορτζ Κλούνεϊ.

Η Άντα Ζάιντλερ γεννήθηκε στις 2 Μαΐου 1960 στο Λος Άντζελες. Ήταν κόρη του δημοσιογράφου και τηλεοπτικού παρουσιαστή Νικ Κλούνεϊ και της συγγραφέα Νίνα Μπρους Γουόρεν. Υπήρξε ταλαντούχα εικαστικός και εργάστηκε επί σειρά ετών ως δασκάλα εικαστικών σε δημοτικό σχολείο στην πόλη Ογκούστα του Κεντάκι.

Κατά τη διάρκεια των φοιτητικών της χρόνων διακρίθηκε για τις ακαδημαϊκές της επιδόσεις, γεγονός που της εξασφάλισε υποτροφία. Παράλληλα, συμμετείχε ενεργά σε λέσχη ανάγνωσης, υπήρξε μέλος του Augusta Art Guild. Σπούδασε σε κολέγια στο Λούιβιλ και στο Βόρεια Κεντάκι και εργάστηκε και ως λογίστρια.

Το 1987 παντρεύτηκε τον Νόρμαν Ζάιντλερ, απόστρατο λοχαγό του αμερικανικού στρατού, ο οποίος πέθανε το 2004 από καρδιακή προσβολή.

Παρότι κρατούσε χαμηλό προφίλ και απέφευγε τις δημόσιες εμφανίσεις, η Άντα Ζάιντλερ είχε παραστεί στον γάμο του αδελφού της με την Αμάλ Κλούνεϊ, το 2014, στη Βενετία.

Η εκλιπούσα αφήνει πίσω τους γονείς της, τα παιδιά της Νικ Ζάιντλερ και Άλισον Ζάιντλερ Χερολάγκα, τον αδελφό της Τζορτζ Κλούνεϊ με τη σύζυγό του Αμάλ, καθώς και άλλα μέλη της οικογένειας.

Η κηδεία της θα τελεστεί τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, ενώ αντί στεφάνων η οικογένεια προτείνει δωρεές στη μνήμη της στη Βιβλιοθήκη Knoedler της Ογκούστα.

